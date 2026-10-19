Calendrier statistiques sur 15 jours

|date
|zone
|indice
|période
|19/10/2026
|Etats-Unis
|Indice du marché de logement NAHB
|octobre
|20/10/2026
|Royaume Uni
|Taux De Chômage
|août
|Royaume Uni
|Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An)
|août
|Royaume Uni
|Evolution de l'emploi
|août
|Allemagne
|Prix à la production (Annuel)
|septembre
|Espagne
|Balance Commerciale
|août
|Europe UEM
|Indice Du Sentiment Économique ZEW
|octobre
|Allemagne
|Indice Du Sentiment Économique ZEW
|octobre
|Etats-Unis
|Permis de construire (mensuel) Prel
|septembre
|Etats-Unis
|Mises En Chantier (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Permis de Construire Prél
|septembre
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|septembre
|Etats-Unis
|Promesses De Ventes (Annuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Promesses De Ventes (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|16 octobre
|21/10/2026
|Japon
|Exportations (Annuelle)
|septembre
|Japon
|Balance Commerciale
|septembre
|Royaume Uni
|Taux d'inflation (Mensuel)
|septembre
|Royaume Uni
|Taux d'Inflation (Annuel)
|septembre
|Royaume Uni
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|16 octobre
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|16 octobre
|Etats-Unis
|Changement des stocks de pétrole brut EIA
|16 octobre
|22/10/2026
|France
|Confiance Des Entreprises
|octobre
|Royaume Uni
|Indice De L'Optimisme Cbi Affaires
|Q4
|Royaume Uni
|Cbi Industriels Tendances Commandes
|octobre
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|17 octobre
|Europe UEM
|Confiance des consommateurs Flash
|octobre
|23/10/2026
|Royaume Uni
|Gfk De Confiance Des Consommateurs
|octobre
|Japon
|Taux D'Inflation De Base (Annuel)
|septembre
|Japon
|Taux d'Inflation (Annuel)
|septembre
|Japon
|Indice PMI Services Flash
|octobre
|Japon
|Indice PMI Manufacturier Flash
|octobre
|Royaume Uni
|Ventes au détail (mensuel)
|septembre
|Royaume Uni
|Ventes au Détail (annuel)
|septembre
|France
|Indice PMI Manufacturier Flash
|octobre
|France
|Indice PMI Composite Flash
|octobre
|France
|Indice PMI Services Flash
|octobre
|Allemagne
|Indice PMI Manufacturier Flash
|octobre
|Allemagne
|Indice PMI Composite Flash
|octobre
|Allemagne
|Indice PMI Services Flash
|octobre
|Europe UEM
|Indice PMI Composite Flash
|octobre
|Europe UEM
|Indice PMI Manufacturier Flash
|octobre
|Europe UEM
|Indice PMI Services Flash
|octobre
|Royaume Uni
|Indice PMI Services Flash
|octobre
|Royaume Uni
|Indice PMI Manufacturier Flash
|octobre
|Etats-Unis
|Indice PMI Manufacturier Flash
|octobre
|Etats-Unis
|Indice PMI Composite Flash
|octobre
|Etats-Unis
|Indice PMI Services Flash
|octobre
|Etats-Unis
|Indice Michigan de Confiance Des Consommateurs
|octobre
|26/10/2026
|Allemagne
|Ifo Climat Des Affaires
|octobre
|Royaume Uni
|Cbi Statistique Du Commerce
|octobre
|Etats-Unis
|Indice d'Activité Nationale de la Fed de Chicago
|septembre
|Etats-Unis
|Dallas Indice Manufacturier De La Fed
|octobre
|27/10/2026
|France
|Confiance Des Consommateurs
|octobre
|Espagne
|Taux De Chômage
|Q3
|Etats-Unis
|Permis de Construire (mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Commandes De Biens Durables (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Commandes De Biens Durables Hors Transportation (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Indice S§P/ Case-Shiller Du Prix Des Logements (Annuel)
|août
|Etats-Unis
|Ventes De Logements Neufs (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Ventes De Logements Neufs
|septembre
|Etats-Unis
|Confiance Des Consommateurs - Conference Board
|octobre
|Etats-Unis
|Changement de stock d'huile brute API
|23 octobre
|28/10/2026
|Allemagne
|Gfk De Confiance Des Consommateurs
|novembre
|Etats-Unis
|Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA
|23 octobre
|France
|La Demande De Prestations De Chômage
|septembre
|Etats-Unis
|Balance des marchandises Trade Adv
|septembre
|Etats-Unis
|Stocks en Gros (mensuel) Adv
|septembre
|Etats-Unis
|Stocks au détail Ex Autos (mensuel) Adv
|septembre
|Etats-Unis
|Changent des stocks de pétrole brut EIA
|23 octobre
|Etats-Unis
|Changement de stocks d'essence EIA
|23 octobre
|Etats-Unis
|Fed Décision De Taux D'Intérêt
|Etats-Unis
|Conférence de presse de la Fed
|29/10/2026
|Japon
|Confiance Des Consommateurs
|octobre
|Royaume Uni
|Boe Crédit À La Consommation
|septembre
|Royaume Uni
|Approbations Hypothécaires
|septembre
|Royaume Uni
|Prêts Hypothécaires
|septembre
|Europe UEM
|Sentiment Économique
|octobre
|Espagne
|Confiance Des Entreprises
|octobre
|Etats-Unis
|Inscriptions hebdomadaires au chômage
|24 octobre
|Etats-Unis
|Indice Des Prix Base Pce (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|PIB Indice Des Prix (Trimestriel) Adv
|Q3
|Etats-Unis
|Indice Des Prix PCE (Annuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Croissance Du Pib (Trimestriel) Adv
|Q3
|Etats-Unis
|Revenu Personnel (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Dépenses Personnelles (Mensuel)
|septembre
|Etats-Unis
|Indice Des Prix PCE (Mensuel)
|septembre
|Europe UEM
|BCE La Décision De Taux D'Intérêt
|Europe UEM
|Taux Facilité De Dépôt
|Europe UEM
|Conférence de presse de la BCE
|30/10/2026
|Japon
|Taux De Chômage
|septembre
|Japon
|Ventes au Détail (annuel)
|septembre
|Japon
|Production Industrielle (Mensuel) Prél
|septembre
|Japon
|Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ
|Japon
|Rapport trimestriel sur les perspectives de la BoJ
|Japon
|Mises En Chantier (Annuel)
|septembre
|France
|Croissance Du PIB (Annuel) Prel
|Q3
|France
|Croissance Du PIB (Trimestrel) Prel
|Q3
|Royaume Uni
|Prix Des Logements Nationwide (Mensuel)
|octobre
|Royaume Uni
|Prix Des Logements Nationwide (Annuel)
|octobre
|France
|Taux D'Inflation (Annuel) Prel
|octobre
|France
|Taux D'Inflation (Mensuel) Prel
|octobre
|Espagne
|Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash
|Q3
|Espagne
|Taux D'Inflation (Annuel) Prel
|octobre
|Espagne
|Croissance Du PIB (Annuel) Flash
|Q3
|Espagne
|Taux D'Inflation (Mensuel) Prel
|octobre
|Allemagne
|Personnes aux chômages
|octobre
|Allemagne
|Taux De Chômage
|octobre
|Allemagne
|Evolution du nombre de chômeurs
|octobre
|Allemagne
|Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash
|Q3
|Allemagne
|Croissance Du PIB (Annuel) Flash
|Q3
|Europe UEM
|Taux De Chômage
|septembre
|Europe UEM
|Croissance Du PIB (Annuel) Flash
|Q3
|Europe UEM
|Croissance Du PIB (Trimestriel) Flash
|Q3
|Allemagne
|Taux D'Inflation (Mensuel) Prel
|octobre
|Allemagne
|Taux D'Inflation (Annuel) Prel
|octobre
|Etats-Unis
|Indice du coût de l'emploi - Salarie (Trimestriel)
|Q3
|Etats-Unis
|Indice du coût de l'emploi (Trimestriel)
|Q3
|Etats-Unis
|Indice du coût de l'emploi - Avantages (Trimestriel)
|Q3
|Etats-Unis
|Indice Chicago PMI
|octobre
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 19/10/2026 à 11:22
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