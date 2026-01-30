Cafom publie des résultats contrastés pour l'exercice 2024-2025
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 18:18
Parallèlement, sa marge brute est passée de 211,9 à 227,4 MEUR et le résultat opérationnel a reculé de 13,25%, à 21,6 MEUR. Enfin, le résultat net part du groupe s'est affaissé de 14%, à 12,9 MEUR.
Au niveau des perspectives, le groupe reste confiant dans son savoir-faire opérationnel, la résilience et la qualité générale de son réseau de magasins en Outre-mer. Il pourra également s'appuyer sur le démarrage prometteur de son partenariat avec Amazon pour son site e-commerce Dommarket. Il demeure néanmoins toujours vigilant dans ce contexte marqué par la pression sur le pouvoir d'achat des consommateurs et les tensions sociales.
La société a par ailleurs décidé d'ouvrir, dans le courant de l'année 2026, un site internet en Australie dédié à la vente de mobilier. Pour accompagner cette démarche dans un pays présentant un potentiel de développement attractif et poursuivre ainsi sa diversification géographique, le groupe a créé en décembre 2025 une filiale locale, détenue à 95% par Cafom SA.
Valeurs associées
|12,0000 EUR
|Euronext Paris
|-0,83%
