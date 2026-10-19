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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 11:22

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19/10/2026 Etats-Unis Indice du marché de logement NAHB octobre
20/10/2026 Royaume Uni Taux De Chômage août
Royaume Uni Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) août
Royaume Uni Evolution de l'emploi août
Allemagne Prix à la production (Annuel) septembre
Espagne Balance Commerciale août
Europe UEM Indice Du Sentiment Économique ZEW octobre
Allemagne Indice Du Sentiment Économique ZEW octobre
Etats-Unis Permis de construire (mensuel) Prel septembre
Etats-Unis Mises En Chantier (Mensuel) septembre
Etats-Unis Permis de Construire Prél septembre
Etats-Unis Mises en chantier septembre
Etats-Unis Promesses De Ventes (Annuel) septembre
Etats-Unis Promesses De Ventes (Mensuel) septembre
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 16 octobre
21/10/2026 Japon Exportations (Annuelle) septembre
Japon Balance Commerciale septembre
Royaume Uni Taux d'inflation (Mensuel) septembre
Royaume Uni Taux d'Inflation (Annuel) septembre
Royaume Uni Taux D'Inflation De Base (Annuel) septembre
Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 16 octobre
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 16 octobre
Etats-Unis Changement des stocks de pétrole brut EIA 16 octobre
22/10/2026 France Confiance Des Entreprises octobre
Royaume Uni Indice De L'Optimisme Cbi Affaires Q4
Royaume Uni Cbi Industriels Tendances Commandes octobre
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 17 octobre
Europe UEM Confiance des consommateurs Flash octobre
23/10/2026 Royaume Uni Gfk De Confiance Des Consommateurs octobre
Japon Taux D'Inflation De Base (Annuel) septembre
Japon Taux d'Inflation (Annuel) septembre
Japon Indice PMI Services Flash octobre
Japon Indice PMI Manufacturier Flash octobre
Royaume Uni Ventes au détail (mensuel) septembre
Royaume Uni Ventes au Détail (annuel) septembre
France Indice PMI Manufacturier Flash octobre
France Indice PMI Composite Flash octobre
France Indice PMI Services Flash octobre
Allemagne Indice PMI Manufacturier Flash octobre
Allemagne Indice PMI Composite Flash octobre
Allemagne Indice PMI Services Flash octobre
Europe UEM Indice PMI Composite Flash octobre
Europe UEM Indice PMI Manufacturier Flash octobre
Europe UEM Indice PMI Services Flash octobre
Royaume Uni Indice PMI Services Flash octobre
Royaume Uni Indice PMI Manufacturier Flash octobre
Etats-Unis Indice PMI Manufacturier Flash octobre
Etats-Unis Indice PMI Composite Flash octobre
Etats-Unis Indice PMI Services Flash octobre
Etats-Unis Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs octobre
26/10/2026 Allemagne Ifo Climat Des Affaires octobre
Royaume Uni Cbi Statistique Du Commerce octobre
Etats-Unis Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago septembre
Etats-Unis Dallas Indice Manufacturier De La Fed octobre
27/10/2026 France Confiance Des Consommateurs octobre
Espagne Taux De Chômage Q3
Etats-Unis Permis de Construire (mensuel) septembre
Etats-Unis Commandes De Biens Durables (Mensuel) septembre
Etats-Unis Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel) septembre
Etats-Unis Indice S§P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel) août
Etats-Unis Ventes De Logements Neufs (Mensuel) septembre
Etats-Unis Ventes De Logements Neufs septembre
Etats-Unis Confiance Des Consommateurs - Conference Board octobre
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 23 octobre
28/10/2026 Allemagne Gfk De Confiance Des Consommateurs novembre
Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 23 octobre
France La Demande De Prestations De Chômage septembre
Etats-Unis Balance des marchandises Trade Adv septembre
Etats-Unis Stocks en Gros (mensuel) Adv septembre
Etats-Unis Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv septembre
Etats-Unis Changent des stocks de pétrole brut EIA 23 octobre
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 23 octobre
Etats-Unis Fed Décision De Taux D'Intérêt
Etats-Unis Conférence de presse de la Fed
29/10/2026 Japon Confiance Des Consommateurs octobre
Royaume Uni Boe Crédit À La Consommation septembre
Royaume Uni Approbations Hypothécaires septembre
Royaume Uni Prêts Hypothécaires septembre
Europe UEM Sentiment Économique octobre
Espagne Confiance Des Entreprises octobre
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 24 octobre
Etats-Unis Indice Des Prix Base Pce (Mensuel) septembre
Etats-Unis PIB Indice Des Prix (Trimestriel) Adv Q3
Etats-Unis Indice Des Prix PCE (Annuel) septembre
Etats-Unis Croissance Du Pib (Trimestriel) Adv Q3
Etats-Unis Revenu Personnel (Mensuel) septembre
Etats-Unis Dépenses Personnelles (Mensuel) septembre
Etats-Unis Indice Des Prix PCE (Mensuel) septembre
Europe UEM BCE La Décision De Taux D'Intérêt
Europe UEM Taux Facilité De Dépôt
Europe UEM Conférence de presse de la BCE
30/10/2026 Japon Taux De Chômage septembre
Japon Ventes au Détail (annuel) septembre
Japon Production Industrielle (Mensuel) Prél septembre
Japon Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ
Japon Rapport trimestriel sur les perspectives de la BoJ
Japon Mises En Chantier (Annuel) septembre
France Croissance Du PIB (Annuel) Prel Q3
France Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel Q3
Royaume Uni Prix Des Logements Nationwide (Mensuel) octobre
Royaume Uni Prix Des Logements Nationwide (Annuel) octobre
France Taux D'Inflation (Annuel) Prel octobre
France Taux D'Inflation (Mensuel) Prel octobre
Espagne Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash Q3
Espagne Taux D'Inflation (Annuel) Prel octobre
Espagne Croissance Du PIB (Annuel) Flash Q3
Espagne Taux D'Inflation (Mensuel) Prel octobre
Allemagne Personnes aux chômages octobre
Allemagne Taux De Chômage octobre
Allemagne Evolution du nombre de chômeurs octobre
Allemagne Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash Q3
Allemagne Croissance Du PIB (Annuel) Flash Q3
Europe UEM Taux De Chômage septembre
Europe UEM Croissance Du PIB (Annuel) Flash Q3
Europe UEM Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash Q3
Allemagne Taux D'Inflation (Mensuel) Prel octobre
Allemagne Taux D'Inflation (Annuel) Prel octobre
Etats-Unis Indice du coût de l'emploi - Salarie (Trimestriel) Q3
Etats-Unis Indice du coût de l'emploi (Trimestriel) Q3
Etats-Unis Indice du coût de l'emploi - Avantages (Trimestriel) Q3
Etats-Unis Indice Chicago PMI octobre
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    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations contextuelles et d'une citation du Premier ministre aux paragraphes ... Lire la suite

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