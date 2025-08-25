 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 976,50
-0,10%
Indices
Chiffres-clés

Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Cercle Finance 25/08/2025 à 07:15

Valeurs associées

ABIONYX PHARMA
2,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
ALAN ALLMAN ASSOCIATES
4,1000 EUR Euronext Paris 0,00%
EIFFAGE
125,900 EUR Euronext Paris 0,00%
FREELANCE.COM
2,200 EUR Euronext Paris 0,00%
MADE
14,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
MEMSCAP REGPT
3,8500 EUR Euronext Paris 0,00%
PLASTiVALOIRE
1,2750 EUR Euronext Paris 0,00%
TOTALENERG GAB
184,000 EUR Euronext Paris 0,00%
A lire aussi

  • valneva vaccins (Crédit: / Groupe Valneva)
    A suivre aujourd'hui... Valneva
    information fournie par AOF 25.08.2025 08:17 

    (AOF) - Valneva a annoncé que l’agence de santé américaine Food and Drug Administration (FDA) a suspendu la licence d’Ixchiq, citant quatre nouveaux cas d’effets indésirables graves s’apparentant à la maladie provoquée par le chikungunya. Cette suspension entre ... Lire la suite

  • CLARIANE : Les signaux haussiers sont intacts
    CLARIANE : Les signaux haussiers sont intacts
    information fournie par TEC 25.08.2025 08:09 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • EURAZEO : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    EURAZEO : L'analyse ne suggère pas de baisse à moyen terme
    information fournie par TEC 25.08.2025 08:08 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. Le RSI est supérieur à 50, cela confirme une bonne ... Lire la suite

  • AXA : Le mouvement reste haussier
    AXA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 25.08.2025 08:07 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

