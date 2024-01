CALENDRIER-Le Boeing 737 MAX revient en Chine

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Valerie Insinna

Boeing BA.N s'apprêtait à livrer son premier 737 MAX à une compagnie aérienne chinoise depuis mars 2019, selon les données de vol, mettant fin à un gel de quatre ans pour le jet le plus rentable du constructeur américain.

Voici une chronologie des événements qui ont conduit au redémarrage des livraisons du Boeing 737 MAX en Chine:

2017 8 MARS - Le 737 MAX obtient la certification de l'Administration fédérale de l'aviation américaine (FAA).

2018 OCT. 29 - Un avion Lion Air MAX s'écrase en Indonésie, tuant les 189 personnes à bord.

2019 10 MARS - Un avion MAX d'Ethiopian Airlines s'écrase, tuant les 157 personnes à bord. 11 MARS - L'autorité chinoise de régulation de l'aviation est la première au monde à clouer le MAX au sol. 13 MARS - La FAA américaine se joint à d'autres organismes de réglementation internationaux pour clouer le MAX au sol. 14 MARS - Boeing suspend les livraisons du MAX. Les livraisons de trois jets à Air China, Shandong Airlines et Xiamen Airlines au début du mois ont été les dernières livraisons de Boeing aux transporteurs chinois jusqu'en 2023.

2020 NOV. 18 - La FAA lève l'ordre d'immobilisation au sol. DEC. 8 - Boeing reprend les livraisons du 737 MAX et remet un avion à United Airlines. DEC. 29 - American Airlines effectue le premier vol de passagers depuis l'immobilisation du MAX.

2021 27 JANVIER - L'Agence européenne de la sécurité aérienne approuve la remise en service du MAX en Europe.

2023 JAN. 13 - Un China Southern MAX vole de Guangzhou à Zhengzhou, marquant le retour du modèle en service passagers en Chine. 1er FÉVRIER - Hainan Airlines Holding Co Ltd devient le deuxième transporteur chinois à reprendre l'exploitation du MAX. 3 MARS - La compagnie Greater Bay Airlines de Hong Kong passe une commande auprès de Boeing pour 15 737 MAX - la seule commande de l'année pour le MAX de la part d'une compagnie aérienne chinoise. 11 AVRIL - Boeing annonce que 11 compagnies aériennes chinoises ont repris l'exploitation du 737 MAX , avec environ 45% des avions MAX chinois remis en service. 14 AVRIL - L'autorité chinoise de régulation de l'aviation publie la deuxième révision de son rapport d'évaluation du 737, que Boeing considère comme la dernière exigence technique nécessaire pour que la Chine puisse approuver le redémarrage des livraisons de MAX. 28 JUIN - Boeing annonce qu'environ 90 % des 737 MAX chinois ont repris leurs activités commerciales . 12 JUILLET - Stan Deal, président de l'unité avions commerciaux de Boeing, rencontre Song Zhiyong , le directeur de l'autorité de régulation de l'aviation civile chinoise à Pékin. 26 JUILLET - Le directeur financier de Boeing, Brian West, déclare que Boeing dispose de 85 MAX sur son stock de 220 jets destinés à des opérateurs chinois, après avoir remis sur le marché 55 jets destinés à d'autres clients. 29 AOÛT - La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, déclare qu'elle n'a obtenu aucun engagement de la part des autorités chinoises concernant le Boeing 737 MAX au cours d'un voyage de quatre jours en Chine . 1er SEPTEMBRE - Suite à un rapport d'Aero ANALYSE Partners/AIR consulting group qui a suivi le mouvement de plusieurs avions MAX chinois vers les installations de peinture de Boeing à Victorville, en Californie, de nombreux passionnés d'aviation publient des photos sur les médias sociaux d'avions MAX arrivant dans les aéroports de la région de Seattle après avoir été peints avec le schéma de peinture de China Southern. NOV. 15 - Le président américain Joe Biden et le président chinois Xi Jinping se rencontrent en Californie. Mme Raimondo déclare plus tard à Reuters que M. Biden a évoqué Boeing au cours de la rencontre. DEC. 5 - Les analystes commencent à spéculer sur le fait que Boeing pourrait livrer son premier 787 Dreamliner depuis 2021, suite à un rapport du groupe de conseil AAP/AIR, qui mentionne une livraison prévue le 14 décembre d'un 787 Dreamliner de Juneyao Air. DEC. 8 - Hu Zhenjiang, administrateur adjoint du régulateur aérospatial chinois, rencontre Mike Fleming, vice-président senior de Boeing pour les programmes de développement. Hu déclare à Fleming que Boeing est prêt à renforcer sa coopération avec l'industrie de l'aviation civile chinoise. DEC. 19 - Le groupe de consultants AAP/AIR rapporte que la livraison du 787 à Juneyao a été repoussée au 31 décembre. Le groupe indique qu'un second Dreamliner est en cours de préparation pour China Eastern. DEC. 20 - Un 737 MAX destiné à China Southern Airlines s'envole de Boeing Field à Seattle vers l'usine voisine de Boeing à Moses Lake, Washington, et retour. Les analystes de Jefferies et Deutsche Bank disent qu'il semble s'agir d'un vol d'acceptation par le client - un vol d'essai effectué par un pilote de ligne qui a lieu avant la livraison. DEC. 21 - Boeing livre un 787 Dreamliner à Juneyao Airlines. Il s'agit de la première livraison de Dreamliner en Chine depuis 2021 et de la première livraison directe à une compagnie aérienne chinoise depuis 2019.

2024 JAN. 5 - Le National Transportation Safety Board déclare qu'il va enquêter sur un vol du Boeing 737 MAX 9 d'Alaska Airlines

ALK.N après qu'il ait effectué un atterrissage d'urgence lorsqu'un panneau de la cabine s'est brisé en plein vol. JAN. 6 - La FAA ordonne à une immobilisation temporaire de certains Boeing 737 MAX 9 après l'incident. JAN. 12 - La FAA annonce qu'elle va prolonger l'immobilisation au sol des Boeing 737 MAX 9 pour une durée indéterminée afin de procéder à de nouveaux contrôles de sécurité, et annonce qu'elle va renforcer la surveillance de Boeing. JAN. 15 - Boeing annonce qu'il va ajouter de nouvelles inspections de qualité pour le 737 MAX. JAN. 16 - Spirit AeroSystems, fournisseur de Boeing, annonce qu'il va mettre en place des inspections supplémentaires sur sa ligne de production de fuselages de 737. JAN. 16 - Boeing nomme un amiral de la marine américaine à la retraite pour conseiller le directeur général du constructeur sur l'amélioration du contrôle qualité des avions 737 MAX 9. JAN. 18 - La compagnie indienne Akasa Air annonce une commande de 150 avions 737 MAX. 22 JANVIER - La FAA recommande à compagnies aériennes exploitant des Boeing 737-900ER d'inspecter les bouchons de porte pour s'assurer qu'ils sont correctement fixés après que certains opérateurs aient signalé des problèmes non spécifiés avec les boulons lors des inspections. JAN 23. - L'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne déclare qu'elle a adopté une alerte de sécurité américaine demandant des vérifications sur certains avions 737-900ER. 23 JAN. - Le directeur général d'Alaska Airlines déclare qu'il a trouvé "quelques boulons desserrés sur de nombreux" 737 MAX 9 lors des inspections. JANVIER 23 - Boeing annonce qu'il va procéder à un arrêt qualité sur le site de Seattle où il fabrique les avions 737, interrompant les opérations de production et de livraison pendant une journée. 24 JANVIER - Boeing livre un 737 MAX 8 à China Southern Airlines.