Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|21/09/2026
|Abivax
|Résultats du 1er semestre (22:05)
|Charwood Energy
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Virtualware
|Assemblée générale extraordinaire (10:00)
|Xilam Animation
|Résultats du 1er semestre
|22/09/2026
|Abc Arbitrage
|Résultats du 1er semestre
|Groupe Crit
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Herige
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Latecoere
|Résultats du 1er semestre
|Lumibird
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Prodways Group
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Semco Technologies
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Sidetrade
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Streamwide
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|23/09/2026
|Actia Group
|Réunion d'analystes semestrielle
|Alan Allman Associates
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Arverne Group
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Aurea
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Beneteau
|Résultats du 1er semestre
|Catering Intl Sces
|Résultats du 1er semestre
|Emeis
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Entech
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Groupe Crit
|Réunion d'analystes semestrielle
|Groupe Sfpi
|Résultats du 1er semestre
|HDF (Hydrogene de France)
|Résultats du 1er semestre
|Herige
|Réunion d'analystes semestrielle
|Hexaom
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|IDI
|Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
|Infotel
|Résultats du 1er semestre
|Lepermislibre
|Résultats du 1er semestre
|Nextedia
|Résultats du 1er semestre
|Pullup Entertainment
|Assemblée générale annuelle
|Quadient
|Résultats du 1er semestre
|Synergie
|Résultats du 1er semestre
|Trigano
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Vantiva
|Assemblée générale mixte (23:00)
|Witbe
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|24/09/2026
|Abionyx Pharma
|Résultats du 1er semestre
|Adocia
|Résultats du 1er semestre
|Airwell
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Altheora
|Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
|Arverne Group
|Réunion d'analystes semestrielle
|Atari
|Assemblée générale annuelle (15:00)
|Aurea
|Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
|Boa Concept
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Catering Intl Sces
|Réunion d'analystes semestrielle
|CBI
|Assemblée générale annuelle (Avant ouverture)
|Cegedim
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Crossject
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|DNXCorp
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|Eurobio-Scientific
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Exail technologies
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Fill Up Media
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Geci Intl
|Assemblée générale annuelle (09:30)
|Groupe Sfpi
|Réunion d'analystes semestrielle
|Guillemot
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Hexaom
|Réunion d'analystes semestrielle
|I2S
|Résultats du 1er semestre
|Infotel
|Réunion d'analystes semestrielle
|It Link
|Résultats du 1er semestre
|Marie Brizard Wine and Spirits
|Résultats du 1er semestre
|Riber
|Réunion d'analystes semestrielle (11:30)
|Showroomprive
|Résultats du 1er semestre
|St Dupont
|Assemblée générale annuelle
|Synergie
|Réunion d'analystes semestrielle
|Transgene
|Résultats du 1er semestre
|25/09/2026
|Afyren
|Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
|Alten
|Résultats du 1er semestre
|Aquila
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Arcure
|Résultats du 1er semestre
|Cegedim
|Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
|DLSI
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|FSDV
|Résultats du 1er semestre
|Groupe LDLC
|Assemblée générale annuelle
|Inventiva
|Réunion d'analystes semestrielle
|Precia
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Prelude
|Assemblée générale annuelle (14:30)
|Umalis Group
|Assemblée générale annuelle (14:00)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
Valeurs associées
|5,2300 EUR
|Euronext Paris
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|Euronext Paris
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