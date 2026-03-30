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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 07:20

date société événement
30/03/2026 Aelis Farma Résultats annuels
Augros Cosmetics Assemblée générale mixte (14:30)
Casino Guichard Résultats annuels (Après clôture)
Dekuple Résultats annuels (Avant ouverture)
Delfingen Résultats annuels
Equasens Résultats annuels (Avant ouverture)
Explosifs Prod. Chi. Résultats annuels (Après clôture)
Inventiva Réunion d'analystes annuelle
Kaleon Résultats annuels
Maat Pharma Résultat du annuel
Maison Pommery Associes Résultats annuels (Après clôture)
Media 6 Assemblée générale mixte (14:30)
Sidetrade Résultats annuels (Après clôture)
Solutions 30 Réunion d'analystes annuelle (18:30)
Vente Unique.com Assemblée générale annuelle (14:00)
31/03/2026 Afyren Résultats annuels (Après clôture)
Alan Allman Associates Résultats annuels (Après clôture)
Boa Concept Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Cafom Assemblée générale annuelle (10:30)
Crcam Alp.Prov.Cci Assemblée générale annuelle (08:30)
Delfingen Réunion d'analystes annuelle
Fiducial Office Solutions Assemblée générale annuelle (15:30)
Fiducial Real Estate Assemblée générale annuelle (11:00)
Gea Grenobl.Elect. Assemblée générale annuelle
Herige Résultats annuels (Après clôture)
Hopscotch Groupe Résultats annuels
Invibes Advertising Résultats annuels
Lacroix Résultats annuels (Après clôture)
Les Hotels Baverez Résultat du annuel
Lhyfe Résultats annuels (Avant ouverture)
Lighton Résultats annuels (Après clôture)
Nanobiotix Résultat du annuel
Obiz Assemblée générale annuelle (11:00)
Plast. Val de Loire Assemblée générale mixte (09:00)
Proactis SA Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Smalto Assemblée générale annuelle (09:00)
Smtpc Résultats annuels
Upergy Résultats annuels
Winfarm Résultats annuels (Après clôture)
01/04/2026 Actia Group Réunion d'analystes annuelle
Argan Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
Bilendi Résultats annuels
Constructeurs du bois Résultats annuels
Delta Plus Group Résultats annuels (Après clôture)
Herige Réunion d'analystes annuelle (08:30)
Hopscotch Groupe Réunion d'analystes annuelle (11:30)
IDI Réunion d'analystes annuelle (11:00)
Lacroix Réunion d'analystes annuelle (10:00)
Largo Réunion d'analystes annuelle (Après clôture)
Odyssee Techno Résultats annuels (Après clôture)
Synergie Résultats annuels
02/04/2026 Adux Résultat du annuel
Akwel Résultats annuels
Bilendi Réunion d'analystes annuelle (15:00)
Boiron Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Delta Plus Group Réunion d'analystes annuelle (10:00)
Fermentalg Résultats annuels (Après clôture)
Genfit Résultats annuels
Largo Résultats annuels (Avant ouverture)
Latecoere Résultats annuels (Après clôture)
SES Sa Assemblée générale annuelle
Spineway Assemblée générale annuelle
Synergie Réunion d'analystes annuelle
Vitura Résultats annuels
Xilam Animation Résultats annuels (Après clôture)
03/04/2026 Amoeba Assemblée générale annuelle (09:00)

Valeurs associées

ACTIA GROUP
3,260 EUR Euronext Paris 0,00%
ADUX
1,535 EUR Euronext Paris 0,00%
AELIS FARMA
1,270 EUR Euronext Paris 0,00%
AFYREN
2,740 EUR Euronext Paris 0,00%
AKWEL
7,340 EUR Euronext Paris 0,00%
ALAN ALLMAN ASSOCIATES
2,9500 EUR Euronext Paris 0,00%
AMOEBA
0,8050 EUR Euronext Paris 0,00%
ARGAN
59,000 EUR Euronext Paris 0,00%
AUGROS COSM PACK
5,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
BILENDI
13,550 EUR Euronext Paris 0,00%
BOA CONCEPT
11,700 EUR Euronext Paris 0,00%
BOIRON
26,000 EUR Euronext Paris 0,00%
CAFOM
10,7500 EUR Euronext Paris 0,00%
CASINO GUICHARD
0,1540 EUR Euronext Paris 0,00%
CRCAM ALPES PROVENCE.CCI
132,000 EUR Euronext Paris 0,00%
DEKUPLE
23,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
DELFINGEN
25,600 EUR Euronext Paris 0,00%
DELTA PLUS GRP
42,100 EUR Euronext Paris 0,00%
EPC GROUPE
253,000 EUR Euronext Paris 0,00%
EQUASENS (PHARMAGEST IN.)
34,200 EUR Euronext Paris 0,00%
FERMENTALG
0,4525 EUR Euronext Paris 0,00%
FIDUCIAL OFF.SOLU
26,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
FIDUCIAL REAL ESTATE
168,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
GEA
97,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
GENFIT
8,315 EUR Euronext Paris 0,00%
HERIGE
21,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
HOPSCOTCH GRP
10,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
HOTEL REGINA PARIS
72,500 EUR Euronext Paris 0,00%
IDI
66,000 EUR Euronext Paris 0,00%
INVENTIVA
5,000 EUR Euronext Paris 0,00%
INVIBES ADV
0,7420 EUR Euronext Paris 0,00%
KALEON
3,900 EUR MIL -0,76%
LACROIX
12,400 EUR Euronext Paris 0,00%
LARGO
1,2050 EUR Euronext Paris 0,00%
LATECOERE
0,0192 EUR Euronext Paris 0,00%
LES CONSTRUCTEURS DU BOIS
2,7600 EUR Euronext Paris +4,55%
LHYFE
2,550 EUR Euronext Paris 0,00%
LIGHTON
5,800 EUR Euronext Paris 0,00%
MAAT PHARMA
6,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
MAIS POMM & ASS
10,200 EUR Euronext Paris 0,00%
MEDIA 6
9,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
NANOBIOTIX
26,500 EUR Euronext Paris 0,00%
OBIZ
2,430 EUR Euronext Paris 0,00%
ODYSSEE TECHNOLOGIES
27,100 EUR Euronext Paris 0,00%
PLASTiVALOIRE
2,100 EUR Euronext Paris 0,00%
PROACTIS
0,0520 EUR Euronext Paris 0,00%
SES
6,220 EUR Euronext Paris 0,00%
SIDETRADE
133,000 EUR Euronext Paris 0,00%
SMALTO
0,0275 EUR Euronext Paris 0,00%
SMTPC
28,400 EUR Euronext Paris 0,00%
SOLUTIONS 30
0,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
SPINEWAY
0,1590 EUR Euronext Paris 0,00%
SYNERGIE
26,300 EUR Euronext Paris 0,00%
UPERGY
1,890 EUR Euronext Paris 0,00%
VENTE UNIQUE.COM
14,7500 EUR Euronext Paris 0,00%
VITURA
3,7400 EUR Euronext Paris 0,00%
WINFARM
3,780 EUR Euronext Paris 0,00%
XILAM ANIMATION
2,790 EUR Euronext Paris 0,00%
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