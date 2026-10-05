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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 10:48

Ajouter Boursorama à vos sources
date société événement
05/10/2026 Advini Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Bonduelle Réunion d'analystes annuelle
06/10/2026 Fermentalg Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Fonciere 7 Investissement Assemblée générale extraordinaire (11:00)
Valerio Therapeutics Assemblée générale mixte (10:00)
Vaziva Résultats du 1er semestre
07/10/2026 Enensys Technologies Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Ethero Chiffre d'affaires 1er semestre
Ldc Chiffre d'affaires 2ème trimestre
Lebon Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Odyssee Techno Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Upergy Chiffre d'affaires 3ème trimestre
08/10/2026 GenSight Biologics Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Lebon Réunion d'analystes semestrielle
Mauna Kea Tech Résultats du 1er semestre
Munic Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Patrimoine et Commerce Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Smtpc Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Spineguard Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Teract Résultats annuels (Avant ouverture)
Wallix Résultats du 1er semestre (Après clôture)
Winfarm Résultats du 1er semestre (Après clôture)
09/10/2026 Ab Science Résultats du 1er semestre
Bilendi Résultats du 1er semestre (15:00)
Bluelinea Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
Ordissimo Réunion d'analystes semestrielle
Voltalia Assemblée générale mixte (10:00)
Wallix Réunion d'analystes semestrielle (09:30)

Valeurs associées

AB SCIENCE
0,5370 EUR Euronext Paris -1,29%
ADVINI
15,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
BILENDI
8,3600 EUR Euronext Paris -4,13%
BLUELINEA
0,1700 EUR Euronext Paris 0,00%
BONDUELLE
7,5600 EUR Euronext Paris +2,86%
ENENSYS TECHNO
1,220 EUR Euronext Paris +0,41%
ETHERO
0,7640 EUR Euronext Paris +1,73%
FERMENTALG
0,4670 EUR Euronext Paris +2,75%
FONCIERE 7 INV
0,3500 EUR Euronext Paris -0,57%
GENSIGHT BIOLOGICS
0,0801 EUR Euronext Paris -4,30%
LDC
102,0000 EUR Euronext Paris +0,20%
LEBON
96,4000 EUR Euronext Paris +0,42%
MAUNA KEA
0,1200 EUR Euronext Paris -3,38%
MUNIC
0,3200 EUR Euronext Paris -3,61%
ODYSSEE TECHNOLOGIES
16,4200 EUR Euronext Paris -4,53%
ORDISSIMO
0,3950 EUR Euronext Paris 0,00%
PATRIMOINE COM.
23,300 EUR Euronext Paris -0,85%
SMTPC
22,9000 EUR Euronext Paris -0,43%
SPINEGUARD
0,0881 EUR Euronext Paris -2,11%
UPERGY
1,6500 EUR Euronext Paris 0,00%
VALERIO THERAPEUTICS
0,5120 EUR Euronext Paris +0,59%
VAZIVA
23,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
VOLTALIA
4,7350 EUR Euronext Paris +6,17%
WALLIX GROUP
23,2000 EUR Euronext Paris -1,49%
WINFARM
3,8600 EUR Euronext Paris 0,00%
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Pétrole Brent
100,25 -2,67%
CAC 40
7 834,1 -0,80%
HAFFNER ENERGY
0,784 +7,69%
SCHNEIDER ELECTRIC
272,8 -9,97%
TOTALENERGIES
75,8 +1,80%
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