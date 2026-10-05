|date
|société
|événement
|05/10/2026
|Advini
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Bonduelle
|Réunion d'analystes annuelle
|06/10/2026
|Fermentalg
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Fonciere 7 Investissement
|Assemblée générale extraordinaire (11:00)
|Valerio Therapeutics
|Assemblée générale mixte (10:00)
|Vaziva
|Résultats du 1er semestre
|07/10/2026
|Enensys Technologies
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Ethero
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|Ldc
|Chiffre d'affaires 2ème trimestre
|Lebon
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Odyssee Techno
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Upergy
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|08/10/2026
|GenSight Biologics
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Lebon
|Réunion d'analystes semestrielle
|Mauna Kea Tech
|Résultats du 1er semestre
|Munic
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Patrimoine et Commerce
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Smtpc
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Spineguard
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Teract
|Résultats annuels (Avant ouverture)
|Wallix
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|Winfarm
|Résultats du 1er semestre (Après clôture)
|09/10/2026
|Ab Science
|Résultats du 1er semestre
|Bilendi
|Résultats du 1er semestre (15:00)
|Bluelinea
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre (Avant ouverture)
|Ordissimo
|Réunion d'analystes semestrielle
|Voltalia
|Assemblée générale mixte (10:00)
|Wallix
|Réunion d'analystes semestrielle (09:30)
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 05/10/2026 à 10:48
Valeurs associées
|0,5370 EUR
|Euronext Paris
|-1,29%
|15,4000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|8,3600 EUR
|Euronext Paris
|-4,13%
|0,1700 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|7,5600 EUR
|Euronext Paris
|+2,86%
|1,220 EUR
|Euronext Paris
|+0,41%
|0,7640 EUR
|Euronext Paris
|+1,73%
|0,4670 EUR
|Euronext Paris
|+2,75%
|0,3500 EUR
|Euronext Paris
|-0,57%
|0,0801 EUR
|Euronext Paris
|-4,30%
|102,0000 EUR
|Euronext Paris
|+0,20%
|96,4000 EUR
|Euronext Paris
|+0,42%
|0,1200 EUR
|Euronext Paris
|-3,38%
|0,3200 EUR
|Euronext Paris
|-3,61%
|16,4200 EUR
|Euronext Paris
|-4,53%
|0,3950 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|23,300 EUR
|Euronext Paris
|-0,85%
|22,9000 EUR
|Euronext Paris
|-0,43%
|0,0881 EUR
|Euronext Paris
|-2,11%
|1,6500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,5120 EUR
|Euronext Paris
|+0,59%
|23,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|4,7350 EUR
|Euronext Paris
|+6,17%
|23,2000 EUR
|Euronext Paris
|-1,49%
|3,8600 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
A lire aussi
-
Les livraisons de Lucid au troisième trimestre sont inférieures aux prévisions, l'entreprise ayant réduit sa production afin de réduire ses stocks
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Les livraisons d' LCID.O , le groupe Lucid, au troisième trimestre ont été inférieures ... Lire la suite
-
Les juges de la Cour suprême américaine se sont longuement interrogés lundi sur la recevabilité de dizaines de poursuites en indemnisation à travers les Etats-Unis contre des compagnies pétrolières pour leur contribution au changement climatique, à l'ouverture ... Lire la suite
-
Le géant français Schneider Electric va acheter l'américain PTC, concepteur de logiciels basé à Boston (Massachusetts), pour lequel il va débourser plus de 20 milliards d'euros, signant ainsi la plus importante acquisition de son histoire. Elle doit permettre d'intégrer ... Lire la suite
-
Le géant français des gaz industriels Air Liquide prévoit de renforcer "considérablement" la rémunération de ses actionnaires d'ici 2030, dans le cadre d'un plan stratégique détaillé lundi, quelques semaines après la révélation de l'arrivée à son capital du fonds ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
|
valeur
|
dernier
|
var.
|100,25
|-2,67%
|7 834,1
|-0,80%
|0,784
|+7,69%
|272,8
|-9,97%
|75,8
|+1,80%
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer