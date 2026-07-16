Cadence lance un agent basé sur l'IA pour accélérer la conception des circuits imprimés et des boîtiers de puces

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Cadence Design Systems

CDNS.O a lancé mercredi un « super-agent » basé sur l’intelligence artificielle, capable de concevoir des circuits imprimés et des boîtiers de puces, poursuivant ainsi les efforts de l’entreprise visant à automatiser davantage le processus d’ingénierie.

Cet outil, baptisé AuraStack, permet aux ingénieurs de décrire leurs objectifs en langage naturel, puis planifie et exécute le travail à l’aide des outils logiciels existants de Cadence pour la conception et le test virtuel des circuits. Cadence a indiqué que les puces Nvidia NVDA.O accéléreront le travail de l’IA. Cadence a déclaré qu’AuraStack pouvait réduire de moitié le délai de mise sur le marché et multiplier par 15 la productivité sur certaines tâches. Cet agent d’IA dédié aux circuits imprimés et aux boîtiers de puces fait suite à des offres similaires lancées plus tôt cette année pour aider à accélérer la conception des puces elles-mêmes .

Lors d’une démonstration, Cadence a montré un ingénieur utilisant l’outil pour retravailler le circuit imprimé d’un smartphone 5G afin de créer une version moins chère destinée à un nouveau marché. L’outil a recommandé de regrouper des composants pour réaliser une économie de 28%, puis a identifié une puce de gestion de l’alimentation moins coûteuse compatible avec la conception du circuit imprimé.

"Le goulot d’étranglement n’est pas l’automatisation. C’est en réalité l’intelligence technique", a déclaré Michael Jackson, vice-président et directeur général de Cadence chargé de la conception et de l’analyse des systèmes, lors d’une interview, en référence au raisonnement portant sur les compromis entre coût et performances que le système est conçu pour gérer.

Cadence a cité Nvidia, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co et Schneider Electric parmi ses premiers utilisateurs.

Michael Jackson a précisé que les clients de Cadence peuvent associer AuraStack au modèle d’IA de leur choix, notamment ChatGPT d’OpenAI, Gemini de Google ou Claude d’Anthropic, ainsi qu’à des modèles open source. La tarification suivra un modèle basé sur la consommation, en fonction de l’intensité d’utilisation des modèles d’IA, et nécessitera toujours les outils sous-jacents de Cadence, a ajouté Michael Jackson.

AuraStack sera disponible cette année, le déploiement devant s’achever en septembre, a déclaré Michael Jackson.