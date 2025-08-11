 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
AUG 25 CAC 40 Index (10x)
7 775,50
+0,39%
Indices
Chiffres-clés

Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 07:25

date société événement
11/08/2025 Abivax Résultats 1er semestre
Hexaom Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
12/08/2025 Cisco Systems, Inc. Résultats
Valneva Résultats 1er semestre
Viel Et Compagnie Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
14/08/2025 ADYEN Résultats 1er semestre
It Link Chiffre d'affaires 1er semestre
15/08/2025 M2I Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Prologue Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)

Valeurs associées

ABIVAX
60,400 EUR Euronext Paris 0,00%
ADYEN
1 494,800 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
CISCO SYSTEMS
71,7900 USD NASDAQ +2,70%
HEXAOM
31,200 EUR Euronext Paris 0,00%
IT LINK
26,700 EUR Euronext Paris 0,00%
PROLOGUE
0,2500 EUR Euronext Paris 0,00%
VALNEVA
3,7900 EUR Euronext Paris 0,00%
VIEL
15,900 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • BOLLORE : La tendance baissière peut reprendre
    BOLLORE : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 11.08.2025 08:05 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Les indicateurs stochastiques ne donnent ... Lire la suite

  • L'OREAL : Le mouvement reste haussier
    L'OREAL : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 11.08.2025 08:03 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • ORANGE : Le mouvement reste haussier
    ORANGE : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 11.08.2025 08:03 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • SAFRAN : Le mouvement reste haussier
    SAFRAN : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 11.08.2025 08:03 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank