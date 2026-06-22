 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 10:15

date société événement
22/06/2026 Devernois Assemblée générale annuelle (10:00)
Elect. Madagascar Assemblée générale annuelle (14:30)
Hoteles Bestprice Assemblée générale annuelle
Precia Assemblée générale annuelle (11:00)
23/06/2026 Agence Auto Assemblée générale annuelle (14:00)
Broadpeak Assemblée générale annuelle (14:30)
Consort Nt Assemblée générale annuelle
Emeis Assemblée générale annuelle
Fipp Assemblée générale annuelle (10:00)
Grolleau Assemblée générale annuelle (14:00)
Ieva Group Assemblée générale annuelle (10:30)
Kerlink Assemblée générale annuelle (14:00)
Neolife Assemblée générale annuelle (17:00)
Passat Assemblée générale annuelle (10:30)
Prismaflex Intl Résultats annuels (Après clôture)
Theranexus Assemblée générale annuelle (10:00)
24/06/2026 Adux Assemblée générale annuelle
Alan Allman Associates Assemblée générale annuelle (14:00)
Bluelinea Assemblée générale annuelle
Eduform'Action Réunion Investisseurs/Road Show (Après clôture)
Groupimo Assemblée générale annuelle
MG International Assemblée générale annuelle
Nicox Assemblée générale annuelle (14:30)
North Atlantic Energies Assemblée générale annuelle
Ose Immunotherapeutics Assemblée générale annuelle
Prismaflex Intl Réunion d'analystes annuelle
Qwamplify Assemblée générale annuelle (10:00)
Saja Real Estate Assemblée générale annuelle (12:30)
Uv Germi Assemblée générale annuelle (Après clôture)
Waga Energy Assemblée générale annuelle
25/06/2026 Adeunis Assemblée générale annuelle (10:00)
Bonyf NV Assemblée générale annuelle (10:00)
Cellectis Assemblée générale annuelle (14:30)
DBT Assemblée générale annuelle (14:00)
Equasens Assemblée générale annuelle
EuropaCorp Réunion d'analystes annuelle (10:00)
Frey Assemblée générale annuelle
Groupe Pizzorno Environnement Assemblée générale annuelle (09:00)
Haffner Energy Résultats annuels
It Link Assemblée générale annuelle
Jacques Bogart Assemblée générale annuelle (11:30)
Laboratoires Euromedis Assemblée générale annuelle (17:00)
Manitou Bf Assemblée générale annuelle (10:45)
Marie Brizard Wine and Spirits Assemblée générale annuelle
Montepino Logistica Socimi Assemblée générale annuelle (11:30)
NSE Assemblée générale annuelle (10:30)
One Experience Assemblée générale annuelle (09:00)
Prologue Assemblée générale annuelle (14:30)
Rougier Assemblée générale annuelle
Saint Gobain Assemblée générale annuelle (13:00)
Showroomprive Assemblée générale annuelle (10:00)
Tractial Assemblée générale annuelle (17:00)
Valneva Assemblée générale annuelle (14:00)
Winamp Assemblée générale annuelle (10:00)
Winfarm Assemblée générale annuelle (09:00)
26/06/2026 Airwell Assemblée générale annuelle (10:00)
Ch.Fer Departement Assemblée générale ordinaire (10:00)
Evergreen Assemblée générale annuelle (09:30)
Finaxo Environnement Assemblée générale annuelle (15:00)
Gea Grenobl.Elect. Résultats du 1er semestre
Genoway Assemblée générale annuelle (10:00)
Jacquet Metals Assemblée générale annuelle
Roctool Assemblée générale annuelle (10:00)
Vinpai Assemblée générale annuelle (14:00)
Weaccess Group Assemblée générale annuelle (14:00)

Valeurs associées

ADEUNIS
0,8400 EUR Euronext Paris 0,00%
ADUX
1,6000 EUR Euronext Paris -0,62%
AIRWELL
1,3850 EUR Euronext Paris +4,14%
ALAN ALLMAN ASSOCIATES
1,8500 EUR Euronext Paris -4,64%
BLUELINEA
0,4100 EUR Euronext Paris -2,38%
BOGART
2,2800 EUR Euronext Paris 0,00%
BONYF
4,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
BROADPEAK
2,2000 EUR Euronext Paris +0,46%
CELLECTIS
2,5580 EUR Euronext Paris -4,19%
CHEMIN FER DEPARTEMENTAUX
1 100,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
CONSORT NT
60,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
DBT
0,0530 EUR Euronext Paris -6,36%
DEVERNOIS
10,200 EUR Euronext Paris 0,00%
EDUFORM'ACTION
0,2520 EUR Euronext Paris 0,00%
EEM
1,9100 EUR Euronext Paris 0,00%
EMEIS
13,9600 EUR Euronext Paris -3,06%
EQUASENS (PHARMAGEST IN.)
34,3000 EUR Euronext Paris -2,56%
EUROMEDIS GROUP
5,4500 EUR Euronext Paris +6,86%
EUROPACORP
0,2860 EUR Euronext Paris -5,92%
FINAXO
4,7000 EUR Euronext Paris +9,30%
FIPP
0,1580 EUR Euronext Paris +10,49%
FREY
36,400 EUR Euronext Paris 0,00%
GEA
94,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
GENOWAY
2,3300 EUR Euronext Paris -0,85%
GPE PIZZORNO ENVI
61,6000 EUR Euronext Paris -0,32%
GROLLEAU
3,2400 EUR Euronext Paris -1,22%
GROUPIMO
0,3500 EUR Euronext Paris 0,00%
HAFFNER ENERGY
0,2565 EUR Euronext Paris -0,58%
HOTELES BESTPR
3,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
IEVA GROUP
8,4000 EUR Euronext Paris -1,18%
IT LINK
15,5500 EUR Euronext Paris +1,63%
JACQUET METALS
21,7500 EUR Euronext Paris -0,68%
KERLINK
1,1100 EUR Euronext Paris -3,90%
L'AGENCE AUTOMOBILIERE
2,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
MANITOU BF
21,3500 EUR Euronext Paris +0,47%
MARIE BRIZARD
2,880 EUR Euronext Paris +0,35%
MG INTERNATIONAL
2,4800 EUR Euronext Paris 0,00%
MONTEPINO LOG
9,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
NEOLIFE
0,0620 EUR Euronext Paris +3,33%
NICOX
0,3830 EUR Euronext Paris -0,78%
NORTH ATLANTIC ENERGIES
46,8200 EUR Euronext Paris +3,54%
NSE
51,0000 EUR Euronext Paris +0,79%
ONE EXPERIENCE
0,3505 EUR Euronext Paris -6,41%
OSE IMMUNO
3,4600 EUR Euronext Paris -0,92%
PASSAT
4,680 EUR Euronext Paris -2,90%
PRECIA
24,7000 EUR Euronext Paris -3,52%
PRISMAFLEX INTL
9,1200 EUR Euronext Paris +0,22%
PROLOGUE
0,3700 EUR Euronext Paris +1,37%
QWAMPLIFY
1,8000 EUR Euronext Paris -2,17%
ROCTOOL
1,1700 EUR Euronext Paris -4,88%
ROUGIER S.A.
11,3000 EUR Euronext Paris 0,00%
SAINT-GOBAIN
77,0400 EUR Euronext Paris -1,56%
SAJA RE
0,000 EUR Euronext Paris -100,00%
SHOWROOMPRIVE
0,8000 EUR Euronext Paris -0,25%
THX PHARMA (EX THERANEXUS)
3,3400 EUR Euronext Paris -2,91%
TRACTIAL
2,000 EUR Euronext Paris 0,00%
TRANSITION EVERGREEN
0,0720 EUR Euronext Paris -2,70%
UV GERMI
2,3800 EUR Euronext Paris -0,83%
VALNEVA
2,2660 EUR Euronext Paris -1,69%
VINPAI
3,6000 EUR Euronext Paris +0,56%
WAGA ENERGY
23,3000 EUR Euronext Paris +0,65%
WEACCESS GRP
2,5000 EUR Euronext Paris -13,79%
WINAMP GROUP
0,3690 EUR Euronext Paris +3,94%
WINFARM
3,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le directeur général de Pierre et Vacances-Center Parcs, Franck Gervais, à Chantilly, le 11 janvier 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )
    Pierre et Vacances-Center Parcs visé par une offre de rachat par un fonds émirati
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.06.2026 11:36 

    Le groupe touristique français Pierre & Vacances-Center Parcs a annoncé lundi faire l'objet d'une offre ferme de rachat de la part de la société d'investissement émiratie Mubadala Capital sur la totalité de ses actions. L'offre a reçu le soutien du conseil

  • LISI : Le mouvement reste haussier
    LISI : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 22.06.2026 11:23 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques ne sont pas surachetés, ce qui laisse intact le potentiel ... Lire la suite

  • amundi
    Avec K. Warsh, la Fed entame un nouveau chapitre
    information fournie par Amundi 22.06.2026 11:17 

    Poursuite de la dynamique du secteur manufacturier américain, une inflation toujours persistante en zone euro, la Banque du Japon relève ses taux… ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine La Fed a maintenu ses taux d'intérêt lors de la 1re réunion de ... Lire la suite

  • ( AFP / FRED TANNEAU )
    La solution de paiement européenne Wero va s'étendre à l'Autriche
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.06.2026 11:15 

    La solution de paiement européenne Wero poursuit son extension et va s'étendre à l'Autriche, après la France, l'Allemagne et le Benelux, avec l'arrivée de deux nouvelles banques en tant que membres et actionnaires du réseau. La société chargée du développement ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
16,66 -34,41%
Pétrole Brent
79,34 +0,10%
CAC 40
8 375,77 -0,54%
KALRAY
8,58 -2,50%
GENFIT
10,9 +2,25%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank