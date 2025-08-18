Calendrier des sociétés sur 15 jours information fournie par Cercle Finance • 18/08/2025 à 07:30









date société événement 18/08/2025 DMS Group Assemblée générale extraordinaire (16h00) 19/08/2025 Home Depot Résultats 21/08/2025 Ldc Assemblée générale mixte (14h30)

Valeurs associées DMS 1,2750 EUR Euronext Paris 0,00% HOME DEPOT 399,270 USD NYSE -0,24% SOCIETE LDC 90,800 EUR Euronext Paris 0,00%