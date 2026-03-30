Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|30/03/2026
|Aelis Farma
|Résultats annuels
|Augros Cosmetics
|Assemblée générale mixte (14:30)
|Casino Guichard
|Résultats annuels (Après clôture)
|Dekuple
|Résultats annuels (Avant ouverture)
|Delfingen
|Résultats annuels
|Equasens
|Résultats annuels (Avant ouverture)
|Explosifs Prod. Chi.
|Résultats annuels (Après clôture)
|Inventiva
|Réunion d'analystes annuelle
|Kaleon
|Résultats annuels
|Maat Pharma
|Résultat du annuel
|Maison Pommery Associes
|Résultats annuels (Après clôture)
|Media 6
|Assemblée générale mixte (14:30)
|Sidetrade
|Résultats annuels (Après clôture)
|Solutions 30
|Réunion d'analystes annuelle (18:30)
|Vente Unique.com
|Assemblée générale annuelle (14:00)
|31/03/2026
|Afyren
|Résultats annuels (Après clôture)
|Alan Allman Associates
|Résultats annuels (Après clôture)
|Boa Concept
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Cafom
|Assemblée générale annuelle (10:30)
|Crcam Alp.Prov.Cci
|Assemblée générale annuelle (08:30)
|Delfingen
|Réunion d'analystes annuelle
|Fiducial Office Solutions
|Assemblée générale annuelle (15:30)
|Fiducial Real Estate
|Assemblée générale annuelle (11:00)
|Gea Grenobl.Elect.
|Assemblée générale annuelle
|Herige
|Résultats annuels (Après clôture)
|Hopscotch Groupe
|Résultats annuels
|Invibes Advertising
|Résultats annuels
|Lacroix
|Résultats annuels (Après clôture)
|Les Hotels Baverez
|Résultat du annuel
|Lhyfe
|Résultats annuels (Avant ouverture)
|Lighton
|Résultats annuels (Après clôture)
|Nanobiotix
|Résultat du annuel
|Obiz
|Assemblée générale annuelle (11:00)
|Plast. Val de Loire
|Assemblée générale mixte (09:00)
|Proactis SA
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Smalto
|Assemblée générale annuelle (09:00)
|Smtpc
|Résultats annuels
|Upergy
|Résultats annuels
|Winfarm
|Résultats annuels (Après clôture)
|01/04/2026
|Actia Group
|Réunion d'analystes annuelle
|Argan
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|Bilendi
|Résultats annuels
|Constructeurs du bois
|Résultats annuels
|Delta Plus Group
|Résultats annuels (Après clôture)
|Herige
|Réunion d'analystes annuelle (08:30)
|Hopscotch Groupe
|Réunion d'analystes annuelle (11:30)
|IDI
|Réunion d'analystes annuelle (11:00)
|Lacroix
|Réunion d'analystes annuelle (10:00)
|Largo
|Réunion d'analystes annuelle (Après clôture)
|Odyssee Techno
|Résultats annuels (Après clôture)
|Synergie
|Résultats annuels
|02/04/2026
|Adux
|Résultat du annuel
|Akwel
|Résultats annuels
|Bilendi
|Réunion d'analystes annuelle (15:00)
|Boiron
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Delta Plus Group
|Réunion d'analystes annuelle (10:00)
|Fermentalg
|Résultats annuels (Après clôture)
|Genfit
|Résultats annuels
|Largo
|Résultats annuels (Avant ouverture)
|Latecoere
|Résultats annuels (Après clôture)
|SES Sa
|Assemblée générale annuelle
|Spineway
|Assemblée générale annuelle
|Synergie
|Réunion d'analystes annuelle
|Vitura
|Résultats annuels
|Xilam Animation
|Résultats annuels (Après clôture)
|03/04/2026
|Amoeba
|Assemblée générale annuelle (09:00)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 30/03/2026 à 07:20
Valeurs associées
|3,260 EUR
|Euronext Paris
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|7,340 EUR
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|Euronext Paris
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|25,600 EUR
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|MIL
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