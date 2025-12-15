Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|15/12/2025
|Abivax
|Résultats 3ème trimestre (Après clôture)
|Forsee Power
|Assemblée générale mixte (10h00)
|Immersion
|Assemblée générale mixte (08h00)
|16/12/2025
|Haffner Energy
|Résultats 1er semestre
|Plast. Val de Loire
|Résultats annuel (Après clôture)
|Sodexo
|Assemblée générale mixte (15h30)
|Teract
|Assemblée générale mixte (15h00)
|17/12/2025
|DLSI
|Assemblée générale mixte (10h00)
|Interparfums
|Assemblée générale extraordinaire (12h00)
|Mr Bricolage
|Assemblée générale mixte (14h00)
|Pluxee
|Assemblée générale ordinaire
|18/12/2025
|2crsi
|Assemblée générale mixte (11h00)
|Exel Industries A
|Résultats annuel (Avant ouverture)
|Malteries Fco-Bel.
|Assemblée générale ordinaire (15h00)
|19/12/2025
|Bastide Le Confort
|Assemblée générale mixte (09h30)
|Ikonisys
|Assemblée générale mixte (14h00)
|Poujoulat
|Résultats 1er semestre (Avant ouverture)
information fournie par Zonebourse 15/12/2025 à 07:21
Valeurs associées
|11,440 EUR
|Euronext Paris
|-0,69%
|108,200 EUR
|Euronext Paris
|-6,56%
|25,100 EUR
|Euronext Paris
|+1,62%
|10,8000 EUR
|Euronext Paris
|+0,93%
|39,600 EUR
|Euronext Paris
|-1,49%
|0,2840 EUR
|Euronext Paris
|-2,57%
|0,0501 EUR
|Euronext Paris
|+1,42%
|1,525 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|3,0000 EUR
|Euronext Paris
|+50,00%
|25,160 EUR
|Euronext Paris
|+0,88%
|900,0000 EUR
|Euronext Paris
|-1,10%
|5,800 EUR
|Euronext Paris
|-0,34%
|1,730 EUR
|Euronext Paris
|-0,86%
|13,360 EUR
|Euronext Paris
|+0,38%
|6,820 EUR
|Euronext Paris
|-1,16%
|45,380 EUR
|Euronext Paris
|+0,44%
|0,9560 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite
SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite
Sanofi a déclaré lundi anticiper un retard dans le processus d'examen par l'agence américaine du médicament (FDA) de la révision réglementaire en cours du tolébrutinib dans la sclérose en plaques secondaire progressive non-récurrente (SEPSPnr), qui s'étendra au-delà ... Lire la suite
