Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|15/09/2026
|Royaume Uni
|Evolution de l'emploi
|juillet
|Royaume Uni
|Taux De Chômage
|juillet
|Royaume Uni
|Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An)
|juillet
|Allemagne
|Prix de gros (Mensuel)
|août
|Allemagne
|Prix de Gros (Annuel)
|août
|Allemagne
|Indice Du Sentiment Économique ZEW
|septembre
|Europe UEM
|Indice Du Sentiment Économique ZEW
|septembre
|Europe UEM
|Balance Commerciale
|juillet
|Etats-Unis
|Indice Empire State Manufacturing
|septembre
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|11 septembre
|16/09/2026
|Japon
|Balance Commerciale
|août
|Japon
|Exportations (Annuelle)
|août
|Royaume Uni
|Taux d'Inflation (Annuel)
|août
|Royaume Uni
|Taux d'inflation (Mensuel)
|août
|Royaume Uni
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|août
|Europe UEM
|Production Industrielle (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|11 septembre
|Etats-Unis
|Prix À L'Importation (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Ventes au détail (mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Prix À L'Exportation (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Stocks Des Entreprises (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Indice du marché de logement NAHB
|septembre
|Etats-Unis
|Changement des stocks de pétrole brut EIA
|11 septembre
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|11 septembre
|Etats-Unis
|Fed Décision De Taux D'Intérêt
|Etats-Unis
|Les Projections Économiques Du Fomc
|Etats-Unis
|Conférence de presse de la Fed
|Etats-Unis
|Transactions nettes à long-terme (TIC)
|juillet
|17/09/2026
|Royaume Uni
|Décision De Taux D'Intérêt Boe
|Royaume Uni
|Procès-verbaux de la réunion du MPC
|Royaume Uni
|BoE MPC - Nb de votes pour un relèvement des taux
|Royaume Uni
|BoE MPC - Nb de votes pour un abaissement des taux
|Royaume Uni
|BoE MPC - Nb de votes pour un maintien des taux
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|12 septembre
|Etats-Unis
|Indice manufacturier Fed de Philadelphie
|septembre
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|août
|Etats-Unis
|Permis de Construire Prél
|août
|Etats-Unis
|Permis de construire (mensuel) Prel
|août
|Etats-Unis
|Mises En Chantier (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Promesses De Ventes (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Promesses De Ventes (Annuel)
|août
|18/09/2026
|Japon
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|août
|Japon
|Taux d'Inflation (Annuel)
|août
|Japon
|Les Commandes De Machines (Annuel)
|juillet
|Japon
|Les Commandes De Machines (Mensuel)
|juillet
|Japon
|Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ
|Royaume Uni
|Ventes au détail (mensuel)
|août
|Royaume Uni
|Ventes au Détail (annuel)
|août
|Allemagne
|Prix à la production (Annuel)
|août
|Etats-Unis
|Production Industrielle (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Indicateur avancé du Conference Board
|août
|21/09/2026
|Etats-Unis
|Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago
|août
|22/09/2026
|Espagne
|Balance Commerciale
|juillet
|Royaume Uni
|Cbi Industriels Tendances Commandes
|septembre
|Europe UEM
|Confiance des consommateurs Flash
|septembre
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|18 septembre
|23/09/2026
|France
|Indice PMI Composite Flash
|septembre
|France
|Indice PMI Manufacturier Flash
|septembre
|France
|Indice PMI Services Flash
|septembre
|Allemagne
|Indice PMI Composite Flash
|septembre
|Allemagne
|Indice PMI Manufacturier Flash
|septembre
|Allemagne
|Indice PMI Services Flash
|septembre
|Europe UEM
|Indice PMI Services Flash
|septembre
|Europe UEM
|Indice PMI Composite Flash
|septembre
|Europe UEM
|Indice PMI Manufacturier Flash
|septembre
|Royaume Uni
|Indice PMI Services Flash
|septembre
|Royaume Uni
|Indice PMI Manufacturier Flash
|septembre
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|18 septembre
|Etats-Unis
|Indice PMI Composite Flash
|septembre
|Etats-Unis
|Indice PMI Manufacturier Flash
|septembre
|Etats-Unis
|Indice PMI Services Flash
|septembre
|Etats-Unis
|Changement des stocks de pétrole brut EIA
|18 septembre
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|18 septembre
|24/09/2026
|Japon
|Indice PMI Manufacturier Flash
|septembre
|Japon
|Indice PMI Services Flash
|septembre
|France
|Confiance Des Entreprises
|septembre
|France
|Confiance Des Consommateurs
|septembre
|Allemagne
|Ifo Climat Des Affaires
|septembre
|Royaume Uni
|Cbi Statistique Du Commerce
|septembre
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|19 septembre
|Etats-Unis
|Compte Courant
|Q2
|Etats-Unis
|Ventes De Logements Neufs
|août
|Etats-Unis
|Ventes De Logements Neufs (Mensuel)
|août
|25/09/2026
|Royaume Uni
|Gfk De Confiance Des Consommateurs
|septembre
|Allemagne
|Gfk De Confiance Des Consommateurs
|octobre
|Etats-Unis
|Commandes De Biens Durables (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs
|septembre
Calendrier statistiques sur 15 jours
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