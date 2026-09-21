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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 21/09/2026 à 09:02
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date zone indice période
21/09/2026 Etats-Unis Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago août
22/09/2026 Espagne Balance Commerciale juillet
Royaume Uni Cbi Industriels Tendances Commandes septembre
Europe UEM Confiance des consommateurs Flash septembre
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 18 septembre
23/09/2026 France Indice PMI Composite Flash septembre
France Indice PMI Manufacturier Flash septembre
France Indice PMI Services Flash septembre
Allemagne Indice PMI Composite Flash septembre
Allemagne Indice PMI Manufacturier Flash septembre
Allemagne Indice PMI Services Flash septembre
Europe UEM Indice PMI Services Flash septembre
Europe UEM Indice PMI Composite Flash septembre
Europe UEM Indice PMI Manufacturier Flash septembre
Royaume Uni Indice PMI Services Flash septembre
Royaume Uni Indice PMI Manufacturier Flash septembre
Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 18 septembre
Etats-Unis Indice PMI Composite Flash septembre
Etats-Unis Indice PMI Manufacturier Flash septembre
Etats-Unis Indice PMI Services Flash septembre
Etats-Unis Changement des stocks de pétrole brut EIA 18 septembre
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 18 septembre
24/09/2026 Japon Indice PMI Manufacturier Flash septembre
Japon Indice PMI Services Flash septembre
France Confiance Des Entreprises septembre
France Confiance Des Consommateurs septembre
Allemagne Ifo Climat Des Affaires septembre
Royaume Uni Cbi Statistique Du Commerce septembre
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 19 septembre
Etats-Unis Compte Courant Q2
Etats-Unis Ventes De Logements Neufs août
Etats-Unis Ventes De Logements Neufs (Mensuel) août
25/09/2026 Royaume Uni Gfk De Confiance Des Consommateurs septembre
Allemagne Gfk De Confiance Des Consommateurs octobre
Etats-Unis Commandes De Biens Durables (Mensuel) août
Etats-Unis Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) août
Etats-Unis Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs septembre
28/09/2026 Japon Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ
Etats-Unis Dallas Indice Manufacturier De La Fed septembre
29/09/2026 Espagne Taux D'Inflation (Annuel) Prel septembre
Espagne Taux D'Inflation (Mensuel) Prel septembre
Royaume Uni Prêts Hypothécaires août
Royaume Uni Boe Crédit À La Consommation août
Royaume Uni Approbations Hypothécaires août
Europe UEM Sentiment Économique septembre
France La Demande De Prestations De Chômage août
Espagne Confiance Des Entreprises septembre
Etats-Unis Indice S§P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel) juillet
Etats-Unis JOLTs Offres D'Emploi août
Etats-Unis Confiance Des Consommateurs - Conference Board septembre
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 25 septembre
30/09/2026 Japon Ventes au Détail (annuel) août
Japon Production Industrielle (Mensuel) Prél août
Japon Mises En Chantier (Annuel) août
Royaume Uni Prix Des Logements Nationwide (Mensuel) septembre
Royaume Uni Compte Courant Q2
Royaume Uni Prix Des Logements Nationwide (Annuel) septembre
Allemagne Ventes au Détail (annuel) août
Allemagne Ventes au détail (mensuel) août
France Taux D'Inflation (Mensuel) Prel septembre
France Taux D'Inflation (Annuel) Prel septembre
Allemagne Evolution du nombre de chômeurs septembre
Allemagne Personnes aux chômages septembre
Allemagne Taux De Chômage septembre
Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 25 septembre
Allemagne Taux D'Inflation (Mensuel) Prel septembre
Allemagne Taux D'Inflation (Annuel) Prel septembre
Etats-Unis Créations d'emplois ADP septembre
Etats-Unis Stocks en Gros (mensuel) Adv août
Etats-Unis Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv août
Etats-Unis Indice Des Prix PCE (Mensuel) août
Etats-Unis Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) août
Etats-Unis Croissance Du PIB (Trimestriel) Final Q2
Etats-Unis Indice Des Prix PCE (Annuel) août
Etats-Unis Pib Indice Des Prix En Glissement Trimestriel Final Q2
Etats-Unis Dépenses Personnelles (Mensuel) août
Etats-Unis Balance des marchandises Trade Adv août
Etats-Unis Revenu Personnel (Mensuel) août
Etats-Unis Indice Chicago PMI septembre
Etats-Unis Changement des stocks de pétrole brut EIA 25 septembre
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 25 septembre
Etats-Unis Discours de Barkin de la Fed
01/10/2026 Japon Résumé des Opinions de la BoJ
Japon Tankan Grands Fabricants Index Q3
Espagne Indice PMI manufacturier septembre
Europe UEM Taux De Chômage août
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 26 septembre
Etats-Unis Discours de Barkin de la Fed
Etats-Unis Indice ISM manufacturier septembre
Etats-Unis Indice ISM Manufacturier Emploi septembre
02/10/2026 Japon Taux De Chômage août
Japon Confiance Des Consommateurs septembre
Espagne Evolution du nombre de chômeurs septembre
Europe UEM Taux D'Inflation De Base (Annuel) Flash septembre
Europe UEM Taux D'Inflation (Annuel) De Flash septembre
Europe UEM Taux D'Inflation (Mensuel) De Flash septembre
Etats-Unis Créations d'emplois dans le secteur non agricole septembre
Etats-Unis Le Taux De Participation septembre
Etats-Unis Taux De Chômage septembre
Etats-Unis Rémunération Horaire Moyenne (Annuelle) septembre
Etats-Unis Rémunération Horaire Moyenne (Mensuel) septembre
Etats-Unis Commandes à l'industrie (Mensuel) août
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