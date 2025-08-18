Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|18/08/2025
|DMS Group
|Assemblée générale extraordinaire (16h00)
|19/08/2025
|Home Depot
|Résultats
|21/08/2025
|Ldc
|Assemblée générale mixte (14h30)
Valeurs associées
|1,2750 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|399,270 USD
|NYSE
|-0,24%
|90,800 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
L'immobilier reste l'un des placements préférés des Français avec 67 % qui considèrent qu'il s'agit d'une valeur refuge d'après l'étude « Les Français et les projets immobiliers en 2025 » de Catella Residential. Posséder « de la pierre » rassure et nombreux sont ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite
