CALENDRIER-Le parcours tumultueux d'Intel, du pilier de la Silicon Valley au traînard de l'IA

Nvidia NVDA.O a dévoilé jeudi son projet d'investir 5 milliards de dollars dans Intel INTC.O , offrant ainsi un nouveau souffle au fabricant de puces en crise, qui peine à se redresser après une série de faux pas.

Intel, qui était autrefois le leader incontesté de la fabrication de puces, a connu des temps difficiles après avoir manqué le boom de l'intelligence artificielle, tandis que son rival de longue date, AMD, a gagné des parts sur les marchés des semi-conducteurs pour ordinateurs personnels et serveurs, qui sont ses principaux piliers.

Voici une chronologie des principaux événements qui ont façonné le fabricant de puces:

1968 - Robert Noyce et Gordon Moore fondent Intel, contribuant ainsi à transformer la vallée californienne de Santa Clara, qui comptait des vergers, en centre technologique de la Silicon Valley.

1971 - Intel présente le 4004, le premier microprocesseur programmable commercialisé au monde, doté de 2 300 transistors. Il s'agit de l'une des premières puces pouvant être programmées pour exécuter des fonctions spécifiques, contrairement aux processeurs précédents qui n'étaient câblés que pour une certaine tâche. Il s'agit d'un tournant dans l'histoire de l'industrie des semi-conducteurs, qui a jeté les bases du développement des unités centrales de traitement.

1981 - Le microprocesseur 8088 d'Intel, doté de 29 000 transistors, devient le cerveau de l'ordinateur personnel d'IBM, donnant le coup d'envoi de l'ère de l'informatique personnelle.

1982 - Advanced Micro Devices AMD.O , cofondée en 1969 par un ancien élève de Fairchild Semiconductor, devient un deuxième producteur du microprocesseur Intel 8086. Ce partenariat sera à l'origine d'une longue bataille juridique sur les droits d'AMD à utiliser l'architecture de puce x86 d'Intel, qui est à la base de la majorité des puces de PC et de serveurs aujourd'hui. 1985 - Intel décide de se retirer du marché de la mémoire vive dynamique (DRAM) - son premier titre de gloire - car l'effondrement de la demande l'incite à se concentrer sur les microprocesseurs. Elle réduit ses effectifs et licencie des milliers de personnes jusqu'à la fin de la décennie, pénalisée par le ralentissement de l'ensemble du secteur provoqué par la surabondance de l'offre de mémoires.

1987 - Andy Grove, célèbre pour sa devise "seuls les paranoïaques survivent", devient le troisième directeur général d'Intel et guide l'entreprise à travers un effondrement massif du marché des puces. Intel consolide sa position de pivot de l'industrie américaine des semi-conducteurs, alors que des acteurs comme AMD et National Semiconductor sont en difficulté.

1991 - Intel lance sa campagne de marketing "Intel Inside" pour les PC équipés de ses puces, et les publicités télévisées deviennent un phénomène culturel.

1993 - Intel lance les microprocesseurs Pentium, dotés de 3,1 millions de transistors et 300 fois plus rapides que le 8088.

1999 - Intel et le fabricant de Windows, Microsoft, allié à Wintel, deviennent les deux premières entreprises technologiques à entrer dans la prestigieuse moyenne industrielle Dow Jones.

1999 - Nvidia présente ses premières unités de traitement graphique (GPU), qui, au cours des années 2000, deviendront un élément important des PC et des serveurs avec l'avènement des jeux et des applications multimédias. Selon Reuters, la stratégie de développement d'Intel est restée axée sur les processeurs, ce qui lui a finalement coûté une longueur d'avance dans la révolution de l'intelligence artificielle des années 2020.

2000 - Stimulée par la bulle Internet, la valeur boursière d'Intel atteint le chiffre record de 495 milliards de dollars, alors que l'entreprise, Microsoft, Cisco Systems et Dell profitent d'une explosion des ventes d'ordinateurs. Fin 2024, la valeur d'Intel passera sous la barre des 100 milliards de dollars.

2007 - Apple lance l'iPhone, contribuant ainsi à l'essor de la téléphonie mobile, qu'Intel n'a pratiquement pas su saisir. Sous la direction de Paul Otellini, Intel a refusé de fabriquer les processeurs de l'iPhone parce qu'elle n'avait pas suffisamment de bénéfices à en tirer. À la place, Apple a utilisé des puces basées sur des conceptions d'Arm Holdings

ARM.O , dont la technologie domine aujourd'hui le marché des téléphones portables.

2013 - M. Otellini quitte son poste de directeur général sous la pression des investisseurs. L'ancien directeur de l'exploitation Brian Krzanich devient directeur général, avec pour objectif de diversifier l'activité au-delà des PC vers le marché des centres de données et les puces automobiles grâce à des acquisitions telles qu'Altera et Mobileye.

2014-16 - Sous la direction de Krzanich, Intel s'est abstenue d'utiliser l'équipement de nouvelle génération utilisé dans la technique de lithographie dans l'ultraviolet extrême (EUV), cruciale pour les puces de nouvelle génération, estimant que cela "ne marcherait jamais" et concentrant les ingénieurs de l'entreprise sur d'autres domaines. Cette décision fatidique retarde d'environ cinq ans les activités de conception et de fabrication d'Intel.

2017 - Samsung dépasse l'entreprise américaine en tant que premier fabricant de puces au monde en termes de chiffre d'affaires, en raison de la montée en flèche des prix dans son bastion du marché des mémoires. Dans le même temps, Intel cède son avance technologique en matière de fabrication à la société taïwanaise TSMC 2330.TW , qui est désormais le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, avec des clients tels qu'Apple.

2018 - M. Krzanich quitte ses fonctions en raison des difficultés croissantes rencontrées dans le domaine de la fabrication. Le directeur financier Bob Swan devient directeur général par intérim. L'entreprise décline une offre d'investissement dans OpenAI plus tard dans l'année; Swan ne croit pas que l'IA générative atteindra le marché dans un avenir proche. En 2024, OpenAI a une valeur de marché supérieure à celle d'Intel.

2020 - Le chiffre d'affaires annuel d'Intel culmine à 77,87 milliards de dollars, soutenu par une pandémie de ventes de PC. Le chiffre d'affaires diminue ensuite, Intel devant faire face à la concurrence accrue d'AMD et de Nvidia. Nvidia dépasse Intel en termes de valeur de marché, car les GPU de l'entreprise deviennent la puce clé de la technologie d'IA générative.

2021 - Pat Gelsinger devient directeur général, s'attirant les louanges des investisseurs qui souhaitent un redressement après des échecs de fabrication et des pertes de parts de marché de plus en plus importantes. Il se concentre sur la transformation d'Intel en un producteur de puces pour d'autres entreprises "fabless", y compris son plan "cinq nœuds en quatre ans" qui coûterait des milliards et saperait le flux de trésorerie et les marges d'Intel. Intel annonce un projet d'investissement de 20 milliards de dollars pour deux usines de fabrication en Arizona.

2022 - La valeur de marché d'Intel passe en dessous de celle d'AMD, le plus petit fabricant de puces grignotant la part d'Intel sur le marché des processeurs de serveurs et des puces pour PC, et devenant le plus redoutable challenger de Nvidia. Lip-Bu Tan, vétéran du secteur des semi-conducteurs, rejoint le conseil d'administration d'Intel.

2024 - Intel dévoile un plan d'investissement de 100 milliards de dollars dans quatre États américains pour construire et agrandir des usines, après avoir obtenu des subventions et des prêts fédéraux destinés à soutenir la fabrication de puces aux États-Unis. L'entreprise supprime 17 500 emplois, suspend ses dividendes et entame un redressement de ses activités de fabrication, qui sont déficitaires.

2024 - Tan quitte le conseil d'administration d'Intel en raison des effectifs pléthoriques de l'entreprise, de sa culture peu encline à prendre des risques et de son retard dans la stratégie d'intelligence artificielle, selon les sources de Reuters.

2024 - Qualcomm a envisagé d'acquérir des parties de l'activité de conception de puces d'Intel, selon les sources de Reuters. Intel envisage ensuite de se séparer de sa division de fabrication.

2024 - Le directeur général d'Intel, Pat Gelsinger, démissionne avant d'avoir achevé sa stratégie de redressement.

12 mars 2025 - Intel nomme Lip-Bu Tan, un vétéran de l'industrie des puces, au poste de directeur général, qui déclare vouloir restaurer le "statut de classe mondiale" de l'entreprise

14 avril 2025 - Intel révèle son intention de vendre 51 % d'Altera à la société de capital-investissement Silver Lake, valorisant l'unité à 8,75 milliards de dollars, bien en deçà des quelque 17 milliards de dollars payés par Intel en 2015.

24 juillet 2025 - Tan s'engage à alléger les opérations d'Intel et à ne construire des usines que lorsque la demande le permet. La société a déclaré qu'elle réduirait encore ses effectifs à 75 000 personnes d'ici la fin de l'année, soit une baisse de 22 % par rapport à la fin de l'année 2024.

7 août 2025 - Le président américain Donald Trump exige la démission immédiate de Tan, le qualifiant de "très conflictuel" en raison de ses liens avec des entreprises chinoises.

19 août 2025 - Intel reçoit une injection de capital de 2 milliards de dollars de SoftBank Group 9984.T .

22 août 2025 - Le gouvernement des États-Unis prend une participation d'environ 10 % dans Intel pour 8,9 milliards de dollars en convertissant des subventions gouvernementales en actions.

18 septembre 2025 - Nvidia NVDA.O dévoile son intention d'investir 5 milliards de dollars dans les actions ordinaires d'Intel et de collaborer avec le fabricant de puces en difficulté pour développer des puces pour PC et centres de données. Cette participation fait de Nvidia l'un des plus gros actionnaires d'Intel, ce qui lui donne environ 4 % ou plus de la société après l'émission de nouvelles actions pour finaliser l'opération.