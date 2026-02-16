Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|16/02/2026
|CBO Territoria
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Inventiva
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|UTI Group
|Assemblée générale ordinaire (11:00)
|Vicat
|Résultats annuels (Après clôture)
|17/02/2026
|Carrefour
|Résultats annuels
|Coca Cola Co
|Résultats annuels
|Emeis
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Fonciere Inea
|Réunion d'analystes annuelle (09:00)
|Icade
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Mercialys
|Résultats annuels (Après clôture)
|Metropole Tv
|Résultats annuels (Après clôture)
|Plast. Val de Loire
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Spineway
|Résultat du annuel
|Streamwide
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Vicat
|Réunion d'analystes annuelle (10:00)
|18/02/2026
|Actia Group
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (07:00)
|Adp
|Résultats annuels (Après clôture)
|Carmila
|Résultats annuels (Après clôture)
|Constructeurs du bois
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Covivio
|Résultats annuels (Après clôture)
|Eramet
|Résultats annuels
|Euronext
|Résultats annuels
|Exail technologies
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Mercialys
|Réunion d'analystes annuelle (08:30)
|Nextedia
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Orange
|Réunion d'analystes annuelle (11:00)
|Patrimoine et Commerce
|Réunion d'analystes annuelle
|Solocal Group
|Résultat du annuel
|19/02/2026
|Accor Hotels
|Résultat du annuel (Avant ouverture)
|Air France - KLM
|Résultats annuels
|Airbus
|Résultats annuels
|Bleecker
|Assemblée générale annuelle (09:00)
|Broadpeak
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Avant ouverture)
|Carmila
|Réunion d'analystes annuelle
|Coface
|Résultats annuels
|FDJ United
|Réunion d'analystes annuelle (08:30)
|GTT
|Résultats annuels (Après clôture)
|Imerys
|Résultats annuels (Après clôture)
|It Link
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Klepierre
|Résultats annuels (Après clôture)
|Lagardere
|Réunion d'analystes annuelle (Après clôture)
|Louis Hachette Group
|Résultats annuels
|Marie Brizard Wine and Spirits
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Nexans
|Résultats annuels (07:00)
|Pernod Ricard
|Résultats du 1er semestre
|Renault
|Résultat du annuel
|Tikehau Capital
|Résultats annuels (Avant ouverture)
|20/02/2026
|Air Liquide
|Résultats annuels
|Bourse Direct
|Résultat du annuel (Avant ouverture)
|Danone
|Résultats annuels (07:30)
|GTT
|Réunion d'analystes annuelle (08:30)
|Imerys
|Réunion d'analystes annuelle (09:00)
|Parrot
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Segro PLC
|Résultats annuels
Valeurs associées
|49,220 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|3,470 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|116,400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|11,735 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|169,400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|192,420 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|128,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|4,850 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|2,390 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|16,960 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|15,680 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|4,160 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|78,670 USD
|NYSE
|-0,39%
|15,830 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|54,100 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|72,320 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|14,680 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|60,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|124,600 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|111,400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|22,820 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|33,900 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|181,400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|20,720 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|26,240 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|5,290 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|20,400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|33,420 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|18,420 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|2,7000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|1,700 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|11,6000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|2,790 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|11,000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|137,600 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,3950 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|17,155 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|5,5000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|24,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|84,640 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|2,840 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|32,800 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|794,200 GBX
|LSE
|0,00%
|4,625 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,1830 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|65,6000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|16,040 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,1235 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|72,400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
