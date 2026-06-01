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Calendrier des sociétés sur 15 jours
information fournie par Zonebourse 01/06/2026 à 07:13

date société événement
01/06/2026 Bigben Interactive Résultats annuels
Nacon Résultats annuels
02/06/2026 Amundi Assemblée générale annuelle
Bigben Interactive Réunion d'analystes annuelle
Intrasense Assemblée générale annuelle
UTI Group Assemblée générale annuelle (11:00)
03/06/2026 Abeo Résultats annuels (Après clôture)
Adocia Assemblée générale annuelle
Aelis Farma Assemblée générale annuelle
Air France - KLM Assemblée générale annuelle
Coil Assemblée générale annuelle
Crossject Assemblée générale annuelle
Dbv Technologies Assemblée générale annuelle (10:00)
Forestiere Equatoriale Assemblée générale annuelle
ID Logistics Assemblée générale annuelle (09:00)
Inditex SA Résultats trimestriels
Nextedia Assemblée générale annuelle
Odiot Holding Assemblée générale annuelle (10:30)
Parrot Assemblée générale annuelle (09:00)
Robertet Assemblée générale annuelle
Robertet Ci Assemblée générale annuelle
Viel Et Compagnie Assemblée générale annuelle (09:30)
Viridien Assemblée générale annuelle
Wavestone Résultats annuels
04/06/2026 Altarea Assemblée générale annuelle (09:30)
Altareit Assemblée générale annuelle
Electricite de Strasbourg Assemblée générale annuelle
Enogia Assemblée générale annuelle (10:00)
Forvia Assemblée générale annuelle
FSDV Assemblée générale annuelle (11:00)
Groupe Pizzorno Environnement Assemblée générale ordinaire (11:00)
Guillemot Assemblée générale annuelle (10:00)
HDF (Hydrogene de France) Assemblée générale annuelle
Hexaom Assemblée générale annuelle
Latecoere Assemblée générale annuelle (10:30)
Maison Pommery Associes Assemblée générale annuelle
Mauna Kea Tech Assemblée générale annuelle
Memscap Assemblée générale annuelle
Miliboo Chiffre d'affaires 4ème trimestre (Après clôture)
Neurones Assemblée générale annuelle
NR 21 Assemblée générale annuelle (14:30)
Solocal Group Assemblée générale annuelle (10:00)
Synergie Assemblée générale annuelle
Upergy Assemblée générale annuelle (09:00)
Vusion Assemblée générale annuelle
Wallix Assemblée générale annuelle (10:00)
Wavestone Réunion d'analystes annuelle (08:30)
05/06/2026 Abc Arbitrage Assemblée générale annuelle
Delfingen Assemblée générale annuelle
Groupe Crit Assemblée générale annuelle

Valeurs associées

ABC ARBITRAGE
5,2800 EUR Euronext Paris 0,00%
ABEO
9,1400 EUR Euronext Paris 0,00%
ADOCIA
4,9340 EUR Euronext Paris 0,00%
AELIS FARMA
1,2600 EUR Euronext Paris 0,00%
AIR FRANCE-KLM
11,7350 EUR Euronext Paris 0,00%
ALTAREA
108,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
ALTAREIT
595,000 EUR Euronext Paris 0,00%
AMUNDI
83,9500 EUR Euronext Paris 0,00%
BIGBEN INTERACTIVE
0,3880 EUR Euronext Paris 0,00%
COIL
1,200 EUR Euronext Paris 0,00%
CRIT
55,200 EUR Euronext Paris 0,00%
CROSSJECT
2,2500 EUR Euronext Paris 0,00%
DBV TECHNOLOGIES
3,3600 EUR Euronext Paris 0,00%
DELFINGEN
29,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
ELECTRICITE DE STRASBOURG
237,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
ENOGIA
6,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
FOREST EQUATORIAL
765,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
FORVIA (EX FAURECIA)
11,3950 EUR Euronext Paris 0,00%
FSDV
18,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
GPE PIZZORNO ENVI
61,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
GUILLEMOT CORP.
4,7900 EUR Euronext Paris 0,00%
HEXAOM
31,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
HYDROGENE DE FRANCE
3,7600 EUR Euronext Paris 0,00%
ID LOGISTICS
383,5000 EUR Euronext Paris 0,00%
INDITEX
53,3000 EUR Sibe 0,00%
INTRASENSE
0,2300 EUR Euronext Paris -2,95%
LATECOERE
0,0150 EUR Euronext Paris 0,00%
MAISON POMMERY & ASS.
9,5200 EUR Euronext Paris 0,00%
MAUNA KEA
0,1780 EUR Euronext Paris 0,00%
MEMSCAP REGPT
5,8300 EUR Euronext Paris 0,00%
MILIBOO
1,5300 EUR Euronext Paris 0,00%
NACON
0,2040 EUR Euronext Paris 0,00%
NEURONES
39,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
NEXTEDIA
0,3840 EUR Euronext Paris 0,00%
NR21
49,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
ODIOT
28,6000 EUR Euronext Paris -13,86%
PARROT
10,2800 EUR Euronext Paris 0,00%
ROBERTET
830,0000 EUR Euronext Paris 0,00%
ROBERTET CI E87
694,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
SOLOCAL GROUP
4,095 EUR Euronext Paris 0,00%
SYNERGIE
29,9000 EUR Euronext Paris 0,00%
UPERGY
1,750 EUR Euronext Paris 0,00%
UTI GROUP
0,1220 EUR Euronext Paris 0,00%
VIEL
18,4400 EUR Euronext Paris 0,00%
VIRIDIEN
120,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
VUSION
134,2000 EUR Euronext Paris 0,00%
WALLIX GROUP
26,7000 EUR Euronext Paris 0,00%
WAVESTONE
47,4000 EUR Euronext Paris 0,00%
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