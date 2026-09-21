Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|21/09/2026
|Etats-Unis
|Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago
|août
|22/09/2026
|Espagne
|Balance Commerciale
|juillet
|Royaume Uni
|Cbi Industriels Tendances Commandes
|septembre
|Europe UEM
|Confiance des consommateurs Flash
|septembre
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|18 septembre
|23/09/2026
|France
|Indice PMI Composite Flash
|septembre
|France
|Indice PMI Manufacturier Flash
|septembre
|France
|Indice PMI Services Flash
|septembre
|Allemagne
|Indice PMI Composite Flash
|septembre
|Allemagne
|Indice PMI Manufacturier Flash
|septembre
|Allemagne
|Indice PMI Services Flash
|septembre
|Europe UEM
|Indice PMI Services Flash
|septembre
|Europe UEM
|Indice PMI Composite Flash
|septembre
|Europe UEM
|Indice PMI Manufacturier Flash
|septembre
|Royaume Uni
|Indice PMI Services Flash
|septembre
|Royaume Uni
|Indice PMI Manufacturier Flash
|septembre
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|18 septembre
|Etats-Unis
|Indice PMI Composite Flash
|septembre
|Etats-Unis
|Indice PMI Manufacturier Flash
|septembre
|Etats-Unis
|Indice PMI Services Flash
|septembre
|Etats-Unis
|Changement des stocks de pétrole brut EIA
|18 septembre
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|18 septembre
|24/09/2026
|Japon
|Indice PMI Manufacturier Flash
|septembre
|Japon
|Indice PMI Services Flash
|septembre
|France
|Confiance Des Entreprises
|septembre
|France
|Confiance Des Consommateurs
|septembre
|Allemagne
|Ifo Climat Des Affaires
|septembre
|Royaume Uni
|Cbi Statistique Du Commerce
|septembre
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|19 septembre
|Etats-Unis
|Compte Courant
|Q2
|Etats-Unis
|Ventes De Logements Neufs
|août
|Etats-Unis
|Ventes De Logements Neufs (Mensuel)
|août
|25/09/2026
|Royaume Uni
|Gfk De Confiance Des Consommateurs
|septembre
|Allemagne
|Gfk De Confiance Des Consommateurs
|octobre
|Etats-Unis
|Commandes De Biens Durables (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs
|septembre
|28/09/2026
|Japon
|Compte-rendu de la réunion de politique monétaire de la BoJ
|Etats-Unis
|Dallas Indice Manufacturier De La Fed
|septembre
|29/09/2026
|Espagne
|Taux D'Inflation (Annuel) Prel
|septembre
|Espagne
|Taux D'Inflation (Mensuel) Prel
|septembre
|Royaume Uni
|Prêts Hypothécaires
|août
|Royaume Uni
|Boe Crédit À La Consommation
|août
|Royaume Uni
|Approbations Hypothécaires
|août
|Europe UEM
|Sentiment Économique
|septembre
|France
|La Demande De Prestations De Chômage
|août
|Espagne
|Confiance Des Entreprises
|septembre
|Etats-Unis
|Indice S§P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel)
|juillet
|Etats-Unis
|JOLTs Offres D'Emploi
|août
|Etats-Unis
|Confiance Des Consommateurs - Conference Board
|septembre
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|25 septembre
|30/09/2026
|Japon
|Ventes au Détail (annuel)
|août
|Japon
|Production Industrielle (Mensuel) Prél
|août
|Japon
|Mises En Chantier (Annuel)
|août
|Royaume Uni
|Prix Des Logements Nationwide (Mensuel)
|septembre
|Royaume Uni
|Compte Courant
|Q2
|Royaume Uni
|Prix Des Logements Nationwide (Annuel)
|septembre
|Allemagne
|Ventes au Détail (annuel)
|août
|Allemagne
|Ventes au détail (mensuel)
|août
|France
|Taux D'Inflation (Mensuel) Prel
|septembre
|France
|Taux D'Inflation (Annuel) Prel
|septembre
|Allemagne
|Evolution du nombre de chômeurs
|septembre
|Allemagne
|Personnes aux chômages
|septembre
|Allemagne
|Taux De Chômage
|septembre
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|25 septembre
|Allemagne
|Taux D'Inflation (Mensuel) Prel
|septembre
|Allemagne
|Taux D'Inflation (Annuel) Prel
|septembre
|Etats-Unis
|Créations d'emplois ADP
|septembre
|Etats-Unis
|Stocks en Gros (mensuel) Adv
|août
|Etats-Unis
|Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv
|août
|Etats-Unis
|Indice Des Prix PCE (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Indice Des Prix Base Pce (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Croissance Du PIB (Trimestriel) Final
|Q2
|Etats-Unis
|Indice Des Prix PCE (Annuel)
|août
|Etats-Unis
|Pib Indice Des Prix En Glissement Trimestriel Final
|Q2
|Etats-Unis
|Dépenses Personnelles (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Balance des marchandises Trade Adv
|août
|Etats-Unis
|Revenu Personnel (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Indice Chicago PMI
|septembre
|Etats-Unis
|Changement des stocks de pétrole brut EIA
|25 septembre
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|25 septembre
|Etats-Unis
|Discours de Barkin de la Fed
|01/10/2026
|Japon
|Résumé des Opinions de la BoJ
|Japon
|Tankan Grands Fabricants Index
|Q3
|Espagne
|Indice PMI manufacturier
|septembre
|Europe UEM
|Taux De Chômage
|août
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|26 septembre
|Etats-Unis
|Discours de Barkin de la Fed
|Etats-Unis
|Indice ISM manufacturier
|septembre
|Etats-Unis
|Indice ISM Manufacturier Emploi
|septembre
|02/10/2026
|Japon
|Taux De Chômage
|août
|Japon
|Confiance Des Consommateurs
|septembre
|Espagne
|Evolution du nombre de chômeurs
|septembre
|Europe UEM
|Taux D'Inflation De Base (Annuel) Flash
|septembre
|Europe UEM
|Taux D'Inflation (Annuel) De Flash
|septembre
|Europe UEM
|Taux D'Inflation (Mensuel) De Flash
|septembre
|Etats-Unis
|Créations d'emplois dans le secteur non agricole
|septembre
|Etats-Unis
|Le Taux De Participation
|septembre
|Etats-Unis
|Taux De Chômage
|septembre
|Etats-Unis
|Rémunération Horaire Moyenne (Annuelle)
|septembre
|Etats-Unis
|Rémunération Horaire Moyenne (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Commandes à l'industrie (Mensuel)
|août
Calendrier statistiques sur 15 jours
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