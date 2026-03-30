Les producteurs d’aluminium américains grimpent avant-Bourse après les frappes iraniennes au M.-O

Un ouvrier près de bobines laminées à Cilegon, en Indonésie
Les producteurs d’aluminium américains sont en hausse en avant-Bourse lundi, alors que les prix du métal atteignent des records pluriannuels après des frappes aériennes iraniennes sur deux grands producteurs du Moyen-Orient durant le week-end.
La guerre qui oppose depuis un mois les États-Unis et Israël à l’Iran et la fermeture du détroit d’Hormuz ont déjà réduit les livraisons d’aluminium vers les marchés d’exportation.
Aluminium Bahrain, qui exploite la plus grande fonderie au monde sur un seul site, a déclaré évaluer les dégâts causés par les frappes iraniennes. L’entreprise a interrompu trois lignes de production représentant 19% de sa capacité totale pour préserver la continuité de ses activités, sans préciser la durée exacte de l’arrêt.
Emirates Global Aluminium a pour sa part annoncé que son usine d’Al Taweelah avait subi des "dommages importants".
Le Moyen-Orient représente environ 9% de la capacité mondiale d’aluminium. L’Europe a importé l’an dernier 1,2 million de tonnes d’aluminium primaire et allié depuis le Moyen-Orient et l’Égypte, soit 20% de son approvisionnement, tandis que les États-Unis ont importé près de 3,4 millions de tonnes, selon Trade Data Monitor.
Les prix sur le London Metal Exchange ont touché lundi des records de quatre ans, à 3.492 dollars (30041,55 euros) la tonne métrique vers 10h48 GMT.
"Les frappes de l’Iran sur les usines d’aluminium du Moyen-Orient menacent d’envoyer un marché fragile dans une crise, faisant peser la perspective de prix records", a indiqué Britannia Global Markets.
Parmi les producteurs américains, Alcoa prend 8,4% avant l'ouverture, tandis que Century Aluminum et Kaiser Aluminum gagnent respectivement de 8,3% et 2,2%.
Les actions du secteur grimpent également en Europe, Norsk Hydro progressant de 8% vers 12h39 GMT.
(Reportage Tharuniyaa Lakshmi et Pratima Desai, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)
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