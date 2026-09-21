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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 21/09/2026 à 09:17
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date société événement
21/09/2026 Abivax Résultats du 1er semestre (22:05)
Charwood Energy Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Virtualware Assemblée générale extraordinaire (10:00)
Xilam Animation Résultats du 1er semestre
22/09/2026 Abc Arbitrage Résultats du 1er semestre
Groupe Crit Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Herige Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Latecoere Résultats du 1er semestre
Lumibird Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Prodways Group Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Semco Technologies Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Sidetrade Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Streamwide Résultats du 1er semestre (Après clôture)
23/09/2026 Actia Group Réunion d'analystes semestrielle
Alan Allman Associates Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Arverne Group Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Aurea Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Beneteau Résultats du 1er semestre
Catering Intl Sces Résultats du 1er semestre
Emeis Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Entech Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Groupe Crit Réunion d'analystes semestrielle
Groupe Sfpi Résultats du 1er semestre
HDF (Hydrogene de France) Résultats du 1er semestre
Herige Réunion d'analystes semestrielle
Hexaom Résultats du 1er semestre (Après clôture)
IDI Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
Infotel Résultats du 1er semestre
Lepermislibre Résultats du 1er semestre
Nextedia Résultats du 1er semestre
Pullup Entertainment Assemblée générale annuelle
Quadient Résultats du 1er semestre
Synergie Résultats du 1er semestre
Trigano Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Vantiva Assemblée générale mixte (23:00)
Witbe Résultats du 1er semestre (Après clôture)
24/09/2026 Abionyx Pharma Résultats du 1er semestre
Adocia Résultats du 1er semestre
Airwell Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Altheora Chiffre d'affaires 1er semestre (Après clôture)
Arverne Group Réunion d'analystes semestrielle
Atari Assemblée générale annuelle (15:00)
Aurea Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
Boa Concept Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Catering Intl Sces Réunion d'analystes semestrielle
CBI Assemblée générale annuelle (Avant ouverture)
Cegedim Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Crossject Résultats du 1er semestre (Après clôture)
DNXCorp Chiffre d'affaires 1er semestre
Eurobio-Scientific Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Exail technologies Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Fill Up Media Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Geci Intl Assemblée générale annuelle (09:30)
Groupe Sfpi Réunion d'analystes semestrielle
Guillemot Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Hexaom Réunion d'analystes semestrielle
I2S Résultats du 1er semestre
Infotel Réunion d'analystes semestrielle
It Link Résultats du 1er semestre
Marie Brizard Wine and Spirits Résultats du 1er semestre
Riber Réunion d'analystes semestrielle (11:30)
Showroomprive Résultats du 1er semestre
St Dupont Assemblée générale annuelle
Synergie Réunion d'analystes semestrielle
Transgene Résultats du 1er semestre
25/09/2026 Afyren Résultats du 1er semestre (Avant ouverture)
Alten Résultats du 1er semestre
Aquila Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Arcure Résultats du 1er semestre
Cegedim Réunion d'analystes semestrielle (10:00)
DLSI Résultats du 1er semestre (Après clôture)
FSDV Résultats du 1er semestre
Groupe LDLC Assemblée générale annuelle
Inventiva Réunion d'analystes semestrielle
Precia Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Prelude Assemblée générale annuelle (14:30)
Umalis Group Assemblée générale annuelle (14:00)

Valeurs associées

ABC ARBITRAGE
5,2300 EUR Euronext Paris -0,95%
ABIONYX PHARMA
1,8660 EUR Euronext Paris +2,19%
ABIVAX
90,6500 EUR Euronext Paris -0,38%
ACTIA GROUP
3,8000 EUR Euronext Paris -0,52%
ADOCIA
3,5820 EUR Euronext Paris -1,86%
AFYREN
2,5750 EUR Euronext Paris -0,58%
AIRWELL
1,1000 EUR Euronext Paris -3,93%
ALAN ALLMAN ASSOCIATES
1,8000 EUR Euronext Paris +7,78%
ALTEN
70,9500 EUR Euronext Paris +7,34%
ALTHEORA
0,4080 EUR Euronext Paris +2,26%
AQUILA
3,4000 EUR Euronext Paris -2,86%
ARCURE
2,3200 EUR Euronext Paris -4,92%
ARVERNE
6,8000 EUR Euronext Paris -1,73%
ATARI
19,1700 EUR Euronext Paris -1,69%
AUREA
5,7200 EUR Euronext Paris -1,72%
BENETEAU
5,1800 EUR Euronext Paris -1,15%
BOA CONCEPT
11,800 EUR Euronext Paris 0,00%
CEGEDIM
10,780 EUR Euronext Paris +2,67%
CHARWOOD ENERGY
3,2400 EUR Euronext Paris +0,62%
CIS (CATERING INTL SERVICES)
21,2000 EUR Euronext Paris -2,75%
CRIT
48,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
CROSSJECT
1,3360 EUR Euronext Paris +0,75%
CRYPTO BC IND
0,169 EUR Tradegate +26,61%
DLSI
10,300 EUR Euronext Paris -1,90%
DNXCORP
19,800 EUR Euronext Paris +0,25%
EMEIS
12,1600 EUR Euronext Paris +1,84%
ENTECH
10,1000 EUR Euronext Paris -0,79%
EUROBIO SCIENTIFIC
25,100 EUR Euronext Paris -0,40%
EXAIL TECHNOLOGIES
124,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
FILL UP MEDIA
5,6400 EUR Euronext Paris -1,74%
FSDV
17,800 EUR Euronext Paris -1,11%
GECI INTL
1,0000 EUR Euronext Paris -3,85%
GROUPE LDLC
11,9800 EUR Euronext Paris +0,34%
GROUPE SFPI
1,9200 EUR Euronext Paris +0,26%
GUILLEMOT CORP.
4,2600 EUR Euronext Paris +0,71%
HERIGE
17,9500 EUR Euronext Paris -0,28%
HEXAOM
21,8000 EUR Euronext Paris +1,40%
HYDROGENE DE FRANCE
2,3150 EUR Euronext Paris -3,74%
I2S
6,1500 EUR Euronext Paris -2,38%
IDI
68,8000 EUR Euronext Paris -1,71%
INFOTEL
39,000 EUR Euronext Paris +3,86%
INVENTIVA
3,1400 EUR Euronext Paris -2,79%
IT LINK
13,7000 EUR Euronext Paris -1,79%
LATECOERE
0,0150 EUR Euronext Paris +1,35%
LEPERMISLIBRE
0,0596 EUR Euronext Paris -0,33%
LUMIBIRD
26,1000 EUR Euronext Paris +2,76%
MARIE BRIZARD
2,6900 EUR Euronext Paris -0,37%
NEXTEDIA
0,3410 EUR Euronext Paris -0,29%
PRECIA
24,600 EUR Euronext Paris +1,65%
PRELUDE
11,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
PRODWAYS
0,5540 EUR Euronext Paris -2,12%
PULLUP ENTERTAINMENT
8,8000 EUR Euronext Paris +1,15%
QUADIENT
12,4000 EUR Euronext Paris +1,14%
RIBER
9,0100 EUR Euronext Paris +5,13%
SEMCO TECHNOLOGIES
41,0000 EUR Euronext Paris +0,74%
SHOWROOMPRIVE
1,1900 EUR Euronext Paris -1,65%
SIDETRADE
183,0000 EUR Euronext Paris +1,67%
ST DUPONT
0,0880 EUR Euronext Paris 0,00%
STREAMWIDE
89,2000 EUR Euronext Paris +0,68%
SYNERGIE
27,200 EUR Euronext Paris -1,45%
TRANSGENE
0,8550 EUR Euronext Paris -0,58%
TRIGANO
136,4000 EUR Euronext Paris -0,94%
UMALIS GROUP
4,000 EUR Euronext Paris 0,00%
VANTIVA
0,0828 EUR Euronext Paris -2,59%
VIRTUALWARE
5,7000 EUR Euronext Paris -1,72%
WITBE
3,9100 EUR Euronext Paris -0,26%
XILAM ANIMATION
4,4100 EUR Euronext Paris -0,45%
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Pétrole Brent
100,26 -3,68%
CAC 40
8 138,94 +0,92%
SOITEC
154,85 +9,82%
2CRSI
28,56 +0,71%
TOTALENERGIES
78,56 -0,96%
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