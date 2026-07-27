Cadence revoit à la hausse ses prévisions annuelles face à l'explosion de la demande en matière de conception de puces d'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Cadence Design Systems CDNS.O a revu à la hausse ses prévisions lundi de chiffre d'affaires et de bénéfices annuels, misant sur une forte demande pour ses logiciels de conception de puces et de systèmes basés sur l'intelligence artificielle.

L'action de la société a progressé de plus de 5 % en séance prolongée.

Les outils de conception électronique automatisée (EDA) de la société sont utilisés pour concevoir et valider des semi-conducteurs et des systèmes électroniques.

Voici quelques détails:

* La demande pour les logiciels de Cadence a fortement augmenté, les fabricants de puces et les entreprises technologiques développant des systèmes sur puce (SoC) et des accélérateurs d’IA de plus en plus sophistiqués.

* Parmi ses clients figurent Nvidia, leader des puces d’IA

NVDA.O , et Apple, fabricant de l’iPhone AAPL.O .

* Cadence table désormais sur un chiffre d’affaires compris entre 6,26 milliards (XX,XX milliards d'euros) et 6,34 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars pour 2026, contre une prévision antérieure de 6,13 milliards (XX,XX milliards d'euros) à 6,23 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars.

* En moyenne, les analystes tablaient sur un chiffre d’affaires annuel de 6,21 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Le bénéfice annuel ajusté devrait se situer entre 8,05 dollars (XX,XX euros) et 8,15 dollars (XX,XX euros) par action, en hausse par rapport à ses prévisions précédentes de 7,85 dollars (XX,XX euros) à 7,95 dollars (XX,XX euros) et supérieur aux estimations de 7,96 dollars (XX,XX euros).

* Plus tôt dans le mois, Cadence a lancé un “super-agent” d’IA baptisé AuraStack qui permet aux ingénieurs de décrire leurs objectifs en langage naturel, puis de planifier et d’exécuter le travail à l’aide des outils logiciels existants de l’entreprise pour concevoir et tester virtuellement des circuits.

* Le chiffre d’affaires de Cadence au deuxième trimestre a progressé de 24,2% pour atteindre 1,584 milliard (XX,XX milliard d'euros) de dollars, ce qui correspond globalement aux estimations. Le bénéfice ajusté s’est établi à 2,11 dollars (XX,XX euros) par action, contre des estimations de 2,05 dollars (XX,XX euros).

* Le carnet de commandes à la fin du trimestre s’élevait à 8,1 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars, dont 4,2 milliards (XX,XX milliards d'euros) devraient être comptabilisés en chiffre d’affaires au cours des 12 prochains mois.