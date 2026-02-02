Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|02/02/2026
|Amgen, Inc.
|Résultats annuels
|Baikowski
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Crcam Loire Hte L.
|Résultats annuels
|Intesa Sanpaolo SpA
|Résultats annuels
|Moulinvest
|Assemblée générale annuelle (11:00)
|MyHotelMatch
|Assemblée générale mixte (10:00)
|Riber
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Avant ouverture)
|Wavestone
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|03/02/2026
|Abeo
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Après clôture)
|Amundi
|Résultats annuels
|Aramis Group
|Assemblée générale mixte (14h00)
|Cabasse
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Herige
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Hopscotch Groupe
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Lhyfe
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Publicis Groupe
|Réunion d'analystes annuelle (09:30)
|Veom Group
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Vogo
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|04/02/2026
|Crcam Paris Et Idf
|Résultats annuels
|Credit Agricole
|Résultats annuels
|Elior Group
|Assemblée générale annuelle
|Exel Industries A
|Assemblée générale annuelle (10:30)
|Haffner Energy
|Assemblée générale ordinaire (09h00)
|Infineon Technologies AG
|Résultats annuels
|Kumulus Vape
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Prologue
|Résultats annuels
|Racing Force
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Soitec Silicon
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|05/02/2026
|Airwell
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Akwel
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Bassac
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Bnp Paribas
|Résultats annuels
|Coty Inc.
|Résultats du 1er semestre
|Derichebourg
|Assemblée générale annuelle (16:30)
|Equasens
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Figeac Aero
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Fill Up Media
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Guerbet
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Intrasense
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Jacques Bogart
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Vinci
|Résultats annuels (Après clôture)
|Wallix
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|X-Fab
|Réunion d'analystes annuelle (18:30)
|06/02/2026
|Ayvens
|Résultats annuels
|Coty Inc.
|Réunion d'analystes semestrielle (Avant ouverture)
|Kone OYJ
|Résultats annuels
|Rougier
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Societe Generale
|Résultats annuels
|Vinci
|Réunion d'analystes annuelle (10:30)
|Wallix
|Réunion d'analystes trimestrielle (09:30)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 07:37
Valeurs associées
|8,840 EUR
|Euronext Paris
|+0,23%
|7,920 EUR
|Euronext Paris
|-1,00%
|341,9200 USD
|NASDAQ
|-0,30%
|74,950 EUR
|Euronext Paris
|+0,13%
|4,610 EUR
|Euronext Paris
|+0,44%
|12,250 EUR
|Euronext Paris
|+0,99%
|22,200 EUR
|Euronext Paris
|-0,89%
|53,200 EUR
|Euronext Paris
|+0,38%
|91,200 EUR
|Euronext Paris
|+1,29%
|0,0022 EUR
|Euronext Paris
|-15,38%
|3,165 USD
|NYSE
|+1,61%
|99,000 EUR
|Euronext Paris
|-0,90%
|120,120 EUR
|Euronext Paris
|+1,57%
|18,270 EUR
|Euronext Paris
|+1,05%
|7,960 EUR
|Euronext Paris
|-2,93%
|2,852 EUR
|Euronext Paris
|-0,90%
|39,600 EUR
|Euronext Paris
|-0,25%
|38,700 EUR
|Euronext Paris
|-0,51%
|10,750 EUR
|Euronext Paris
|-1,38%
|6,6500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,6560 EUR
|Euronext Paris
|-18,00%
|13,720 EUR
|Euronext Paris
|+0,44%
|0,0363 EUR
|Euronext Paris
|-3,20%
|21,000 EUR
|Euronext Paris
|-2,78%
|12,750 EUR
|Euronext Paris
|+1,19%
|41,610 EUR
|XETRA
|-0,45%
|5,966 EUR
|MIL
|0,00%
|0,2490 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|3,740 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|3,860 EUR
|Euronext Paris
|-2,28%
|2,850 EUR
|Euronext Paris
|-0,35%
|24,600 EUR
|Euronext Paris
|+1,23%
|0,2710 EUR
|Euronext Paris
|-0,37%
|0,2510 EUR
|Euronext Paris
|+0,40%
|84,200 EUR
|Euronext Paris
|+1,25%
|4,900 EUR
|MIL
|0,00%
|5,830 EUR
|Euronext Paris
|+3,55%
|14,9000 EUR
|Euronext Paris
|+0,68%
|73,800 EUR
|Euronext Paris
|+2,79%
|26,350 EUR
|Euronext Paris
|-0,79%
|0,1350 EUR
|Euronext Paris
|+4,65%
|121,150 EUR
|Euronext Paris
|+0,87%
|2,3500 EUR
|Euronext Paris
|-9,62%
|27,350 EUR
|Euronext Paris
|-2,50%
|60,300 EUR
|Euronext Paris
|+2,20%
|5,125 EUR
|Euronext Paris
|+0,89%
