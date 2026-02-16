 Aller au contenu principal
Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 16/02/2026 à 07:36

date société événement
16/02/2026 CBO Territoria Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Inventiva Chiffre d'affaires 4ème trimestre
UTI Group Assemblée générale ordinaire (11:00)
Vicat Résultats annuels (Après clôture)
17/02/2026 Carrefour Résultats annuels
Coca Cola Co Résultats annuels
Emeis Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Fonciere Inea Réunion d'analystes annuelle (09:00)
Icade Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Mercialys Résultats annuels (Après clôture)
Metropole Tv Résultats annuels (Après clôture)
Plast. Val de Loire Chiffre d'affaires 1er trimestre
Spineway Résultat du annuel
Streamwide Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Vicat Réunion d'analystes annuelle (10:00)
18/02/2026 Actia Group Chiffre d'affaires 4ème trimestre (07:00)
Adp Résultats annuels (Après clôture)
Carmila Résultats annuels (Après clôture)
Constructeurs du bois Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Covivio Résultats annuels (Après clôture)
Eramet Résultats annuels
Euronext Résultats annuels
Exail technologies Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Mercialys Réunion d'analystes annuelle (08:30)
Nextedia Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Orange Réunion d'analystes annuelle (11:00)
Patrimoine et Commerce Réunion d'analystes annuelle
Solocal Group Résultat du annuel
19/02/2026 Accor Hotels Résultat du annuel (Avant ouverture)
Air France - KLM Résultats annuels
Airbus Résultats annuels
Bleecker Assemblée générale annuelle (09:00)
Broadpeak Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Avant ouverture)
Carmila Réunion d'analystes annuelle
Coface Résultats annuels
FDJ United Réunion d'analystes annuelle (08:30)
GTT Résultats annuels (Après clôture)
Imerys Résultats annuels (Après clôture)
It Link Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Klepierre Résultats annuels (Après clôture)
Lagardere Réunion d'analystes annuelle (Après clôture)
Louis Hachette Group Résultats annuels
Marie Brizard Wine and Spirits Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Nexans Résultats annuels (07:00)
Pernod Ricard Résultats du 1er semestre
Renault Résultat du annuel
Tikehau Capital Résultats annuels (Avant ouverture)
20/02/2026 Air Liquide Résultats annuels
Bourse Direct Résultat du annuel (Avant ouverture)
Danone Résultats annuels (07:30)
GTT Réunion d'analystes annuelle (08:30)
Imerys Réunion d'analystes annuelle (09:00)
Parrot Chiffre d'affaires 4ème trimestre
Segro PLC Résultats annuels

Valeurs associées

ACCOR
49,220 EUR Euronext Paris 0,00%
ACTIA GROUP
3,470 EUR Euronext Paris 0,00%
ADP
116,400 EUR Euronext Paris 0,00%
AIR FRANCE - KLM
11,735 EUR Euronext Paris 0,00%
AIR LIQUIDE
169,400 EUR Euronext Paris 0,00%
AIRBUS
192,420 EUR Euronext Paris 0,00%
BLEECKER
128,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
BOURSE DIRECT
4,850 EUR Euronext Paris 0,00%
BROADPEAK
2,390 EUR Euronext Paris 0,00%
CARMILA
16,960 EUR Euronext Paris 0,00%
CARREFOUR
15,680 EUR Euronext Paris 0,00%
CBO TERRITORIA
4,160 EUR Euronext Paris 0,00%
COCA-COLA CO
78,670 USD NYSE -0,39%
COFACE
15,830 EUR Euronext Paris 0,00%
COVIVIO
54,100 EUR Euronext Paris 0,00%
DANONE
72,320 EUR Euronext Paris 0,00%
EMEIS
14,680 EUR Euronext Paris 0,00%
ERAMET
60,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
EURONEXT
124,600 EUR Euronext Paris 0,00%
EXAIL TECHNOLOGIES
111,400 EUR Euronext Paris 0,00%
FDJ UNITED
22,820 EUR Euronext Paris 0,00%
FONCIERE INEA
33,900 EUR Euronext Paris 0,00%
GTT (GAZTRANSPORT ET TEC.)
181,400 EUR Euronext Paris 0,00%
ICADE
20,720 EUR Euronext Paris 0,00%
IMERYS
26,240 EUR Euronext Paris 0,00%
INVENTIVA
5,290 EUR Euronext Paris 0,00%
IT LINK
20,400 EUR Euronext Paris 0,00%
KLEPIERRE
33,420 EUR Euronext Paris 0,00%
LAGARDERE SA
18,420 EUR Euronext Paris 0,00%
LES CONSTRUCTEURS DU BOIS
2,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
LOUIS HACHETTE GROUP
1,700 EUR Euronext Paris 0,00%
M6 METROPOLE TELE.
11,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
MARIE BRIZARD
2,790 EUR Euronext Paris 0,00%
MERCIALYS
11,000 EUR Euronext Paris 0,00%
NEXANS
137,600 EUR Euronext Paris 0,00%
NEXTEDIA
0,3950 EUR Euronext Paris 0,00%
ORANGE
17,155 EUR Euronext Paris 0,00%
PARROT
5,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
PATRIMOINE COM.
24,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
PERNOD RICARD
84,640 EUR Euronext Paris 0,00%
PLASTiVALOIRE
2,840 EUR Euronext Paris 0,00%
RENAULT
32,800 EUR Euronext Paris 0,00%
SEGRO (REIT)
794,200 GBX LSE 0,00%
SOLOCAL GROUP
4,625 EUR Euronext Paris 0,00%
SPINEWAY
0,1830 EUR Euronext Paris 0,00%
STREAMWIDE
65,6000 EUR Euronext Paris 0,00%
TIKEHAU CAPITAL
16,040 EUR Euronext Paris 0,00%
UTI GROUP
0,1235 EUR Euronext Paris 0,00%
VICAT
72,400 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

