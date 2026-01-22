Caleres en baisse après que l'entreprise a annoncé des résultats en dents de scie pour le quatrième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

22 janvier - ** Les actions du distributeur de chaussures américain Caleres CAL.N chutent de 1,3 % à 13,86 $ avant le marché

** Caleres, dont la marque Stuart Weitzman est vendue dans les magasins Saks Global, a averti mercredi de la volatilité potentielle des bénéfices du 4ème trimestre liée à la faillite du conglomérat de grands magasins haut de gamme ** La société déclare que la faillite pourrait représenter un risque allant jusqu'à 6 cents par action pour les prévisions de bénéfices du quatrième trimestre

** La société a nommé Dan Karpel au poste de directeur financier par intérim, l'actuel directeur financier Jack Calandra devant quitter ses fonctions d'ici la fin du mois

** En 2025, CAL a chuté d'environ 47 %