Calendrier financier 2026

Pau, le 19 décembre 2025 - Arverne (FR001400JWR8 - ARVEN), 1er fournisseur français de solutions géothermales annonce son calendrier financier de l’année 2026 :
25/03/2026 (après bourse) : Publication des résultats annuels 2025
26/03/2026 : Réunion de présentation des résultats annuels 2025
30/04/2026 : Publication du document d’enregistrement universel 2025
17/06/2026 : Assemblée Générale
23/09/2026 (après bourse) : Publication des résultats du 1er semestre 2026 et du rapport financier semestriel
24/09/2026 : Réunion de présentation des résultats du 1er semestre 2026
