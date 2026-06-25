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Cal-Maine et d'autres entreprises seraient sur le point de résoudre l'enquête du ministère américain de la Justice sur la fixation des prix des œufs, selon Bloomberg News
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 07:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des détails et du contexte)

Cal-Maine Foods CALM.O et d'autres fournisseurs d'œufs sont sur le point de résoudre une enquête menée par le ministère américain de la Justice et un groupe bipartite d'États concernant une prétendue entente illégale sur les prix, a rapporté jeudi Bloomberg News, citant des sources proches du dossier.

Voici quelques détails supplémentaires:

* Le ministère de la Justice et les États participantssont également sur le point de conclure des accords avec Hickman’s Egg Ranch et Versova,a rapporté Bloomberg.

* Selon l’accord proposé, les entreprises verseraient plusieurs millions de dollars d’amendes civiles et feraient don de plus de 50 millions d’œufs, tout en s’engageant à cesser d’échanger des informations sur les prix et d’autres données sensibles sur le plan concurrentiel, selon le rapport.

* Le ministère de la Justice, Cal-Maine Foods, Hickman’s Eggs Ranch et Versova n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

* La plainte déposée en avril accusait les producteurs d’œufs de s’être concertés à l’aide d’un service de référence des prix du secteur, a rapporté le Wall Street Journal .

* Les producteurs d’œufs américains sont confrontés à une vague croissante de recours collectifs les accusant de fixation des prix, sur fond de frustration des consommateurs face à la hausse du coût des denrées alimentaires, notamment des œufs.

* Les prix des œufs aux États-Unis ont grimpé en flèche ces dernières années après que des épidémies de grippe aviaire ont décimé des millions de poules pondeuses, provoquant des pénuries d'approvisionnement .

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CAL-MAINE FOODS
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