CALIBRE (ex CYBERGUN) : CALIBRE a amélioré son profil financier au 1er semestre 2025 et se projette dans un nouveau cycle

Stabilité du chiffre d'affaires des activités poursuivies ;

Sortie de VERNEY-CARRON et de l'activité Civil B2B ;

Amélioration du résultat d'exploitation et du résultat net ;

Réduction de l'endettement financier net et projet de levée de fonds par exercice des BSA 2022 existants ;

existants ; Entrée au capital d'un nouvel actionnaire de référence.

31 octobre 2025

CALIBRE, acteur mondial du tir, publie ses résultats semestriels 2025 non audités. Le rapport financier semestriel 2025 est mis à disposition sur le site Internet de la Société.

Au cours de ce 1 er semestre 2025, CALIBRE a amélioré son profil opérationnel via le désengagement progressif des activités du pôle Civil B2B et l'arrêt du soutien financier à VERNEY-CARRON. Le Groupe est désormais recentré sur deux pôles forts, l'activité Militaire et Défense au tour d'ARKANIA et l'activité Civil B2C portée par evike-europe.com . Il en ressort un chiffre d'affaires semestriel des activités poursuivies stable par rapport au 1 er semestre 2024 et des résultats en amélioration.

Dans le même temps, le Groupe a réduit son endettement financier net et proposera prochainement à ses actionnaires de conforter sa structure financière via l'exercice des BSA 2022 déjà en circulation.

Ces mouvements ont permis de séduire un nouvel actionnaire de référence à l'heure où la Direction en place depuis 2015 souhaite projeter le Groupe dans un nouveau cycle.

STABILITÉ DU CHIFFRE D'AFFAIRES DES ACTIVITÉS POURSUIVIES ET AMÉLIORATION DES RÉSULTATS

En MEUR, non audité S1 2024 S1 2025 Chiffre d'affaires 22,3 12,3 Dont ARKANIA + evike-europe.com 11,7 11,7 Résultat d'exploitation (2,3) (0,6) Dont ARKANIA + evike-europe.com (0,3) 1,0 Résultat financier (0,4) 0,6 Résultat exceptionnel (0,3) (0,0) Résultat net (2,8) (0,0) Dont Part du Groupe (3,1) (0,7)

Pour faciliter la lecture des comptes sur une base comparable, CYBERGUN a retraité l'impact de VERNEY-CARON sur son compte de résultats [1] et mis en relief la contribution des activités poursuivies d'ARKANIA et evike-europe.com .

Le chiffre d'affaires des activités poursuivies d'ARKANIA et evike-europe.com est stable au cours du 1 er semestre 2025, à 11,7 MEUR, pour un chiffre consolidé de 12,3 MEUR hors VERNEY-CARRON, le solde provenant des activités Civil B2B en cours d'extinction. Cette stabilité témoigne tout à la fois de la forte résilience des activités poursuivies dans un environnement macroéconomique compliqué et de la priorité donnée à l'amélioration des résultats.

Cet objectif a été parfaitement atteint avec un résultat d'exploitation positif de 1,0 MEUR sur le semestre, en amélioration de +1,3 MEUR par rapport au 1 er semestre 2025. Le résultat d'exploitation consolidé ressort à -0,6 MEUR et intègre la contribution du pôle Civil B2B dont l'impact négatif devrait fortement se réduire au 2 nd semestre avec l'arrêt des activités et l'extinction des charges associées.

Après prise en compte des produits financiers (+0,6 MEUR), le résultat net consolidé ressort à l'équilibre, en amélioration de +2,8 MEUR par rapport au 1 er semestre 2024. Hors intérêts des minoritaires dans les filiales, le résultat net, part du groupe, ressort à -0,7 MEUR, en progression de +2,4 MEUR.

RÉDUCTION DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET ET PROJET DE LEVÉE DE FONDS

En MEUR, non audité 31/12/2024 30/06/2025 Capitaux propres (3,8) (5,6) Dont part du Groupe (7,4) (7,7) Emprunts et dettes financières 9,0 7,5 Trésorerie 2,3 1,9 Endettement financier net 6,7 5,6

En parallèle de sa rationalisation opérationnelle, CALIBRE a amélioré sa structure financière. L'endettement financier a été réduit de 1,5 MEUR en 6 mois, passant de 9,0 MEUR à 7,5 MEUR, notamment par les flux générés par le désengagement des activités du pôle Civil B2B.

En tenant compte de la trésorerie de 1,9 MEUR à fin juin 2025, l'endettement financier net ressort à 5,6 MEUR, en amélioration de 1,1 MEUR.

Comme annoncé le 29 octobre dernier, CALIBRE va proposer à ses actionnaires et porteurs de BSA 2022 , réunis en Assemblées Générales le 18 novembre prochain, de renforcer la structure financière du Groupe. Dans l'hypothèse où l'intégralité des BSA 2022 encore en circulation seraient traités dans le cadre de cette opération, cela permettrait :

D'accroitre la trésorerie de 0,89 MEUR [2] ;

De réduire de 40% la dilution potentielle ;

De solder l'intégralité des instruments dilutifs en circulation [3] .

ENTRÉE AU CAPITAL D'UN NOUVEL ACTIONNAIRE DE RÉFÉRENCE

Le 1 er semestre 2025 a également été marqué par l'entrée d'un nouvel actionnaire de référence qui a déclaré, au printemps dernier, avoir franchi les seuils de 5%, 10% et 15% du capital et de droits de vote de CALIBRE et détenir 2 050 000 000 actions de la Société, soit 18,2% du capital.

Cet investisseur, par ailleurs porteur de BSA 2022 , pourrait également reprendre et exercer tout ou partie des BSA 2022 détenus par HBR Investment Group, marquant ainsi un tournant dans l'histoire du Groupe dirigé depuis 2015 par Hugo BRUGIÈRE.

A propos de CALIBRE :

Fondé en 1986, CALIBRE est un expert mondial du tir. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, etc.), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2024, CALIBRE a réalisé un chiffre d'affaires de 44 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CALIBRE est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0014004QR6 – ALIBR) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Anne-Charlotte DUDICOURT au +33 1 53 67 36 32

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : +33 1 56 69 61 86

Avertissement :

La société CALIBRE rappelle que des bons de souscription d'actions (BSA) sont en circulation. Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la Société, ainsi qu'une forte dilution, en raison du grand nombre de titres pouvant être émis en cas d'exercice de tout ou partie de ces bons par leur(s) porteur(s).

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir (ou de rester investis) dans les titres de la Société admise à la négociation qui a émis de telles valeurs mobilières.

Un suivi de ces BSA est disponible sur le site de la Société : www.cybergun.com/bsa/

[1] Le rapport financier présente les comptes sur une base consolidée

[2] Montants bruts avant prise en compte des frais relatifs à l'opération

[3] Les BSA K1 , BSA K2A et BSA K2B pourraient donner lieu à la création d'un maximum de 225 actions