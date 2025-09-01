 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les ventes de Tesla au Portugal augmentent de 28,7 % en août, dépassant le nombre total de véhicules électriques
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 18:09

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les nouvelles immatriculations de Tesla TSLA.O au Portugal ont augmenté de 28,7 % en août par rapport à l'année précédente pour atteindre 233 unités, tandis que les nouvelles immatriculations globales de véhicules électriques légers ont augmenté de 23,8 %, a déclaré lundi l'association de l'industrie automobile du pays, l'ACAP.

Au cours de la période janvier-août, les ventes de Tesla au Portugal ont encore chuté de 25,7 % pour atteindre 4 605 unités, tandis que le total des voitures électriques légères a augmenté de 26,8 %.

Les ventes de Tesla en août ont été mitigées en Europe , les données de plusieurs autres marchés ont montré plus tôt lundi, chutant de 47,3 % et 84 % en France et en Suède, respectivement, mais bondissant de 161 % en Espagne.

Véhicules électriques

Valeurs associées

TESLA
333,8700 USD NASDAQ -3,50%
