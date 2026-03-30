CALENDRIER-Principales étapes du programme lunaire Artemis de la Nasa

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le programme Artemis de la Nasa est l'effort des États-Unis pour ramener des astronautes sur la Lune pour la première fois depuis l'ère Apollo et pour y établir une présence humaine durable, un objectif que Washington a défini comme essentiel pour maintenir son leadership dans l'espace face à la concurrence croissante de la Chine. Voici les principales étapes du programme Artemis:

2017-2018: Le programme est relancé

Au cours de la première administration du président Donald Trump , la Nasa a reçu l'ordre de recentrer les vols spatiaux habités sur la Lune, après des années de priorité accordée à Mars. L'effort lunaire serait construit autour de la fusée Space Launch System et de la capsule d'équipage Orion, matériel conçu pour la première fois dans le cadre du programme Constellation précédent, depuis annulé, Boeing BA.N servant de maître d'œuvre pour l'étage central SLS, Northrop Grumman NOC.N produisant les boosters à combustible solide de la fusée et Lockheed Martin LMT.N construisant le vaisseau spatial Orion.

2019: accélération du calendrier

En 2019, la Maison Blanche s'est fixé pour objectif de faire atterrir des astronautes sur la Lune d'ici à 2024. Bien que le programme "Moon to Mars" n'ait été baptisé Artemis que quelques mois plus tard, la Nasa ( ) a défini une séquence de trois missions: Artemis I, un vol d'essai sans équipage; Artemis II, un survol de la Lune par un équipage; et Artemis III, un atterrissage sur la surface lunaire.

2020-2021: Les retards s'accumulent, l'alunisseur est sélectionné

Les défis techniques, les dépassements de coûts et les perturbations liées à la pandémie COVID ont repoussé les calendriers de la fusée SLS, du vaisseau spatial Orion et de l'infrastructure de lancement au Centre spatial Kennedy. La Nasa a choisi le vaisseau Starship de SpaceX comme premier atterrisseur lunaire du programme, conservant l'objectif d'atterrissage de 2024 mais reconnaissant qu'il pourrait ne plus être réalisable.

2022: Artemis I s'envole

En novembre 2022, la Nasa a lancé Artemis I, envoyant un vaisseau spatial Orion sans équipage autour de la lune et retour pendant une mission de 25 jours. Ce vol a permis de tester la navigation dans l'espace lointain, les communications et le bouclier thermique d'Orion lors d'une rentrée atmosphérique à grande vitesse, une étape cruciale avant de voler avec des astronautes.

2023-2024: Recalibrage du programme

Blue Origin, la société de Jeff Bezos, devient le deuxième fournisseur d'atterrisseur lunaire de la Nasa en 2023, après des mois de litiges juridiques concernant la décision de l'agence de ne choisir que le vaisseau Starship de SpaceX. Plus tard, , sous l'administration du président Joe Biden, la Nasa a réinitialisé le calendrier de Artemis, repoussant le premier alunissage en équipage à 2027. L'agence a continué à défendre le programme dans le cadre de l'examen du budget, tout en soulignant les ambitions lunaires parallèles de la Chine.

2024: Nomination de l'équipage d'Artemis II

La Nasa a annoncé la nomination des quatre astronautes d'Artemis II: Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch et l'astronaute canadien Jeremy Hansen. Cette mission sera le premier voyage en équipage vers la Lune depuis Apollo 17 en 1972.

2026: Le programme Artemis est remanié sous une nouvelle direction

Après avoir pris ses fonctions, l'administrateur de la Nasa, Jared Isaacman, a annoncé une refonte en profondeur du programme Artemis, en abandonnant le projet de Lunar Gateway - une station spatiale destinée à orbiter autour de la Lune - et en réorientant ses composantes vers la construction d'une base permanente sur la surface lunaire. Il a également ajouté une mission supplémentaire avec équipage avant un alunissage, arguant que ce vol supplémentaire aiderait les équipages et les équipes au sol à développer une "mémoire musculaire" opérationnelle dans l'espace lointain avant de tenter des missions soutenues à la surface.

Avril 2026: mission Artemis II autour de la Lune

En avril 2026, la Nasa s'apprête à lancer Artemis II, une mission d'une dizaine de jours au cours de laquelle quatre astronautes effectueront un survol de la Lune en équipage, le premier voyage de ce type depuis l'ère Apollo. La mission ne se posera pas sur la surface lunaire, mais poussera les astronautes plus loin de la Terre que n'importe quel vol humain, en testant les systèmes de survie, la navigation, les communications et les performances du bouclier thermique d'Orion dans l'espace lointain - des capacités que la Nasa juge essentielles avant de tenter un atterrissage sur la Lune.

Plus tard dans la décennie: atterrissage sur la Lune prévu

Artemis a pour but de ramener des astronautes sur la surface lunaire à l'aide d'un atterrisseur commercial, une étape que la Nasa juge essentielle avant les futures missions vers Mars. SpaceX d'Elon Musk et Blue Origin de Jeff Bezos sont en concurrence pour fournir l'atterrisseur lunaire, dans le cadre des efforts déployés par la Nasa pour inciter les entreprises privées à fournir le matériel nécessaire à l'exploration de l'espace lointain. Le premier équipage d'Artemis qui marchera sur la lune devrait prendre celui des deux atterrisseurs dont le développement sera achevé en premier.