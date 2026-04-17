Cal-Maine Foods chute après la publication d'un rapport sur les poursuites éventuelles du ministère de la Justice à l'encontre des producteurs d'œufs

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17 avril - ** Les actions du fournisseur d'œufs Cal-Maine Foods CALM.O chutent de 7,7 % à 70,70 $ après la cloche

** Le ministère de la Justice s'apprête à intenter un procès antitrust contre les producteurs d'œufs, accusés d'avoir coordonné leurs prix par l'intermédiaire d'un service d'information qui sert de référence à l'industrie, rapporte le WSJ

** Le procès civil viserait les principaux producteurs, y compris CALM et Versova, qui ont considérablement augmenté les prix des œufs en 2024 et 2025 en raison d'une pénurie d'approvisionnement attribuée à la grippe aviaire - WSJ

** L'affaire pourrait être déposée dès le mois prochain, selon le rapport

** Aucune décision finale n'a été prise par le ministère et les parties pourraient parvenir à un règlement qui éviterait un litige

** L'action CALM a chuté de 3,7 % depuis le début de l'année