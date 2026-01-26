Calendrier des sociétés sur 15 jours

|date
|société
|événement
|26/01/2026
|Acteos
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Eurobio-Scientific
|Assemblée générale ordinaire (09:00)
|Genoway
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|ID Logistics
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Omer-Decugis Cie
|Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
|27/01/2026
|Alpes (Compagnie)
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Aramis Group
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Boeing
|Résultats annuels
|Groupe Partouche
|Résultats annuels (Après clôture)
|Invibes Advertising
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Linedata Services
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Lvmh
|Résultat du annuel (Après clôture)
|Mare Nostrum
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Memscap
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Omer-Decugis Cie
|Réunion d'analystes annuelle (10:00)
|Visa Inc
|Résultats annuels
|Witbe
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|28/01/2026
|Altheora
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|ASML HOLDING
|Résultats annuels
|Aubay
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Coheris
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Eagle Football Group (ex OL Groupe)
|Assemblée générale annuelle (11:00)
|Exel Industries A
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Fermentalg
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Avant ouverture)
|GenSight Biologics
|Assemblée générale extraordinaire (15h00)
|Groupe Crit
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Groupe Partouche
|Réunion d'analystes annuelle (10:00)
|High Co
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Infotel
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Kaufman Et Broad
|Résultats annuels (Après clôture)
|Manitou Bf
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Mersen
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Munic
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Odyssee Techno
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Semco Technologies
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Synergie
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Tractial
|Assemblée générale extraordinaire (17:00)
|Voltalia
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|29/01/2026
|2crsi
|Chiffre d'affaires 1er semestre
|Alten
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Bains Mer Monaco
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Caterpillar Inc.
|Résultats annuels
|Cegedim
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Coil
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|CRCAM Brie Pic2CCI
|Résultats annuels
|Elis
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Fiducial Office Solutions
|Résultats annuels
|Forsee Power
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (07:30)
|Graines Voltz
|Résultats annuels
|Groupe LDLC
|Chiffre d'affaires 3ème trimestre
|Honeywell Intl Inc
|Résultats annuels
|ING Groep
|Résultats annuels
|Kaufman Et Broad
|Réunion d'analystes annuelle (08:30)
|Lanson-BCC
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Lighton
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Logic Instrument
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Maison Pommery Associes
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Maurel Et Prom
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Avant ouverture)
|Netgem
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Avant ouverture)
|Obiz
|Résultats annuels
|Roche Bobois
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Samse
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Sanofi
|Réunion d'analystes annuelle (14:30)
|Signaux Girod
|Résultats annuels
|Stmicroelectronics
|Résultats annuels
|Toosla
|Assemblée générale extraordinaire (09:00)
|Winfarm
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|30/01/2026
|Affluent Medical
|Assemblée générale mixte (11h00)
|Ama Corporation
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|American Express Company
|Résultats annuels
|Aquila
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
|Chevron Corp.
|Résultats annuels
|Emova Group
|Résultats annuels (Après clôture)
|Gold by Gold
|Assemblée générale extraordinaire (09:00)
|Hydrogen Refueling Solutions
|Réunion d'analystes trimestrielle (11:30)
|Maisons du Monde
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
|Poulaillon
|Chiffre d'affaires 1er trimestre
|Verizon
|Résultats annuels
|Winamp
|Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 07:30
Valeurs associées
|13,060 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,9400 EUR
|Euronext Paris
|-0,84%
|1,815 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|73,200 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,5780 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,1550 EUR
|Euronext Paris
|-3,12%
|361,680 USD
|NYSE
|-1,74%
|3,8800 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|4,700 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|1 178,200 EUR
|Euronext Amsterdam
|0,00%
|58,500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|125,500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|252,110 USD
|NYSE
|+0,29%
|626,710 USD
|NYSE
|-3,35%
|13,750 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|166,690 USD
|NYSE
|+0,08%
|25,200 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|14,600 EUR
|Euronext Paris
|+10,61%
|1,1800 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|29,850 EUR
|Euronext Paris
|-2,45%
|59,000 EUR
|Euronext Paris
|-1,01%
|1,695 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|24,040 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,6150 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|23,900 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|38,500 EUR
|Euronext Paris
|-0,77%
|0,4795 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|26,8000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,2650 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|2,600 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,0820 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|3,8000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|19,000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|3,930 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|221,5000 USD
|NASDAQ
|-0,47%
|1,660 EUR
|Euronext Paris
|+0,48%
|418,500 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|40,800 EUR
|Euronext Paris
|+0,74%
|24,140 EUR
|Euronext Amsterdam
|0,00%
|0,8760 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|29,500 EUR
|Euronext Paris
|-0,51%
|30,5000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|5,860 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|40,400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|1,840 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|591,400 EUR
|Euronext Paris
|-0,72%
|11,300 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|1,700 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|18,080 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,7200 EUR
|Euronext Paris
|-5,26%
|6,340 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|4,130 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|25,450 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|1,0800 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,7740 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|2,800 EUR
|Euronext Paris
|+1,82%
|31,400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|9,320 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|17,950 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|6,0000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|28,600 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|120,000 EUR
|Euronext Paris
|+0,84%
|79,310 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|36,115 EUR
|Euronext Paris
|+0,60%
|15,100 EUR
|Euronext Paris
|+0,33%
|24,640 EUR
|MIL
|0,00%
|29,3000 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,0724 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|3,0800 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|39,525 USD
|NYSE
|+0,10%
|325,960 USD
|NYSE
|-0,16%
|7,400 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|18,650 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|0,2165 EUR
|Euronext Paris
|0,00%
|4,240 EUR
|Euronext Paris
|-0,47%
|1,355 EUR
|Euronext Paris
|+0,74%
