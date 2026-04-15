Cadence et Nvidia collaborent au développement de l'IA pour la robotique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de détails sur le nouveau produit et le partenariat avec Google, le cours de l'action, paragraphes 6-9) par Stephen Nellis

Cadence Design Systems CDNS.O et Nvidia NVDA.O s'associent pour faire avancer le développement de l'intelligence artificielle pour les robots, ont déclaré mercredi les directeurs généraux des deux entreprises.

Cadence, qui est l'un des principaux fournisseurs de logiciels utilisés dans la conception de puces informatiques avancées, travaille avec Nvidia pour intégrer ses moteurs de physique, qui prédisent comment les matériaux du monde réel interagissent, avec les modèles d'IA de Nvidia conçus pour former des robots à l'intérieur de simulations informatiques.

"Nous travaillons avec vous sur l'ensemble des systèmes robotiques", a déclaré Jensen Huang, directeur général de Nvidia, lors d'une conférence organisée par Cadence à Santa Clara, en Californie.

L'entraînement des robots dans de telles simulations peut être plus rapide que dans le monde réel, mais les données d'entraînement ne sont pas facilement disponibles et doivent être générées par des logiciels tels que les moteurs physiques de Cadence. L'objectif de cette collaboration, ont déclaré les deux directeurs généraux, est de réduire le temps nécessaire aux robots pour effectuer des tâches utiles.

"Plus les données d'entraînement générées sont précises, plus le modèle sera performant", a déclaré Anirudh Devgan, directeur général de Cadence.

Les actions de Cadence ont augmenté de plus de 4 %.

Cadence a également déclaré mercredi qu'elle introduisait un nouvel agent d'intelligence artificielle qui prendra en charge certaines des tâches que les ingénieurs humains effectuent pour concevoir des puces. Au début de l'année, Cadence a lancé un agent qui gère les premières phases de la conception d'une puce , dans laquelle le circuit de la puce est conçu dans un langage qui ressemble à un code informatique. Mercredi, Cadence a déclaré qu'un nouvel agent prendrait en charge les étapes ultérieures au cours desquelles ce circuit est conçu physiquement sur un morceau de silicium, et que le système serait disponible sur le Google Cloud d'Alphabet GOOGL.O .

"Nous aidons à construire des systèmes d'IA, et ces systèmes d'IA peuvent ensuite aider à améliorer le processus de conception", a déclaré M. Devgan.