Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
A lire aussi
-
Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,38% pour le Dow Jones .DJI , de 0,72% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 1% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR TECHNOLOGIQUE ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite
-
Le géant du tabac British American Tobacco (BAT) a annoncé lundi la suppression de 5.500 postes dans le monde dans le cadre d'un "programme de transformation" qui doit permettre d'économiser 600 millions de livres (695 millions d'euros) d'ici 2028. "D'ici la fin ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|29,42
|+6,90%
|72,91
|-2,58%
|8 349,98
|-0,42%
|120,45
|+5,33%
|0,234
|+7,83%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer