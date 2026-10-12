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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 12/10/2026 à 09:18

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date zone indice période
12/10/2026 Etats-Unis Déclaration Mensuelle Des Budgets septembre
13/10/2026 Royaume Uni BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) septembre
Etats-Unis Ventes de Logements Existants septembre
Etats-Unis Ventes de Logements Existants (Mensuel) septembre
14/10/2026 Allemagne Prix de Gros (Annuel) septembre
Allemagne Prix de gros (Mensuel) septembre
Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 9 octobre
Etats-Unis IPC septembre
Etats-Unis IPC c.a. septembre
Etats-Unis Taux D'Inflation De Base (Mensuel) septembre
Etats-Unis Taux D'Inflation De Base (Annuel) septembre
Etats-Unis Taux d'Inflation (Annuel) septembre
Etats-Unis Taux d'inflation (Mensuel) septembre
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 9 octobre
15/10/2026 Japon Les Commandes De Machines (Annuel) août
Japon Les Commandes De Machines (Mensuel) août
Royaume Uni PIB moyen sur 3 mois août
Royaume Uni Production Manufacturière (Mensuelle) août
Royaume Uni Production Industrielle (Mensuel) août
Royaume Uni Balance commerciale de marchandises hors des EU août
Royaume Uni PIB (Mensuel) août
Royaume Uni Balance commerciale des marchandises août
Europe UEM Production Industrielle (Mensuel) août
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 10 octobre
Etats-Unis Indice manufacturier Fed de Philadelphie octobre
Etats-Unis Prix à la production (Mensuel) septembre
Etats-Unis Indice Empire State Manufacturing octobre
Etats-Unis Prix à la production Core (Mensuel) septembre
Etats-Unis Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) septembre
Etats-Unis Ventes au détail (mensuel) septembre
Etats-Unis Stocks Des Entreprises (Mensuel) août
Etats-Unis Changement des stocks de pétrole brut EIA 9 octobre
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 9 octobre
16/10/2026 Europe UEM Balance Commerciale août
Etats-Unis Prix À L'Exportation (Mensuel) septembre
Etats-Unis Prix À L'Importation (Mensuel) septembre
Etats-Unis Production Industrielle (Mensuel) septembre
Etats-Unis Transactions nettes à long-terme (TIC) août
19/10/2026 Etats-Unis Indice du marché de logement NAHB octobre
20/10/2026 Royaume Uni Taux De Chômage août
Royaume Uni Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) août
Royaume Uni Evolution de l'emploi août
Allemagne Prix à la production (Annuel) septembre
Espagne Balance Commerciale août
Europe UEM Indice Du Sentiment Économique ZEW octobre
Allemagne Indice Du Sentiment Économique ZEW octobre
Etats-Unis Permis de construire (mensuel) Prel septembre
Etats-Unis Mises En Chantier (Mensuel) septembre
Etats-Unis Permis de Construire Prél septembre
Etats-Unis Mises en chantier septembre
Etats-Unis Promesses De Ventes (Annuel) septembre
Etats-Unis Promesses De Ventes (Mensuel) septembre
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 16 octobre
21/10/2026 Japon Exportations (Annuelle) septembre
Japon Balance Commerciale septembre
Royaume Uni Taux d'inflation (Mensuel) septembre
Royaume Uni Taux d'Inflation (Annuel) septembre
Royaume Uni Taux D'Inflation De Base (Annuel) septembre
Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 16 octobre
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 16 octobre
Etats-Unis Changement des stocks de pétrole brut EIA 16 octobre
22/10/2026 France Confiance Des Entreprises octobre
Royaume Uni Indice De L'Optimisme Cbi Affaires Q4
Royaume Uni Cbi Industriels Tendances Commandes octobre
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 17 octobre
Europe UEM Confiance des consommateurs Flash octobre
23/10/2026 Royaume Uni Gfk De Confiance Des Consommateurs octobre
Japon Taux D'Inflation De Base (Annuel) septembre
Japon Taux d'Inflation (Annuel) septembre
Japon Indice PMI Services Flash octobre
Japon Indice PMI Manufacturier Flash octobre
Royaume Uni Ventes au détail (mensuel) septembre
Royaume Uni Ventes au Détail (annuel) septembre
France Indice PMI Manufacturier Flash octobre
France Indice PMI Composite Flash octobre
France Indice PMI Services Flash octobre
Allemagne Indice PMI Manufacturier Flash octobre
Allemagne Indice PMI Composite Flash octobre
Allemagne Indice PMI Services Flash octobre
Europe UEM Indice PMI Composite Flash octobre
Europe UEM Indice PMI Manufacturier Flash octobre
Europe UEM Indice PMI Services Flash octobre
Royaume Uni Indice PMI Services Flash octobre
Royaume Uni Indice PMI Manufacturier Flash octobre
Etats-Unis Indice PMI Manufacturier Flash octobre
Etats-Unis Indice PMI Composite Flash octobre
Etats-Unis Indice PMI Services Flash octobre
Etats-Unis Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs octobre
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