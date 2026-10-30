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CaixaBank finalement dans le vert après ses comptes à neuf mois
information fournie par Zonebourse 30/10/2026 à 14:32

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Après un début de séance dans le rouge, l'action CaixaBank affiche un gain de 1,7%, à 11,3 EUR, en début d'après-midi à Madrid, des propos encourageants de la direction sur ses perspectives ayant fait passer au second plan un revenu net d'intérêts un peu décevant, au vu de ses résultats à fin septembre.

CaixaBank a affiché un bénéfice net de 4,96 MdsEUR entre janvier et septembre 2026, en hausse de 12,9% par rapport à la même période de l'année précédente, porté par une croissance généralisée de ses activités, ainsi qu'un rendement des fonds propres tangibles (ROTE) de 18,8% en fin de période.

Le revenu net d'intérêts s'est accru de 2,9%, à 8,19 MdsEUR, sur les neuf premiers mois de l'année, porté par la croissance des volumes, tandis que les revenus issus des services (gestion de patrimoine, assurance prévoyance et commissions bancaires) ont augmenté de 7,7%, pour atteindre 4,18 MdsEUR.

CaixaBank a également fait état d'une activité commerciale robuste, avec des volumes d'affaires en augmentation de 6,4%, à 1 160 MdsEUR, ainsi que d'une tendance positive des prêts aux ménages comme aux entreprises, avec une croissance de 8% de l'encours de prêts sains, à 397,47 MdsEUR.

"Le revenu net d'intérêts s'est peut-être révélé légèrement inférieur aux attentes ce matin, mais la conférence téléphonique, jugée constructive, a permis de restaurer la confiance dans les perspectives à moyen terme de CaixaBank", souligne Jefferies, qui maintient sa recommandation d'achat sur le titre.

Selon la banque d'affaires américaine, l'attention lors de cette conférence s'est principalement portée sur les dépôts, dont la croissance devrait s'accélérer l'année prochaine, après une progression attendue d'environ 3% en 2026.

Jefferies rapporte en outre que si la hausse des taux à court terme devrait exercer une pression temporaire, la direction a souligné qu'un environnement de taux plus élevés constituait, à terme, un facteur nettement positif pour la banque.

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