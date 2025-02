Cafom: résultats en amélioration en 2023-24 information fournie par Cercle Finance • 03/02/2025 à 07:07









(CercleFinance.com) - Le distributeur d'équipement pour la maison Cafom publie un résultat net part du groupe de 15 millions d'euros au titre de son exercice 2023-24, contre 9,4 millions en 2022-23, ainsi qu'un résultat opérationnel courant de 20,6 millions, contre 19,9 millions un an plus tôt.



Le taux de marge brute s'est amélioré de 1,3 point à 50,7%, principalement grâce au pôle E-commerce Europe continentale en raison de meilleures conditions d'achat et de la progression des commissions de la place de marché.



Dans un environnement de marché marqué par le ralentissement conjoncturel des dépenses d'ameublement et les tensions sociales dans plusieurs territoires d'Outre-mer, le chiffre d'affaires a progressé de 2,5% (+3,9% hors Nouvelle-Calédonie) à 417,8 millions d'euros.





Valeurs associées CAFOM 8,06 EUR Euronext Paris 0,00%