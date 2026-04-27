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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 27/04/2026 à 07:10

date zone indice période
28/04/2026 France Demandeurs d'emploi 1T
Espagne Taux de chômage 1T
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Conference Board avril
29/04/2026 France Confiance dans l'industrie avril
France Confiance des ménages avril
Allemagne Confiance dans l'industrie avril
Allemagne Confiance des ménages avril
Espagne Confiance dans l'industrie avril
Allemagne Indice des prix - préliminaire avril
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Décision de la Fed
Etats-Unis Commandes de biens durables mars
Etats-Unis Mises en chantier février
Etats-Unis Permis de construire février
Etats-Unis Mises en chantier mars
Etats-Unis Permis de construire mars
30/04/2026 France PIB - 1e estimation 1T
France Dépenses de consommation des ménages mars
France Indice des prix - provisoire avril
France Prix à la production industrielle mars
Europe UEM PIB - 1e estimation 1T
Europe UEM Prix à la consommation - estimation rapide avril
Europe UEM Taux de chômage mars
Europe UEM Décision de la BCE
Allemagne Taux de chômage avril
Allemagne Demandeurs d'emploi avril
Allemagne PIB - 1e estimation 1T
Espagne PIB 1T
Royaume Uni Décision de la Banque d'Angleterre
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Etats-Unis PIB - 1e estimation 1T
Etats-Unis Revenus des ménages mars
Etats-Unis Dépenses des ménages mars
Etats-Unis Indicateur avancé du Conference Board mars
01/05/2026 Royaume Uni PMI Manufacturier avril
Etats-Unis ISM manufacturier avril
04/05/2026 France IDA Manufacturier avril
Europe UEM IDA manufacturier avril
Etats-Unis Commandes à l'industrie mars
05/05/2026 Etats-Unis ISM services avril
Etats-Unis Balance commerciale mars
Etats-Unis Ventes de logements neufs février
Etats-Unis Ventes de logements neufs mars
06/05/2026 Royaume Uni PMI des services avril
France IDA des services avril
Europe UEM IDA des services avril
France Production industrielle mars
Europe UEM Prix à la production industrielle mars
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Enquête ADP sur l'emploi privé avril
07/05/2026 France Balance commerciale mars
France Balance des paiements mars
Europe UEM Vente de détail mars
Allemagne Commandes à l'industrie mars
Etats-Unis Productivité - préliminaire 1T
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
08/05/2026 Allemagne Production industrielle mars
Allemagne Balance commerciale mars
Etats-Unis Taux de chômage avril
Etats-Unis Demandeurs d'emploi avril
Etats-Unis Stocks des grossistes mars
Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan mai
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