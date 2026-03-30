"Ménagères" fabricant des drones en Ukraine : Volodymyr Zelensky répond au patron du fabricant allemand Rheinmetall

"Elles ont des imprimantes 3D dans la cuisine et elles produisent des pièces pour les drones", avait commenté le patron allemand, à propos des usines de drones ukrainiennes.

Volodymyr Zelensky à Madrid, en Espagne, le 18 mars 2026. ( AFP / JAVIER SORIANO )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a répliqué lundi 30 mars au PDG du géant allemand de l'armement, Rheinmetall, qui a comparé les fabricants ukrainiens de drones à des "ménagères" fabriquant des armes dans leurs cuisines.

"Si chaque femme au foyer en Ukraine peut vraiment produire des drones, alors chaque femme au foyer en Ukraine peut être la directrice générale de Rheinmetall ", a répliqué Volodymyr Zelensky.

Il répondait à une question de journalistes sur la controverse provoquée par les propos du patron de Rheinmetall, Armin Papperger, dans un entretien au magazine américain The Atlantic publié vendredi, dans lequel il compare les principaux fabricants ukrainiens de drones à des "ménagères".

"C'est comme jouer avec des Legos", avait-il déclaré à propos des drones, avant de comparer les principaux fabricants ukrainiens de drones à des "ménagères". "Elles ont des imprimantes 3D dans la cuisine et elles produisent des pièces pour les drones", avait-t-il dit, ajoutant : "Ce n'est pas de l'innovation".

Volodymyr Zelensky a qualifié lundi ce commentaire de "bizarre" .

"#FaitParDesMénagères"

Le dirigeant ukrainien revient d'une tournée dans les pays du Golfe lors de laquelle il a signé des accords de coopération sécuritaire et de défense aérienne, s'appuyant notamment sur l'expertise ukrainienne en matière de production de drones intercepteurs après plus de quatre ans à lutter contre l'invasion russe.

Les propos de Armin Papperger ont provoqué un tollé en Ukraine.

La Première ministre Ioulia Svyrydenko a notamment défendu sur X dimanche la part "essentielle" jouée par les femmes ukrainiennes "dans de nombreux domaines autrefois considérés comme réservés aux hommes", dont l'armée et l'industrie de la défense.

Alexander Kamyshin, conseiller du président ukrainien, avait déjà répondu dimanche soulignant que, lors de ses visites d'usines d'armement, il avait "assez souvent vu des femmes ukrainiennes travailler à égalité avec les hommes".

"Ce sont d'excellentes ménagères, mais elles sont contraintes de travailler dur dans les usines d'armement", a-t-il déclaré, ajoutant à l'adresse de Rheinmetall: "elles méritent le respect".

Les Ukrainiens ont pour leur part répliqué sur les réseaux sociaux en vantant avec humour les prouesses de la défense antiaérienne de leur pays sous le mot-clé "#FaitParDesMénagères".

Le groupe allemand a essayé de faire amende honorable. " Nous éprouvons le plus grand respect pour les immenses efforts du peuple ukrainien pour se défendre" , a déclaré Rheinmetall dans une publication sur X dimanche, ajoutant que "chaque femme et chaque homme en Ukraine apporte une contribution inestimable".