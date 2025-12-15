 Aller au contenu principal
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 07:21

date société événement
15/12/2025 Abivax Résultats 3ème trimestre (Après clôture)
Forsee Power Assemblée générale mixte (10h00)
Immersion Assemblée générale mixte (08h00)
16/12/2025 Haffner Energy Résultats 1er semestre
Plast. Val de Loire Résultats annuel (Après clôture)
Sodexo Assemblée générale mixte (15h30)
Teract Assemblée générale mixte (15h00)
17/12/2025 DLSI Assemblée générale mixte (10h00)
Interparfums Assemblée générale extraordinaire (12h00)
Mr Bricolage Assemblée générale mixte (14h00)
Pluxee Assemblée générale ordinaire
18/12/2025 2crsi Assemblée générale mixte (11h00)
Exel Industries A Résultats annuel (Avant ouverture)
Malteries Fco-Bel. Assemblée générale ordinaire (15h00)
19/12/2025 Bastide Le Confort Assemblée générale mixte (09h30)
Ikonisys Assemblée générale mixte (14h00)
Poujoulat Résultats 1er semestre (Avant ouverture)

Valeurs associées

2CRSI
11,440 EUR Euronext Paris -0,69%
ABIVAX
108,200 EUR Euronext Paris -6,56%
BASTIDE LE CONFORT MED.
25,100 EUR Euronext Paris +1,62%
DLSI
10,8000 EUR Euronext Paris +0,93%
EXEL INDUSTRIES A
39,600 EUR Euronext Paris -1,49%
FORSEE POWER
0,2840 EUR Euronext Paris -2,57%
HAFFNER ENERGY
0,0501 EUR Euronext Paris +1,42%
IKONISYS
1,525 EUR Euronext Paris 0,00%
IMMERSION
3,0000 EUR Euronext Paris +50,00%
INTERPARFUMS
25,160 EUR Euronext Paris +0,88%
MALTER.FRANCO-BEL
900,0000 EUR Euronext Paris -1,10%
MR BRICOLAGE
5,800 EUR Euronext Paris -0,34%
PLASTiVALOIRE
1,730 EUR Euronext Paris -0,86%
PLUXEE
13,360 EUR Euronext Paris +0,38%
POUJOULAT
6,820 EUR Euronext Paris -1,16%
SODEXO
45,380 EUR Euronext Paris +0,44%
TERACT
0,9560 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2025 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

