CaixaBank dans le vert après un relèvement chez UBS

(Zonebourse.com) - CaixaBank gagne 1% à 13,1 EUR et surperforme ainsi la tendance à Madrid, où l'IBEX 35 végète à l'équilibre, le titre de l'établissement financier espagnol profitant d'un relèvement de recommandation de la part des analystes d'UBS.
La banque helvétique adopte en effet une recommandation "achat" sur CaixaBank, contre une position "neutre" précédemment, avec un objectif de cours relevé de 12,4 à 14,9 EUR, soit un potentiel de hausse de 13% pour le titre par rapport à son dernier cours de clôture.
Dans le résumé de sa note de recherche, UBS explique qu'un scénario de type "plus élevé pour plus longtemps" réduit les risques de baisse pour l'action et que sa sous-performance récente ramène le profil de qualité du titre à un prix plus attractif.
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