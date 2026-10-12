Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|12/10/2026
|Etats-Unis
|Déclaration Mensuelle Des Budgets
|septembre
|13/10/2026
|Royaume Uni
|BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Ventes de Logements Existants
|septembre
|Etats-Unis
|Ventes de Logements Existants (Mensuel)
|septembre
|14/10/2026
|Allemagne
|Prix de Gros (Annuel)
|septembre
|Allemagne
|Prix de gros (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|9 octobre
|Etats-Unis
|IPC
|septembre
|Etats-Unis
|IPC c.a.
|septembre
|Etats-Unis
|Taux D'Inflation De Base (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Taux d'Inflation (Annuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Taux d'inflation (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|9 octobre
|15/10/2026
|Japon
|Les Commandes De Machines (Annuel)
|août
|Japon
|Les Commandes De Machines (Mensuel)
|août
|Royaume Uni
|PIB moyen sur 3 mois
|août
|Royaume Uni
|Production Manufacturière (Mensuelle)
|août
|Royaume Uni
|Production Industrielle (Mensuel)
|août
|Royaume Uni
|Balance commerciale de marchandises hors des EU
|août
|Royaume Uni
|PIB (Mensuel)
|août
|Royaume Uni
|Balance commerciale des marchandises
|août
|Europe UEM
|Production Industrielle (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|10 octobre
|Etats-Unis
|Indice manufacturier Fed de Philadelphie
|octobre
|Etats-Unis
|Prix à la production (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Indice Empire State Manufacturing
|octobre
|Etats-Unis
|Prix à la production Core (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Ventes au détail (mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Stocks Des Entreprises (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Changement des stocks de pétrole brut EIA
|9 octobre
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|9 octobre
|16/10/2026
|Europe UEM
|Balance Commerciale
|août
|Etats-Unis
|Prix À L'Exportation (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Prix À L'Importation (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Production Industrielle (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Transactions nettes à long-terme (TIC)
|août
|19/10/2026
|Etats-Unis
|Indice du marché de logement NAHB
|octobre
|20/10/2026
|Royaume Uni
|Taux De Chômage
|août
|Royaume Uni
|Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An)
|août
|Royaume Uni
|Evolution de l'emploi
|août
|Allemagne
|Prix à la production (Annuel)
|septembre
|Espagne
|Balance Commerciale
|août
|Europe UEM
|Indice Du Sentiment Économique ZEW
|octobre
|Allemagne
|Indice Du Sentiment Économique ZEW
|octobre
|Etats-Unis
|Permis de construire (mensuel) Prel
|septembre
|Etats-Unis
|Mises En Chantier (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Permis de Construire Prél
|septembre
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|septembre
|Etats-Unis
|Promesses De Ventes (Annuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Promesses De Ventes (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|16 octobre
|21/10/2026
|Japon
|Exportations (Annuelle)
|septembre
|Japon
|Balance Commerciale
|septembre
|Royaume Uni
|Taux d'inflation (Mensuel)
|septembre
|Royaume Uni
|Taux d'Inflation (Annuel)
|septembre
|Royaume Uni
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|16 octobre
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|16 octobre
|Etats-Unis
|Changement des stocks de pétrole brut EIA
|16 octobre
|22/10/2026
|France
|Confiance Des Entreprises
|octobre
|Royaume Uni
|Indice De L'Optimisme Cbi Affaires
|Q4
|Royaume Uni
|Cbi Industriels Tendances Commandes
|octobre
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|17 octobre
|Europe UEM
|Confiance des consommateurs Flash
|octobre
|23/10/2026
|Royaume Uni
|Gfk De Confiance Des Consommateurs
|octobre
|Japon
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|septembre
|Japon
|Taux d'Inflation (Annuel)
|septembre
|Japon
|Indice PMI Services Flash
|octobre
|Japon
|Indice PMI Manufacturier Flash
|octobre
|Royaume Uni
|Ventes au détail (mensuel)
|septembre
|Royaume Uni
|Ventes au Détail (annuel)
|septembre
|France
|Indice PMI Manufacturier Flash
|octobre
|France
|Indice PMI Composite Flash
|octobre
|France
|Indice PMI Services Flash
|octobre
|Allemagne
|Indice PMI Manufacturier Flash
|octobre
|Allemagne
|Indice PMI Composite Flash
|octobre
|Allemagne
|Indice PMI Services Flash
|octobre
|Europe UEM
|Indice PMI Composite Flash
|octobre
|Europe UEM
|Indice PMI Manufacturier Flash
|octobre
|Europe UEM
|Indice PMI Services Flash
|octobre
|Royaume Uni
|Indice PMI Services Flash
|octobre
|Royaume Uni
|Indice PMI Manufacturier Flash
|octobre
|Etats-Unis
|Indice PMI Manufacturier Flash
|octobre
|Etats-Unis
|Indice PMI Composite Flash
|octobre
|Etats-Unis
|Indice PMI Services Flash
|octobre
|Etats-Unis
|Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs
|octobre
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 12/10/2026 à 09:18
A lire aussi
-
Une juge américaine a ordonné dimanche soir à l'administration Trump de suspendre toute publicité télévisée payée par les contribuables et promouvant l'action du président républicain, à trois semaines des élections de mi-mandat. La décision fait suite à une plainte ... Lire la suite
-
Le directeur général d'Intel affirme que l'adoption des modèles d'IA de pointe en Chine a été « très rapide »
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Lip-Bu Tan, directeur général d’Intel INTC.O , a déclaré lundi que les coûts des jetons ... Lire la suite
-
Les principales Bourses européennes avancent légèrement lundi en début de séance, les investisseurs évaluant l'annonce américaine d'un cessez-le-feu énergétique entre l'Ukraine et la Russie, tout en se préparant au début de la saison des résultats d'entreprise. ... Lire la suite
-
Le 91e Mondial de l'Auto, inauguré par Emmanuel Macron, ouvre lundi à Paris et les constructeurs européens comptent faire de la résistance face à la concurrence galopante de leurs rivaux chinois. Le chef de l’État va mettre l'accent sur trois priorités, l'électrification ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|104,02
|-0,11%
|28,5
|+14,92%
|0,797
|+3,78%
|7 838,62
|+0,45%
|28
|-3,65%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer