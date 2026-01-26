 Aller au contenu principal
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 07:30

date société événement
26/01/2026 Acteos Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Eurobio-Scientific Assemblée générale ordinaire (09:00)
Genoway Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
ID Logistics Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Omer-Decugis Cie Chiffre d'affaires 1er trimestre (Après clôture)
27/01/2026 Alpes (Compagnie) Chiffre d'affaires 1er trimestre
Aramis Group Chiffre d'affaires 1er trimestre
Boeing Résultats annuels
Groupe Partouche Résultats annuels (Après clôture)
Invibes Advertising Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Linedata Services Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Lvmh Résultat du annuel (Après clôture)
Mare Nostrum Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Memscap Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Omer-Decugis Cie Réunion d'analystes annuelle (10:00)
Visa Inc Résultats annuels
Witbe Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
28/01/2026 Altheora Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
ASML HOLDING Résultats annuels
Aubay Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Coheris Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Eagle Football Group (ex OL Groupe) Assemblée générale annuelle (11:00)
Exel Industries A Chiffre d'affaires 1er trimestre
Fermentalg Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Avant ouverture)
GenSight Biologics Assemblée générale extraordinaire (15h00)
Groupe Crit Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Groupe Partouche Réunion d'analystes annuelle (10:00)
High Co Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Infotel Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Kaufman Et Broad Résultats annuels (Après clôture)
Manitou Bf Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Mersen Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Munic Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Odyssee Techno Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Semco Technologies Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Synergie Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Tractial Assemblée générale extraordinaire (17:00)
Voltalia Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
29/01/2026 2crsi Chiffre d'affaires 1er semestre
Alten Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Bains Mer Monaco Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Caterpillar Inc. Résultats annuels
Cegedim Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Coil Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
CRCAM Brie Pic2CCI Résultats annuels
Elis Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Fiducial Office Solutions Résultats annuels
Forsee Power Chiffre d'affaires 4ème trimestre (07:30)
Graines Voltz Résultats annuels
Groupe LDLC Chiffre d'affaires 3ème trimestre
Honeywell Intl Inc Résultats annuels
ING Groep Résultats annuels
Kaufman Et Broad Réunion d'analystes annuelle (08:30)
Lanson-BCC Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Lighton Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Logic Instrument Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Maison Pommery Associes Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Maurel Et Prom Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Avant ouverture)
Netgem Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Avant ouverture)
Obiz Résultats annuels
Roche Bobois Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Samse Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Sanofi Réunion d'analystes annuelle (14:30)
Signaux Girod Résultats annuels
Stmicroelectronics Résultats annuels
Toosla Assemblée générale extraordinaire (09:00)
Winfarm Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
30/01/2026 Affluent Medical Assemblée générale mixte (11h00)
Ama Corporation Chiffre d'affaires 4ème trimestre
American Express Company Résultats annuels
Aquila Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Chevron Corp. Résultats annuels
Emova Group Résultats annuels (Après clôture)
Gold by Gold Assemblée générale extraordinaire (09:00)
Hydrogen Refueling Solutions Réunion d'analystes trimestrielle (11:30)
Maisons du Monde Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Poulaillon Chiffre d'affaires 1er trimestre
Verizon Résultats annuels
Winamp Chiffre d'affaires 4ème trimestre

Valeurs associées

2CRSI
13,060 EUR Euronext Paris 0,00%
ACTEOS (EX DATATRONIC)
0,9400 EUR Euronext Paris -0,84%
AFFLUENT MEDICAL
1,815 EUR Euronext Paris 0,00%
ALTEN
73,200 EUR Euronext Paris 0,00%
ALTHEORA
0,5780 EUR Euronext Paris 0,00%
AMA CORP
0,1550 EUR Euronext Paris -3,12%
AMERICAN EXPRESS
361,680 USD NYSE -1,74%
AQUILA
3,8800 EUR Euronext Paris 0,00%
ARAMIS GROUP
4,700 EUR Euronext Paris 0,00%
ASML HLDG
1 178,200 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
AUBAY
58,500 EUR Euronext Paris 0,00%
BAINS DE MER MONACO
125,500 EUR Euronext Paris 0,00%
BOEING CO
252,110 USD NYSE +0,29%
CATERPILLAR
626,710 USD NYSE -3,35%
CEGEDIM
13,750 EUR Euronext Paris 0,00%
CHEVRON
166,690 USD NYSE +0,08%
CIE DES ALPES
25,200 EUR Euronext Paris 0,00%
COHERIS
14,600 EUR Euronext Paris +10,61%
COIL
1,1800 EUR Euronext Paris 0,00%
CRCAM BRIE PIC2CCI
29,850 EUR Euronext Paris -2,45%
CRIT
59,000 EUR Euronext Paris -1,01%
EAGLE FOOTBALL GR
1,695 EUR Euronext Paris 0,00%
ELIS
24,040 EUR Euronext Paris 0,00%
EMOVA GRP
0,6150 EUR Euronext Paris 0,00%
EUROBIO SCIENTIFIC
23,900 EUR Euronext Paris 0,00%
EXEL INDUSTRIES A
38,500 EUR Euronext Paris -0,77%
FERMENTALG
0,4795 EUR Euronext Paris 0,00%
FIDUCIAL OFF.SOLU
26,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
FORSEE POWER
0,2650 EUR Euronext Paris 0,00%
GENOWAY
2,600 EUR Euronext Paris 0,00%
GENSIGHT BIOLOGICS
0,0820 EUR Euronext Paris 0,00%
GOLD BY GOLD
3,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
GROUPE LDLC
19,000 EUR Euronext Paris 0,00%
HIGH CO
3,930 EUR Euronext Paris 0,00%
HONEYWELL INTL
221,5000 USD NASDAQ -0,47%
HRS (HYDROGEN REFUELING SOL.)
1,660 EUR Euronext Paris +0,48%
ID LOGISTICS
418,500 EUR Euronext Paris 0,00%
INFOTEL
40,800 EUR Euronext Paris +0,74%
ING GROUP
24,140 EUR Euronext Amsterdam 0,00%
INVIBES ADV
0,8760 EUR Euronext Paris 0,00%
KAUFMAN ET BROAD
29,500 EUR Euronext Paris -0,51%
LANSON-BCC
30,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
LIGHTON
5,860 EUR Euronext Paris 0,00%
LINEDATA SERVICES
40,400 EUR Euronext Paris 0,00%
LOGIC INSTRUMENT
1,840 EUR Euronext Paris 0,00%
LVMH
591,400 EUR Euronext Paris -0,72%
MAIS POMM & ASS
11,300 EUR Euronext Paris 0,00%
MAISONS DU MONDE
1,700 EUR Euronext Paris 0,00%
MANITOU BF
18,080 EUR Euronext Paris 0,00%
MARE NOSTRUM
0,7200 EUR Euronext Paris -5,26%
MAUREL & PROM
6,340 EUR Euronext Paris 0,00%
MEMSCAP REGPT
4,130 EUR Euronext Paris 0,00%
MERSEN
25,450 EUR Euronext Paris 0,00%
MUNIC
1,0800 EUR Euronext Paris 0,00%
NETGEM
0,7740 EUR Euronext Paris 0,00%
OBIZ
2,800 EUR Euronext Paris +1,82%
ODYSSEE TECHNOLOGIES
31,400 EUR Euronext Paris 0,00%
OMER-DECUGIS & CIE
9,320 EUR Euronext Paris 0,00%
PARTOUCHE
17,950 EUR Euronext Paris 0,00%
POULAILLON
6,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
ROCHE BOBOIS
28,600 EUR Euronext Paris 0,00%
SAMSE
120,000 EUR Euronext Paris +0,84%
SANOFI
79,310 EUR Euronext Paris 0,00%
SEMCO TECHNOLOGIES
36,115 EUR Euronext Paris +0,60%
SIGNAUX GIROD
15,100 EUR Euronext Paris +0,33%
STMICROELECTRONICS
24,640 EUR MIL 0,00%
SYNERGIE
29,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
TOOSLA
0,0724 EUR Euronext Paris 0,00%
TRACTIAL
3,0800 EUR Euronext Paris 0,00%
VERIZON COMM
39,525 USD NYSE +0,10%
VISA RG-A
325,960 USD NYSE -0,16%
VOLTALIA
7,400 EUR Euronext Paris 0,00%
VOLTZ (GRAINES)
18,650 EUR Euronext Paris 0,00%
WINAMP GROUP
0,2165 EUR Euronext Paris 0,00%
WINFARM
4,240 EUR Euronext Paris -0,47%
WITBE
1,355 EUR Euronext Paris +0,74%
