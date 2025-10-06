 Aller au contenu principal
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 063,50
-0,27%
Chiffres-clés

Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 06/10/2025 à 07:26

date zone indice période
06/10/2025 Europe UEM Vente de détail août
07/10/2025 Etats-Unis Balance commerciale août
France Balance commerciale août
France Balance des paiements août
Allemagne Commandes à l'industrie août
08/10/2025 Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Allemagne Production industrielle août
09/10/2025 Etats-Unis Stocks des grossistes août
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Allemagne Balance commerciale août
10/10/2025 Etats-Unis Confiance des consommateurs du Michigan octobre
14/10/2025 Allemagne Indice des prix septembre
Allemagne Indice ZEW octobre
15/10/2025 Etats-Unis Indice des prix septembre
Etats-Unis Indice Empire State de la Fed de New York octobre
France Indice des prix septembre
Europe UEM Production industrielle août
Espagne Indice des prix septembre
16/10/2025 Etats-Unis Prix à la production septembre
Etats-Unis Ventes de détail septembre
Etats-Unis Stocks des entreprises août
Etats-Unis Indice de la Fed de Philadelphie octobre
Etats-Unis Stocks de pétrole hebdomadaire
Etats-Unis Inscriptions aux allocations chômage hebdomadaire
Europe UEM Balance commerciale août
Royaume Uni Production industrielle août
Royaume Uni Balance commerciale août
17/10/2025 Etats-Unis Prix à l'importation septembre
Etats-Unis Mises en chantier septembre
Etats-Unis Permis de construire septembre
Etats-Unis Production industrielle septembre
Europe UEM Prix à la consommation septembre
