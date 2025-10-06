|date
|zone
|indice
|période
|06/10/2025
|Europe UEM
|Vente de détail
|août
|07/10/2025
|Etats-Unis
|Balance commerciale
|août
|France
|Balance commerciale
|août
|France
|Balance des paiements
|août
|Allemagne
|Commandes à l'industrie
|août
|08/10/2025
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Allemagne
|Production industrielle
|août
|09/10/2025
|Etats-Unis
|Stocks des grossistes
|août
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|Allemagne
|Balance commerciale
|août
|10/10/2025
|Etats-Unis
|Confiance des consommateurs du Michigan
|octobre
|14/10/2025
|Allemagne
|Indice des prix
|septembre
|Allemagne
|Indice ZEW
|octobre
|15/10/2025
|Etats-Unis
|Indice des prix
|septembre
|Etats-Unis
|Indice Empire State de la Fed de New York
|octobre
|France
|Indice des prix
|septembre
|Europe UEM
|Production industrielle
|août
|Espagne
|Indice des prix
|septembre
|16/10/2025
|Etats-Unis
|Prix à la production
|septembre
|Etats-Unis
|Ventes de détail
|septembre
|Etats-Unis
|Stocks des entreprises
|août
|Etats-Unis
|Indice de la Fed de Philadelphie
|octobre
|Etats-Unis
|Stocks de pétrole
|hebdomadaire
|Etats-Unis
|Inscriptions aux allocations chômage
|hebdomadaire
|Europe UEM
|Balance commerciale
|août
|Royaume Uni
|Production industrielle
|août
|Royaume Uni
|Balance commerciale
|août
|17/10/2025
|Etats-Unis
|Prix à l'importation
|septembre
|Etats-Unis
|Mises en chantier
|septembre
|Etats-Unis
|Permis de construire
|septembre
|Etats-Unis
|Production industrielle
|septembre
|Europe UEM
|Prix à la consommation
|septembre
Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 07:26
A lire aussi
-
par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en légère baisse lundi à l'ouverture, après avoir enregistré vendredi leur meilleure performance hebdomadaire en cinq mois grâce aux anticipations de nouvelles baisses de taux aux Etats-Unis, tandis ... Lire la suite
-
L'administration Trump a décrit dimanche Chicago comme une "zone de guerre" pour justifier l'envoi de troupes, tandis que des membres de la Garde nationale californienne ont été déployés à Portland (Oregon, nord-ouest), autre ville dirigée par les démocrates, à ... Lire la suite
-
(AOF) - Euronext annonce le lancement de son offre publique d'échange (OPE) visant ATHEX, la Bourse d'Athènes, à un ratio d'échange d'une action Euronext pour 20 actions ATHEX. L'OPE commence ce 6 octobre à 08h00 (heure d'Athènes) et se terminera le 17 novembre ... Lire la suite
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer