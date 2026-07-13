Cadrenal en hausse après qu'un médicament contre les caillots sanguins a réduit le risque lors d'une étude de phase intermédiaire

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13 juillet - ** L'action de Cadrenal Therapeutics CVKD.O progresse de 7,6 % à 3,11 dollars avant l'ouverture du marché

** La société indique que son médicament expérimental CAD-1005 a réduit de plus de 25 % l'apparition ou l'aggravation de caillots sanguins par rapport à un placebo, dans le cadre d'une étude de phase intermédiaire portant sur la thrombocytopénie induite par l'héparine, une réaction immunitaire rare pouvant entraîner la formation de caillots dangereux

** Le CAD-1005 est en cours de développement pour les patients qui développent des caillots sanguins après avoir été exposés à l’héparine, un anticoagulant

** L'essai a montré un taux de formation de nouveaux caillots ou d'aggravation des caillots existants de 50 % chez les patients traités par le CAD-1005, contre plus de 75 % chez ceux sous placebo, précise la société

** La société affirme que ces résultats aideront à concevoir un essai de phase avancée; le CAD-1005 bénéficie du statut de médicament orphelin et d’une procédure accélérée auprès des autorités réglementaires américaines et européennes

** À la clôture d’hier, l’action de la société de biotechnologie avait perdu environ 57 % depuis le début de l’année