 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cafom publie des résultats contrastés pour l'exercice 2024-2025
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 18:18

Cafom a publié des comptes mitigés pour l'exercice 2024-2025. Sur cette période, le spécialiste de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer a vu son chiffre d'affaires progresser de 4,5%, à 436,8 millions d'euros.

Parallèlement, sa marge brute est passée de 211,9 à 227,4 MEUR et le résultat opérationnel a reculé de 13,25%, à 21,6 MEUR. Enfin, le résultat net part du groupe s'est affaissé de 14%, à 12,9 MEUR.

Au niveau des perspectives, le groupe reste confiant dans son savoir-faire opérationnel, la résilience et la qualité générale de son réseau de magasins en Outre-mer. Il pourra également s'appuyer sur le démarrage prometteur de son partenariat avec Amazon pour son site e-commerce Dommarket. Il demeure néanmoins toujours vigilant dans ce contexte marqué par la pression sur le pouvoir d'achat des consommateurs et les tensions sociales.

La société a par ailleurs décidé d'ouvrir, dans le courant de l'année 2026, un site internet en Australie dédié à la vente de mobilier. Pour accompagner cette démarche dans un pays présentant un potentiel de développement attractif et poursuivre ainsi sa diversification géographique, le groupe a créé en décembre 2025 une filiale locale, détenue à 95% par Cafom SA.

Valeurs associées

CAFOM
12,0000 EUR Euronext Paris -0,83%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank