Calendrier des sociétés sur 15 jours
02/03/2026

date société événement
02/03/2026 SES Sa Résultats annuels
Thermador Groupe Résultats annuels
03/03/2026 CBO Territoria Résultats annuels (Après clôture)
Euroapi Résultats annuels
Thales Résultats annuels (Avant ouverture)
04/03/2026 Adidas AG Résultats annuels
Bayer AG Résultats annuels
CBO Territoria Réunion d'analystes annuelle (10:00)
Dassault Aviation Résultats annuels (Avant ouverture)
Gl Events Résultats annuels (Après clôture)
Metavisio Assemblée générale annuelle (11:00)
Robertet Réunion Investisseurs/Road Show
Robertet Ci Réunion Investisseurs/Road Show
Scor Résultats annuels
Thermador Groupe Réunion d'analystes annuelle (16:00)
05/03/2026 Deutsche Post AG Résultats annuels
Frey Résultats annuels (Après clôture)
Gl Events Réunion d'analystes annuelle (10:00)
Savencia Résultats annuels
06/03/2026 Atos Résultats annuels (Avant ouverture)
Spie Résultats annuels

Valeurs associées

ADIDAS
153,000 EUR XETRA -3,29%
ATOS
38,9000 EUR Euronext Paris -3,20%
BAYER
40,680 EUR XETRA -3,17%
CBO TERRITORIA
4,0000 EUR Euronext Paris -0,50%
DASSAULT AVIATION
351,0000 EUR Euronext Paris +3,66%
DEUTSCHE POST
49,080 EUR XETRA -2,04%
EUROAPI
2,0700 EUR Euronext Paris -3,54%
FREY
31,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
GL EVENTS
33,0500 EUR Euronext Paris -2,94%
METAVISIO
0,0019 EUR Euronext Paris 0,00%
ROBERTET
864,0000 EUR Euronext Paris -1,37%
ROBERTET CI E87
750,200 EUR Euronext Paris 0,00%
SAVENCIA
60,8000 EUR Euronext Paris -1,30%
SCOR
30,1800 EUR Euronext Paris -2,33%
SES
6,1200 EUR Euronext Paris -3,24%
SPIE
51,2500 EUR Euronext Paris -2,38%
THALES
269,8000 EUR Euronext Paris +5,85%
THERMADOR
77,9000 EUR Euronext Paris -0,13%
