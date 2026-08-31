Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|31/08/2026
|Japon
|Production Industrielle (Mensuel) Prél
|juillet
|Japon
|Ventes au Détail (annuel)
|juillet
|Allemagne
|Taux D'Inflation (Annuel) Prel
|août
|Allemagne
|Taux D'Inflation (Mensuel) Prel
|août
|Etats-Unis
|Dallas Indice Manufacturier De La Fed
|août
|01/09/2026
|Japon
|Dépenses En Capital (Annuel)
|Q2
|Allemagne
|Ventes au Détail (annuel)
|juillet
|Allemagne
|Ventes au détail (mensuel)
|juillet
|Espagne
|Indice PMI manufacturier
|août
|Royaume Uni
|Prêts Hypothécaires
|juillet
|Royaume Uni
|Approbations Hypothécaires
|juillet
|Royaume Uni
|Boe Crédit À La Consommation
|juillet
|Europe UEM
|Taux D'Inflation (Annuel) De Flash
|août
|Europe UEM
|Taux D'Inflation (Mensuel) De Flash
|août
|Europe UEM
|Taux De Chômage
|juillet
|Europe UEM
|Taux D'Inflation De Base (Annuel) Flash
|août
|Etats-Unis
|Indice ISM manufacturier
|août
|Etats-Unis
|Indice ISM Manufacturier Emploi
|août
|Etats-Unis
|JOLTs Offres D'Emploi
|juillet
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|28 août
|02/09/2026
|Espagne
|Evolution du nombre de chômeurs
|août
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|28 août
|Etats-Unis
|Créations d'emplois ADP
|août
|Etats-Unis
|Commandes à l'industrie (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Changent des stocks de pétrole brut EIA
|28 août
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|28 août
|03/09/2026
|Espagne
|Indice PMI Services
|août
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|29 août
|Etats-Unis
|Importations
|juillet
|Etats-Unis
|Exportations
|juillet
|Etats-Unis
|Balance Commerciale
|juillet
|Etats-Unis
|Indice ISM Services
|août
|04/09/2026
|Japon
|Les Dépenses Des Ménages (Annuel)
|juillet
|Japon
|Les Dépenses Des Ménages (Mensuel)
|juillet
|Allemagne
|Commandes à l'industrie (Mensuel)
|juillet
|Royaume Uni
|Indice PMI Construction
|août
|Europe UEM
|Ventes au détail (mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Rémunération Horaire Moyenne (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Créations d'emplois dans le secteur non agricole
|août
|Etats-Unis
|Rémunération Horaire Moyenne (Annuelle)
|août
|Etats-Unis
|Taux De Chômage
|août
|Etats-Unis
|Le Taux De Participation
|août
|07/09/2026
|Allemagne
|Production Industrielle (Mensuel)
|juillet
|08/09/2026
|Royaume Uni
|BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel)
|août
|Japon
|Compte Courant
|juillet
|Japon
|Croissance Du PIB (Trimestriel) Final
|Q2
|Japon
|Final La Croissance Du Pib Annualisé
|Q2
|Allemagne
|Exportations (Mensuel)
|juillet
|Allemagne
|Balance Commerciale
|juillet
|France
|Balance Commerciale
|juillet
|Espagne
|Confiance Des Consommateurs
|juillet
|09/09/2026
|France
|Production Industrielle (Mensuel)
|juillet
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|4 septembre
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|4 septembre
|10/09/2026
|Royaume Uni
|Rics Maison Prix Solde
|août
|Europe UEM
|BCE La Décision De Taux D'Intérêt
|Europe UEM
|Taux Facilité De Dépôt
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|5 septembre
|Etats-Unis
|Prix à la production Core (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Prix à la production (Mensuel)
|août
|Europe UEM
|Conférence de presse de la BCE
|Etats-Unis
|Ventes de Logements Existants
|août
|Etats-Unis
|Ventes de Logements Existants (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Changent des stocks de pétrole brut EIA
|4 septembre
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|4 septembre
|11/09/2026
|Royaume Uni
|Balance commerciale des marchandises
|juillet
|Royaume Uni
|Production Industrielle (Mensuel)
|juillet
|Royaume Uni
|PIB (Mensuel)
|juillet
|Royaume Uni
|Production Manufacturière (Mensuelle)
|juillet
|Royaume Uni
|PIB moyen sur 3 mois
|juillet
|Royaume Uni
|Balance commerciale de marchandises hors des EU
|juillet
|Etats-Unis
|Taux D'Inflation De Base (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Taux d'Inflation (Annuel)
|août
|Etats-Unis
|Taux d'inflation (Mensuel)
|août
|Etats-Unis
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|août
|Etats-Unis
|IPC
|août
|Etats-Unis
|IPC c.a.
|août
|Etats-Unis
|Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél
|septembre
|Etats-Unis
|Déclaration Mensuelle Des Budgets
|août
Calendrier statistiques sur 15 jours
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