|date
|société
|événement
|11/08/2025
|Abivax
|Résultats 1er semestre
|Hexaom
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|12/08/2025
|Cisco Systems, Inc.
|Résultats
|Valneva
|Résultats 1er semestre
|Viel Et Compagnie
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|14/08/2025
|ADYEN
|Résultats 1er semestre
|It Link
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|15/08/2025
|M2I
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Prologue
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Cercle Finance 11/08/2025 à 07:25
Valeurs associées
|60,400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|1 494,800 EUR
|Euronext Amsterdam
|0,00%
|71,7900 USD
|NASDAQ
|+2,70%
|31,200 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|26,700 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,2500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|3,7900 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|15,900 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
