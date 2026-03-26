Caisse des Dépôts : un résultat net stable en 2025 à 5 milliards d'euros

(AOF) - Dans un environnement économique et financier contrasté, la Caisse des Dépôts enregistre en 2025 un résultat net agrégé stable à 5 milliards d'euros, reflet de ses choix stratégiques, de son modèle économique équilibré, traduisant sa capacité à absorber les chocs.

Le résultat consolidé (Section générale et filiales) s'établit à 2,6 MdsEUR, en recul (-445 MEUR par rapport à 2024), impacté par la moindre contribution de Bpifrance dans un contexte de tensions sectorielles affectant notamment l'industrie automobile et les semi-conducteurs, et des dépréciations enregistrées par Suez, dues à la dégradation des perspectives des activités eau et recyclage des déchets.

A contrario, le résultat bénéficie de l'impact de la plus-value de cession de 32% de capital de Transdev au second semestre et d'une forte contribution du secteur des infrastructures, principalement de la Coentreprise de Transport d'Electricité (CTE).

Par ailleurs, les fonds propres agrégés du groupe progressent, en lien avec la hausse des fonds propres consolidés de la Section générale et du Fonds d'épargne, traduisant la robustesse du bilan et la capacité de la Caisse des Dépôts à soutenir ses missions dans la durée.

Les fonds propres de la Section générale augmentent de 4,9 MdsEUR (+9,2%) par rapport à 2024, sous l'effet conjugué de la progression de la part stable des capitaux propres (réserves et résultat) et de la valorisation des actifs.

Les fonds propres du Fonds d'épargne progressent quant à eux de 2 MdsEUR sous l'effet de sa bonne performance (net du versement à l'Etat).

Un bilan agrégé en augmentation de 5 MdEUR, au service du financement de l'économie

La hausse du bilan s'explique essentiellement par un accroissement des dépôts (687 MdsEUR en 2025 vs 684 MdsEUR en 2024), et notamment ceux du Fonds d'épargne (sous l'effet de la capitalisation de 8 MdsEUR).

A l'actif, ces ressources sont investies pour partie en actifs financiers (791 MdsEUR) et en prêts de la Banque des Territoires (245 MdsEUR).

Le bilan du Groupe La Poste est en légère baisse en 2025 (-18 MdsEUR), essentiellement en lien avec la baisse des dépôts réglementés au niveau de La Banque Postale (-16 MdsEUR).

Les ventes réalisées au sein du Groupe La Poste (cession de CNP Cyprus Insurance et Unicredit Vita) et la cession par la Caisse des Dépôts de 32% du capital de Transdev, ont impacté à la baisse le bilan.

En outre, la performance financière de la Caisse des Dépôts permet une contribution majeure et croissante au budget de l'Etat. Cette contribution se compose de :

- 1 300 MEUR (contre 1 523 MEUR en 2024) au titre du résultat net consolidé groupe ;

- 823 MEUR (contre 227 MEUR en 2024) au titre de la contribution représentative de l'impôt sur les sociétés (CRIS) ;

- 1 215 MEUR (contre 396 MEUR en 2024) de prélèvement sur Fonds d'épargne.