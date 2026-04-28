Cadence revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel grâce à l'essor soutenu de la conception de puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2, de contexte au paragraphe 6)

Cadence Design Systems CDNS.O a relevé lundi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, pariant que les investissements massifs et soutenus dans les processeurs spécialisés en intelligence artificielle continueront de stimuler la demande pour ses outils de conception de puces.

Les actions de la société basée à San Jose, en Californie, ont progressé de plus de 1 % en séance prolongée.

La demande pour les logiciels et le matériel de conception électronique automatisée (EDA) de Cadence a bondi, alors que les fabricants de puces et les géants de la technologie tels que Google GOOGL.O et Amazon AMZN.O conçoivent des systèmes sur puce (SoC) de plus en plus complexes et des accélérateurs d'IA.

Cadence est l'un des principaux acteurs du secteur de l'EDA, fournissant les logiciels et le matériel indispensables à la conception et à la vérification des semi-conducteurs et des systèmes électroniques. Parmi ses clients figurent notamment le grand fabricant de puces d'IA Nvidia NVDA.O et Apple AAPL.O .

La société table désormais sur un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 6,13 milliards (XX,XX milliards d'euros) et 6,23 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, contre une prévision antérieure de 5,9 milliards (XX,XX milliards d'euros) à 6 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars. Le bénéfice annuel ajusté par action devrait toutefois se situer entre 7,85 et 7,95 dollars, soit en deçà des prévisions antérieures de la société , qui tablaient sur un bénéfice compris entre 8,05 et 8,15 dollars par action, en raison de l'acquisition par Cadence, pour 2,7 milliards d'euros , de l'activité de conception et d'ingénierie d'Hexagon AB HEXAb.ST

.

Cadence s'associe à Nvidia pour intégrer ses moteurs physiques, qui prédisent comment les matériaux du monde réel interagissent, à des modèles d'IA conçus pour entraîner des robots dans le cadre de simulations informatiques. Plus tôt cette année, la société a lancé un agent qui gère les premières phases de la conception d'une puce , dans lesquelles le circuit du processeur est conçu dans un langage qui ressemble à du code informatique.

Cadence a annoncé un chiffre d'affaires de 1,47 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour le premier trimestre, dépassant les estimations des analystes qui s'élevaient à 1,45 milliard (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Le bénéfice trimestriel ajusté de 1,96 dollar (XX,XX euros) par action a dépassé les estimations de 1,90 dollar (XX,XX euros) par action.