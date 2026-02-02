 Aller au contenu principal
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 07:37

date société événement
02/02/2026 Amgen, Inc. Résultats annuels
Baikowski Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Crcam Loire Hte L. Résultats annuels
Intesa Sanpaolo SpA Résultats annuels
Moulinvest Assemblée générale annuelle (11:00)
MyHotelMatch Assemblée générale mixte (10:00)
Riber Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Avant ouverture)
Wavestone Chiffre d'affaires 3ème trimestre
03/02/2026 Abeo Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
Amundi Résultats annuels
Aramis Group Assemblée générale mixte (14h00)
Cabasse Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Herige Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Hopscotch Groupe Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Lhyfe Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Publicis Groupe Réunion d'analystes annuelle (09:30)
Veom Group Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Vogo Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
04/02/2026 Crcam Paris Et Idf Résultats annuels
Credit Agricole Résultats annuels
Elior Group Assemblée générale annuelle
Exel Industries A Assemblée générale annuelle (10:30)
Haffner Energy Assemblée générale ordinaire (09h00)
Infineon Technologies AG Résultats annuels
Kumulus Vape Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Prologue Résultats annuels
Racing Force Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Soitec Silicon Chiffre d'affaires 3ème trimestre
05/02/2026 Airwell Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Akwel Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Bassac Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Bnp Paribas Résultats annuels
Coty Inc. Résultats du 1er semestre
Derichebourg Assemblée générale annuelle (16:30)
Equasens Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Figeac Aero Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Fill Up Media Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Guerbet Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Intrasense Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Jacques Bogart Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Vinci Résultats annuels (Après clôture)
Wallix Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
X-Fab Réunion d'analystes annuelle (18:30)
06/02/2026 Ayvens Résultats annuels
Coty Inc. Réunion d'analystes semestrielle (Avant ouverture)
Kone OYJ Résultats annuels
Rougier Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Societe Generale Résultats annuels
Vinci Réunion d'analystes annuelle (10:30)
Wallix Réunion d'analystes trimestrielle (09:30)

Valeurs associées

ABEO
8,840 EUR Euronext Paris +0,23%
AKWEL
7,920 EUR Euronext Paris -1,00%
AMGEN
341,9200 USD NASDAQ -0,30%
AMUNDI
74,950 EUR Euronext Paris +0,13%
ARAMIS GROUP
4,610 EUR Euronext Paris +0,44%
AYVENS
12,250 EUR Euronext Paris +0,99%
BAIKOWSKI
22,200 EUR Euronext Paris -0,89%
BASSAC
53,200 EUR Euronext Paris +0,38%
BNP PARIBAS
91,200 EUR Euronext Paris +1,29%
CABASSE
0,0022 EUR Euronext Paris -15,38%
COTY RG-A
3,165 USD NYSE +1,61%
CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE
99,000 EUR Euronext Paris -0,90%
CRCAM PARIS ET IDF
120,120 EUR Euronext Paris +1,57%
CREDIT AGRICOLE SA
18,270 EUR Euronext Paris +1,05%
DERICHEBOURG
7,960 EUR Euronext Paris -2,93%
ELIOR GROUP
2,852 EUR Euronext Paris -0,90%
EQUASENS
39,600 EUR Euronext Paris -0,25%
EXEL INDUSTRIES A
38,700 EUR Euronext Paris -0,51%
FIGEAC AERO
10,750 EUR Euronext Paris -1,38%
FILL UP MEDIA
6,6500 EUR Euronext Paris 0,00%
GROUPE AIRWELL
0,6560 EUR Euronext Paris -18,00%
GUERBET
13,720 EUR Euronext Paris +0,44%
HAFFNER ENERGY
0,0363 EUR Euronext Paris -3,20%
HERIGE
21,000 EUR Euronext Paris -2,78%
HOPSCOTCH GRP
12,750 EUR Euronext Paris +1,19%
INFINEON TECHNOLOGIES
41,610 EUR XETRA -0,45%
INTESA SANPAOLO
5,966 EUR MIL 0,00%
INTRASENSE
0,2490 EUR Euronext Paris 0,00%
JACQUES BOGART
3,740 EUR Euronext Paris 0,00%
KUMULUS VAPE
3,860 EUR Euronext Paris -2,28%
LHYFE
2,850 EUR Euronext Paris -0,35%
MOULINVEST
24,600 EUR Euronext Paris +1,23%
MYHOTELMATCH
0,2710 EUR Euronext Paris -0,37%
PROLOGUE
0,2510 EUR Euronext Paris +0,40%
PUBLICIS GROUPE
84,200 EUR Euronext Paris +1,25%
RACING FORCE
4,900 EUR MIL 0,00%
RIBER
5,830 EUR Euronext Paris +3,55%
ROUGIER S.A.
14,9000 EUR Euronext Paris +0,68%
SOCIETE GENERALE
73,800 EUR Euronext Paris +2,79%
SOITEC
26,350 EUR Euronext Paris -0,79%
VEOM GROUP
0,1350 EUR Euronext Paris +4,65%
VINCI
121,150 EUR Euronext Paris +0,87%
VOGO
2,3500 EUR Euronext Paris -9,62%
WALLIX GROUP
27,350 EUR Euronext Paris -2,50%
WAVESTONE
60,300 EUR Euronext Paris +2,20%
X-FAB SILICON
5,125 EUR Euronext Paris +0,89%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

