CALENDRIER FINANCIER 2024

Vaziva, la fintech sociale dédiée aux avantages salariés, annonce son calendrier financier pour l'année 2024, mettant en lumière les événements clés de l'entreprise pour l'année écoulée et les perspectives pour l'année en cours. Parmi les temps forts de ce calendrier, Vaziva présentera avec transparence ses résultats annuels 2023, le chiffre d'affaires du 1er semestre 2024, les résultats semestriels 2024 et ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année 2024. Ces annonces permettront aux investisseurs, partenaires et clients de mieux comprendre la performance de Vaziva ainsi que ses orientations stratégiques.