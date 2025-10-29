 Aller au contenu principal
Caesars Entertainment chute après une perte plus importante au troisième trimestre
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 10:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de l'opérateur de casinos Caesars Entertainment

CZR.O chutent de 7,4 % à 20,44 $ en pré-marché après avoir affiché une perte plus importante au troisième trimestre

** CZR affiche une perte nette de 55 millions de dollars au troisième trimestre, contre une perte de 9 millions de dollars il y a un an

** L'Ebitda ajusté a chuté de 11,2% par rapport à l'année précédente, en raison de la baisse de la fréquentation de Vegas et de la faiblesse des paris sportifs, en partie compensé par des gains régionaux ** Les revenus du 3ème trimestre s'élèvent à 2,9 milliards de dollars, contre une estimation moyenne des analystes de 2,89 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** CZR prévoit une amélioration des performances au 4ème trimestre en raison d'une meilleure occupation à Las Vegas

** 15 analystes sur 19 évaluent l'action à "acheter" ou plus, et trois l'évaluent à "conserver"; la prévision médiane est de 39 $ - données compilées par LSEG

** CZR en baisse de 33,9 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture

