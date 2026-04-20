Caesars prolonge la période de discussion sur le rachat potentiel de 18 milliards de dollars par Fertitta, selon Bloomberg News

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(Ajout de détails tirés du rapport dans les paragraphes 2, 5, 6; contexte dans l'ensemble du document)

L'opérateur de casinos Caesars Entertainment CZR.O a prolongé la période de négociations exclusives en vue d'un rachat de 18 milliards de dollars par le milliardaire Tilman Fertitta, a rapporté lundi Bloomberg News, citant des personnes au fait des discussions.

Fertitta, ambassadeur des États-Unis en Italie et à Saint-Marin et propriétaire de Fertitta Entertainment, a proposé 32 dollars par action pour l'opérateur de casino le plus prisé du Strip de Las Vegas et assumerait plus de 11 milliards de dollars de dettes de Caesars, a déclaré Bloomberg.

Les actions de Caesars étaient en hausse de 2,1 %, à 27,80 dollars l'unité.

La baisse de la fréquentation de Las Vegas a eu un impact sur les revenus des centres de villégiature, des hôtels et des casinos de la ville, y compris Caesars, qui a également eu des difficultés avec son segment de paris en ligne pour rivaliser avec des concurrents plus importants tels que FanDuel et DraftKings.

Le financement de l'offre de rachat comprend 2 à 3 milliards de dollars de capitaux propres et 4 à 5 milliards de dollars de nouveaux emprunts sur les actifs, selon Bloomberg.

Fertitta prévoit de combiner ses restaurants Landry's et ses hôtels et casinos Golden Nugget avec Caesars, créant ainsi un géant des casinos encore plus grand, a ajouté le rapport.

Caesars, Landry's et Golden Nugget n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Fertitta Entertainment, qui possède également l'équipe de basket-ball Houston Rockets, avait approché Caesars en 2018 pour le fusionner avec son propre empire du jeu, avait rapporté Reuters.

La société possède plus de 600 établissements dans plus de 15 pays, y compris des marques de restauration décontractée telles que Rainforest Café et Bubba Gump Shrimp.

De son côté, Caesars contrôle plus de 50 casinos en Amérique du Nord, dont Caesars Palace, Harrah's et Eldorado. Elle gère également un commerce de détail et une application de paris sportifs en ligne.