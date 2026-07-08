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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 10:49

date zone indice période
06/07/2026 Europe UEM Prix à la production industrielle mai
Europe UEM Vente de détail mai
Allemagne Commandes à l'industrie mai
Etats-Unis ISM services juin
07/07/2026 France Balance commerciale mai
Allemagne Production industrielle mai
Etats-Unis Balance commerciale mai
08/07/2026 France Balance des paiements mai
Etats-Unis Stocks des grossistes mai
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
09/07/2026 Allemagne Balance commerciale mai
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis Ventes de logements anciens juin
10/07/2026 France Indice des prix juin
Allemagne Indice des prix juin
13/07/2026 Etats-Unis Déclaration Mensuelle Des Budgets juin
14/07/2026 Royaume Uni BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) juin
15/07/2026 Chine Indice Du Prix Des Logements (Annuel) juin
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