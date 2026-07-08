Défendre l'Europe sans les Etats-Unis : 12 pays s'unissent dans une nouvelle coalition sur les missiles à longue portée next-gen

Cette nouvelle alliance, chiffré à près de 43 milliards d'euros sur dix ans, a été annoncée par le Premier ministre britannique Keir Starmer.

La Grande-Bretagne collabore déjà avec ses alliés européens dans le cadre du missile Storm Shadow/Scalp développé par MBDA (illustration) ( AFP / BEN STANSALL )

Une réponse concrète face à l'hostilité affichée par l'administration américaine vis-à-vis de ses traditionnels alliés européens? La Grande-Bretagne a annoncé une initiative de 12 pays du Vieux continent, qui vont s'unir dans dans une coalition visant à développer la prochaine génération de missiles longue portée destinés à protéger l'Europe. Selon Bloomberg, cette union inclut notamment la Grande-Bretagne, cheffe de file du programme, mais aussi la France et l'Allemagne.

Le Premier ministre démissionnaire Keir Starmer doit dévoiler les détails de ce programme lors du sommet de l'Otan, mercredi à Ankara. "Douze pays s'apprêtent à consacrer plus de 50 milliards de dollars (43,74 milliards d'euros) au cours des dix prochaines années à des capacités de frappe de précision à longue portée, afin de renforcer leur sécurité intérieure et de dissuader leurs adversaires", écrit Downing Street dans un communiqué.

Face à la défiance américaine, une alliance atlantique "plus européenne"

Ces investissements "permettront à l'Otan de disposer à l'avenir des armes les plus avancées qui soient, capables de frapper avec une précision extrême des cibles situées à pas moins de 300 km, voire, dans certains cas, à plus de 2.000 km", selon le communiqué. "Nous devons redoubler d'efforts pour faire de l'Otan une alliance plus forte et plus européenne", a déclaré Keir Starmer, qui participe à son dernier sommet de l'Otan.

A son arrivée en Turquie mercredi matin, il a insisté sur l'importance pour les dirigeants de l'Otan de "montrer l'unité et la force" de l'Alliance, alors que la guerre en Ukraine se poursuit.

Le chef de l'Otan, Mark Rutte, s'est efforcé mercredi de rassurer sur l'engagement américain au sein de l'Alliance, au moment où les alliés européens attendent, inquiets, l'entrée en scène de Donald Trump au deuxième jour d'un sommet sous tension à Ankara. Au programme mercredi pour Donald Trump: la traditionnelle photo de famille avec les 32 dirigeants des pays de l'Otan, une séance de travail, et une rencontre très attendue avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.