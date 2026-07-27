Cadence en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires et de bénéfices pour 2026

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 juillet - ** L'action de Cadence Design Systems CDNS.O , fournisseur de logiciels de conception de puces, progresse de 4,6% à 354,29 dollars en séance prolongée

** La société relève ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026 de 6,26 à 6,34 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 6,13 à 6,23 milliards de dollars

** La société table sur un BPA ajusté compris entre 8,05 et 8,15 dollars, contre une prévision antérieure de 7,85 à 7,95 dollars

** L'entreprise annonce un BPA ajusté de 2,11 $ au deuxième trimestre, dépassant l'estimation moyenne des analystes de 2,05 $ – données compilées par LSEG

** Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre progresse de 24,2% pour atteindre 1,58 milliard de dollars, ce qui correspond globalement aux estimations

** À la clôture de lundi, le titre a progressé de 8,2% depuis le début de l'année