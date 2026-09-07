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Calendrier statistiques sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 07/09/2026 à 07:15
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date zone indice période
07/09/2026 Allemagne Production Industrielle (Mensuel) juillet
08/09/2026 Royaume Uni BRC Retail Moniteur De Vente (Annuel) août
Japon Compte Courant juillet
Japon Croissance Du PIB (Trimestriel) Final Q2
Japon Final La Croissance Du Pib Annualisé Q2
Allemagne Exportations (Mensuel) juillet
Allemagne Balance Commerciale juillet
France Balance Commerciale juillet
Espagne Confiance Des Consommateurs juillet
09/09/2026 France Production Industrielle (Mensuel) juillet
Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 4 septembre
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 4 septembre
10/09/2026 Royaume Uni Rics Maison Prix Solde août
Europe UEM BCE La Décision De Taux D'Intérêt
Europe UEM Taux Facilité De Dépôt
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 5 septembre
Etats-Unis Prix à la production Core (Mensuel) août
Etats-Unis Prix à la production (Mensuel) août
Europe UEM Conférence de presse de la BCE
Etats-Unis Ventes de Logements Existants août
Etats-Unis Ventes de Logements Existants (Mensuel) août
Etats-Unis Changement des stocks de pétrole brut EIA 4 septembre
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 4 septembre
11/09/2026 Royaume Uni Balance commerciale des marchandises juillet
Royaume Uni Production Industrielle (Mensuel) juillet
Royaume Uni PIB (Mensuel) juillet
Royaume Uni Production Manufacturière (Mensuelle) juillet
Royaume Uni PIB moyen sur 3 mois juillet
Royaume Uni Balance commerciale de marchandises hors des EU juillet
Etats-Unis Taux D'Inflation De Base (Mensuel) août
Etats-Unis Taux d'Inflation (Annuel) août
Etats-Unis Taux d'inflation (Mensuel) août
Etats-Unis Taux D'Inflation De Base (Annuel) août
Etats-Unis IPC août
Etats-Unis IPC c.a. août
Etats-Unis Indice Michigan de confiance des consommateurs Prél septembre
Etats-Unis Déclaration Mensuelle Des Budgets août
15/09/2026 Royaume Uni Evolution de l'emploi juillet
Royaume Uni Taux De Chômage juillet
Royaume Uni Revenus moyens incl. Bonus (3Mo/An) juillet
Allemagne Prix ??de gros (Mensuel) août
Allemagne Prix de Gros (Annuel) août
Allemagne Indice Du Sentiment Économique ZEW septembre
Europe UEM Indice Du Sentiment Économique ZEW septembre
Europe UEM Balance Commerciale juillet
Etats-Unis Indice Empire State Manufacturing septembre
Etats-Unis Changement de stock d'huile brute API 11 septembre
16/09/2026 Japon Balance Commerciale août
Japon Exportations (Annuelle) août
Royaume Uni Taux d'Inflation (Annuel) août
Royaume Uni Taux d'inflation (Mensuel) août
Royaume Uni Taux D'Inflation De Base (Annuel) août
Europe UEM Production Industrielle (Mensuel) juillet
Etats-Unis Taux Hypothécaire Moyen à 30 ans MBA 11 septembre
Etats-Unis Prix À L'Importation (Mensuel) août
Etats-Unis Ventes au détail (mensuel) août
Etats-Unis Prix À L'Exportation (Mensuel) août
Etats-Unis Vente Au Détail Ex Autos (Mensuel) août
Etats-Unis Stocks Des Entreprises (Mensuel) juillet
Etats-Unis Indice du marché de logement NAHB septembre
Etats-Unis Changent des stocks de pétrole brut EIA 11 septembre
Etats-Unis Changement de stocks d'essence EIA 11 septembre
Etats-Unis Fed Décision De Taux D'Intérêt
Etats-Unis Les Projections Économiques Du Fomc
Etats-Unis Conférence de presse de la Fed
Etats-Unis Transactions nettes à long-terme (TIC) juillet
17/09/2026 Royaume Uni Décision De Taux D'Intérêt Boe
Royaume Uni Procès-verbaux de la réunion du MPC
Royaume Uni BoE MPC - Nb de votes pour un relèvement des taux
Royaume Uni BoE MPC - Nb de votes pour un abaissement des taux
Royaume Uni BoE MPC - Nb de votes pour un maintien des taux
Etats-Unis Inscriptions hebdomadaires au chômage 12 septembre
Etats-Unis Indice manufacturier Fed de Philadelphie septembre
Etats-Unis Mises en chantier août
Etats-Unis Permis de Construire Prél août
Etats-Unis Permis de construire (mensuel) Prel août
Etats-Unis Mises En Chantier (Mensuel) août
Etats-Unis Promesses De Ventes (Mensuel) août
Etats-Unis Promesses De Ventes (Annuel) août
18/09/2026 Japon Taux D'Inflation De Base (Annuel) août
Japon Taux d'Inflation (Annuel) août
Japon Les Commandes De Machines (Annuel) juillet
Japon Les Commandes De Machines (Mensuel) juillet
Japon Décision sur le taux d'intérêt de la BoJ
Royaume Uni Ventes au détail (mensuel) août
Royaume Uni Ventes au Détail (annuel) août
Allemagne Prix à la production (Annuel) août
Etats-Unis Production Industrielle (Mensuel) août
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    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

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    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

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