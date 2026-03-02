|date
|société
|événement
|02/03/2026
|SES Sa
|Résultats annuels
|Thermador Groupe
|Résultats annuels
|03/03/2026
|CBO Territoria
|Résultats annuels (Après clôture)
|Euroapi
|Résultats annuels
|Thales
|Résultats annuels (Avant ouverture)
|04/03/2026
|Adidas AG
|Résultats annuels
|Bayer AG
|Résultats annuels
|CBO Territoria
|Réunion d'analystes annuelle (10:00)
|Dassault Aviation
|Résultats annuels (Avant ouverture)
|Gl Events
|Résultats annuels (Après clôture)
|Metavisio
|Assemblée générale annuelle (11:00)
|Robertet
|Réunion Investisseurs/Road Show
|Robertet Ci
|Réunion Investisseurs/Road Show
|Scor
|Résultats annuels
|Thermador Groupe
|Réunion d'analystes annuelle (16:00)
|05/03/2026
|Deutsche Post AG
|Résultats annuels
|Frey
|Résultats annuels (Après clôture)
|Gl Events
|Réunion d'analystes annuelle (10:00)
|Savencia
|Résultats annuels
|06/03/2026
|Atos
|Résultats annuels (Avant ouverture)
|Spie
|Résultats annuels
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 02/03/2026 à 08:58
Valeurs associées
|153,000 EUR
|XETRA
|-3,29%
|38,9000 EUR
|Euronext Paris
|-3,20%
|40,680 EUR
|XETRA
|-3,17%
|4,0000 EUR
|Euronext Paris
|-0,50%
|351,0000 EUR
|Euronext Paris
|+3,66%
|49,080 EUR
|XETRA
|-2,04%
|2,0700 EUR
|Euronext Paris
|-3,54%
|31,2000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|33,0500 EUR
|Euronext Paris
|-2,94%
|0,0019 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|864,0000 EUR
|Euronext Paris
|-1,37%
|750,200 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|60,8000 EUR
|Euronext Paris
|-1,30%
|30,1800 EUR
|Euronext Paris
|-2,33%
|6,1200 EUR
|Euronext Paris
|-3,24%
|51,2500 EUR
|Euronext Paris
|-2,38%
|269,8000 EUR
|Euronext Paris
|+5,85%
|77,9000 EUR
|Euronext Paris
|-0,13%
