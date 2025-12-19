 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Calendrier financier 2026
information fournie par Boursorama CP 19/12/2025 à 17:10

Pau, le 19 décembre 2025 - Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales annonce son calendrier financier de l’année 2026 :

 25/03/2026 (après bourse) : Publication des résultats annuels 2025
 26/03/2026 : Réunion de présentation des résultats annuels 2025
 30/04/2026 : Publication du document d’enregistrement universel 2025
 17/06/2026 : Assemblée Générale
 23/09/2026 (après bourse) : Publication des résultats du 1er semestre 2026 et du rapport financier semestriel
 24/09/2026 : Réunion de présentation des résultats du 1er semestre 2026

Valeurs associées

ARVERNE
4,880 EUR Euronext Paris -2,01%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank