Calendrier statistiques sur 15 jours

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|indice
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|28/04/2026
|France
|Demandeurs d'emploi
|1T
|Espagne
|Taux de chômage
|1T
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Conference Board
|avril
|29/04/2026
|France
|Confiance dans l'industrie
|avril
|France
|Confiance des ménages
|avril
|Allemagne
|Confiance dans l'industrie
|avril
|Allemagne
|Confiance des ménages
|avril
|Espagne
|Confiance dans l'industrie
|avril
|Allemagne
|Indice des prix - préliminaire
|avril
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Décision de la Fed
|Etats-Unis
|Commandes de biens durables
|mars
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|février
|Etats-Unis
|Permis de construire
|février
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|mars
|Etats-Unis
|Permis de construire
|mars
|30/04/2026
|France
|PIB - 1e estimation
|1T
|France
|Dépenses de consommation des ménages
|mars
|France
|Indice des prix - provisoire
|avril
|France
|Prix à la production industrielle
|mars
|Europe UEM
|PIB - 1e estimation
|1T
|Europe UEM
|Prix à la consommation - estimation rapide
|avril
|Europe UEM
|Taux de chômage
|mars
|Europe UEM
|Décision de la BCE
|Allemagne
|Taux de chômage
|avril
|Allemagne
|Demandeurs d'emploi
|avril
|Allemagne
|PIB - 1e estimation
|1T
|Espagne
|PIB
|1T
|Royaume Uni
|Décision de la Banque d'Angleterre
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|PIB - 1e estimation
|1T
|Etats-Unis
|Revenus des ménages
|mars
|Etats-Unis
|Dépenses des ménages
|mars
|Etats-Unis
|Indicateur avancé du Conference Board
|mars
|01/05/2026
|Royaume Uni
|PMI Manufacturier
|avril
|Etats-Unis
|ISM manufacturier
|avril
|04/05/2026
|France
|IDA Manufacturier
|avril
|Europe UEM
|IDA manufacturier
|avril
|Etats-Unis
|Commandes à l'industrie
|mars
|05/05/2026
|Etats-Unis
|ISM services
|avril
|Etats-Unis
|Balance commerciale
|mars
|Etats-Unis
|Ventes de logements neufs
|février
|Etats-Unis
|Ventes de logements neufs
|mars
|06/05/2026
|Royaume Uni
|PMI des services
|avril
|France
|IDA des services
|avril
|Europe UEM
|IDA des services
|avril
|France
|Production industrielle
|mars
|Europe UEM
|Prix à la production industrielle
|mars
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Enquête ADP sur l'emploi privé
|avril
|07/05/2026
|France
|Balance commerciale
|mars
|France
|Balance des paiements
|mars
|Europe UEM
|Vente de détail
|mars
|Allemagne
|Commandes à l'industrie
|mars
|Etats-Unis
|Productivité - préliminaire
|1T
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|08/05/2026
|Allemagne
|Production industrielle
|mars
|Allemagne
|Balance commerciale
|mars
|Etats-Unis
|Taux de chômage
|avril
|Etats-Unis
|Demandeurs d'emploi
|avril
|Etats-Unis
|Stocks des grossistes
|mars
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|mai
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 07:10
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